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На главную ТИ-Спорт 6 октября 2026 09:50

Овечкин назвал, по чему будет скучать после завершения карьеры

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Овечкин назвал, по чему будет скучать после завершения карьеры
Фото: "Татар-информ"

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, по чему будет скучать больше всего после того, как завершит карьеру в НХЛ.

Накануне 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

– По ребятам, по атмосфере и, конечно же, по самой игре, – сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон 2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

В сезоне 2017/2018 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

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