Овечкин – о нижнекамском хоккеисте Сергачеве: Он станет одним из лучших игроков НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высоко оценивает перспективы защитника «Тампа Бэй Лайтнингс» Михаила Сергачева.

Напомним, что 13 июля 24-летний россиянин, уроженец Нижнекамска Сергачев подписал новый контракт с «Лайтнинг» на восемь лет со средней годовой зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24. Генеральный менеджер клуба объяснил это решение прекрасными перспективами воспитанника «Нефтехимика».

«Самое главное, чтобы не было травм. Михаил взял два Кубка Стэнли подряд, у него колоссальный опыт. Сергачев еще достаточно молодой, поэтому будет прогрессировать и станет одним из лучших игроков НХЛ», – цитирует звезду мирового хоккея «ТАСС».

Сергачев был выбран «Монреалем» под 9-м номером драфта НХЛ-2016. Нападающий играет за «Тампу» с 2017 года. На его счету 174 (36+138) очков в 362 матчах в НХЛ. В 2020 и 2021 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг». В Канаду Михаил уехал в 2015 году из казанского юниорского «Ирбиса».