Отзыв ратификации ДВЗЯИ отправлен на подпись Путину

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний направлен на подпись Президенту России Владимиру Путину. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Дата направления Президенту РФ — 25.10.2023», — говорится в карточке.

Таким образом, документ был передан в тот же день, когда рассматривался, а затем и был одобрен Совфедом.

Напомним, что в начале октября Президент допустил возможность отмены ратификации договора. Власти не раз поясняли, что выход из него не означает возобновления ядерных испытаний в стране. Это необходимо для того, чтобы восстановить равенство в части контроля над ядерными вооружениями — ведь США в свое время так и не ратифицировали его.