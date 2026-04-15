«Отыграемся в Единой лиге». Беленицкий - о поражении от ЦСКА в финале Winline Basket Cup

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал поражение в финале Winline Basket Cup от ЦСКА (62:73).

«Интересный формат, хотелось правда победить. Тяжело смотреть за радостью соперника, но у нас тоже большое будущее. Серебро – тоже результат, нельзя его обесценивать. Ожидали большего, конечно, и в финале рассчитывали на более упорную борьбу, но в целом – отыграли достойно. Это и подспорье для нас, урок перед плей-офф. Поняли, какие моменты надо исправить, где добавить. Проиграли здесь – отыграемся в следующем матче, уже в Единой лиге», — сказал Беленицкий «Чемпионату».

Напомним, казанский клуб вышел в финал коммерческого турнира, обыграв пермскую «Парму» 104:83 (36:21, 26:19, 18:15, 24:28). В финале турнира подопечные Велимира Перасовича проиграли со счетом 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22).