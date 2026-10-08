Овечкин назвал особенной церемонию с сыновьями перед игрой с «Питтсбургом»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от церемонии представления команды перед первым домашним матчем сезона против «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В церемонии приняли участие сыновья Овечкина Сергей и Илья. Форвард назвал этот момент особенным и отметил, что на трибунах было много болельщиков, а дети объявили его имя. По словам Овечкина, перед выходом сыновья волновались, но он их успокоил:

«Не переживайте, не нервничайте. Просто произнесите слова — и все будет хорошо».

В матче Овечкин провёл на льду 14 минут 5 секунд, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и не отметился результативными действиями.