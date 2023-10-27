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Отзыв ратификации ДВЗЯИ отправлен на подпись Путину
Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний направлен на подпись Президенту России Владимиру Путину. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Дата направления Президенту РФ — 25.10.2023», — говорится в карточке.
Таким образом, документ был передан в тот же день, когда рассматривался, а затем и был одобрен Совфедом.
Напомним, что в начале октября Президент допустил возможность отмены ратификации договора. Власти не раз поясняли, что выход из него не означает возобновления ядерных испытаний в стране. Это необходимо для того, чтобы восстановить равенство в части контроля над ядерными вооружениями — ведь США в свое время так и не ратифицировали его.
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