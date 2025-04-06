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Общество 6 апреля 2025 22:41

Овечкин не сдержал эмоций во время речи мамы в честь рекорда НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сдержал слез, когда его мама Татьяна поздравляла сына-спортсмена в честь нового рекорда по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье «Вашингтон» гостит у «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата. Овечкин забил гол на 28-й минуте игры. Эта была его 895-я шайба в карьере. Спортсмен также установил новый снайперский рекорд в «регулярках» НХЛ. Россиянин даже превзошел рекорд по шайбам у канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894).

«Твой отец (футболист Михаил Овечкин - ред.) много сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком и хорошим парнем… Я тебя целую, люблю», - сказала Татьяна Овечкина (цитата по РИА «Новости»).

Матч прервали на 20 минут, чтобы провести торжественную церемонию. Во время приготовления к церемонии на медиакубе арены в Нью-Йорке воспроизвели по видео речь мамы Овечкина Татьяны. Хоккеист во время просмотра ролика прослезился.

#Александр Овечкин #рекорд #НХЛ #поздравления #Мама
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