Овечкин догнал Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз» (5:4) и забросил свои 765-ю и 766-ю шайбы в лиге.

Благодаря этому достижению, россиянин догнал по количеству голов чешского хоккеиста Яромира Ягра и вышел на третью позицию в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 766 шайб в 1253 матчах.

Стоит отметить, что второе место занимает Горди Хоу (801 гол), а первое – легендарный Уйэн Гретцки (894 гола).

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин отметился 70 результативными баллами (36+34) в 56 играх, а его «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее стало известно, что НХЛ приостановила действия прав на ТВ-трансляции в России.