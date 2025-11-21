news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 ноября 2025 10:19

Овечкин оформил хет-трик и признан главной звездой игрового дня в НХЛ

Читайте нас в
Телеграм
Овечкин оформил хет-трик и признан главной звездой игрового дня в НХЛ
Фото: фото: washingtoncaps.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой уже 33-й хет-трик в карьере за океаном в гостевом матче против «Монреаль Канадиенс». Помимо трех шайб он отдал одну голевую передачу. Матч завершился убедительной победой «столичных» со счетом 8:4.

По итогам игрового дня Овечкин получил звание главной звезды игрового дня в НХЛ.

Вторая позиция в рейтинге принадлежит игроку «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, который в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) сумел дважды поразить ворота соперника и поучаствовать в голевой комбинации.

Замыкает тройку лучших форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, который в игре с «Юта Мамонт» (4:1) отметился дублем и голевой передачей.

#Александр Овечкин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025