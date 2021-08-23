Клуб «Волга»: Люди тянутся туда, где чистая экология и есть рабочие места

Министр экологии Татарстана, депутаты, общественники и блогеры во время онлайн-дискуссии затронули проблемы безнадзорных животных и вывоза мусора в городах и селах республики.



Фото: пресс-служба «Татмедиа»

Главная задача – сохранение человеческого капитала

Татарстанцы, как и жители всей страны, обеспокоены качеством воздуха и воды в реках и кранах. В нашем регионе много делается для охраны окружающей среды. В стране третий год подряд реализуется нацпроект «Экология», куда входят разные целевые программы – «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение лесов». Активным участником всех этих программ является наш регион.

«Главной задачей “Стратегии-2030” является сохранение человеческого капитала. Люди тянутся туда, где чистая экология и есть рабочие места. Сохранение экологии не только задача государства, а задача каждого из нас. В Татарстане за 2020 год вложено в экологические мероприятия 11,5 млрд рублей. При этом около 7 млрд рублей вложили наши предприятия и 2,9 млрд рублей привлечено в рамках нацпроекта “Экология”», – сообщил во время онлайн-дискуссии министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Сохранение экологии не только задача государства, а задача каждого из нас», – сообщил Александр Шадриков / Фото: пресс-служба «Татмедиа»

Особое внимание он заострил на качестве атмосферного воздуха. Согласно данным спикера, в 2020 году в республике на автоматических станциях было проведено около 4 млн замеров качества атмосферного воздуха. Показатель предельно допустимых концентраций вредных веществ за год снизился с 0,05 до 0,04.

«Государство готовит новую программу по строительству типовых приютов»

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Ольга Павлова отметила, что в обществе существует огромный запрос на бережное отношение к природе и ответственное отношение к животным. Лишь две страны мира сейчас имеют поправки к Конституциям, которые говорят об ответственном отношении к природе и животным – Россия и Германия.

«Седьмой созыв Госдумы РФ назван самым «зеленым». За это время было принято столько экологических законов, сколько не было принято за шесть предыдущих созывов. 114-я статья принята нашим созывом. Базовый 498-й закон о бережном и ответственном отношении к животным не был рассмотрен в течение восьми лет, потому что это очень чувствительная социальная тема», – сказала Павлова.

Ольга Павлова отметила, что в обществе существует огромный запрос на бережное отношение к природе и ответственное отношение к животным / Фото: пресс-служба «Татмедиа»

С одной стороны, в обществе есть зоозащитники, которые говорят, что нужно прекратить бесконтрольное убийство животных. С другой стороны, есть люди, пострадавшие от безнадзорных собак. Поэтому Президент РТ поручил депутатам навести порядок в данном вопросе.

«Сегодня государство готовит новую программу по строительству типовых приютов. Предусматривается государственно-частное партнерство. Введены новые поправки в Уголовный, Гражданский и Административный кодексы. В них говорится о том, что люди, которые поиграли и выбросили животных на улицу, будут за это отвечать. Есть новая схема. Животные, которые находятся в городе, должны быть отловлены, обследованы, вакцинированы, чипированы и стерилизованы. Если у животного немотивированная агрессия, оно должно остаться в приюте. Однако чтобы это определить, нужны кинологи. Ставок для них нет», – сказала эксперт.

Сегодня государство готовит новую программу по строительству типовых приютов. Предусматривается государственно-частное партнерство партнерство / Фото: Александр Эшкинин

Павлова отметила еще одну проблему в части содержания домашних питомцев. Дело в том, что многие люди в своих квартирах держат огромное количество животных. Понятно, что любовь к животным не зависит от количества квадратных метров. Но если приют создан в большом многоквартирном доме, то должны быть соблюдены и права соседей.

«Законодателям нужно решить все эти вопросы и докрутить законодательство так, чтобы удовлетворить потребности всех людей. Проблемы будут решены. В портфеле Комитета по экологии Госдумы РФ лежит более 12 инициатив, в том числе и кабминовские поправки. Есть новые инициативы, которые касаются общественных инспекторов и мониторинга. Думаю, что решения к декабрю этого года будут», – обещала Ольга Павлова.

Подземный сбор мусора и новый чат-бот

Депутат Госсовета РТ, директор группы компаний СМУ-88 Илья Вольфсон добавил, что в республике запущена и успешно работает масштабная программа «Наш двор». Когда ее организаторы ходили по дворам и обсуждали проекты благоустройства с местными жителями, были затронуты вопросы озеленения. В ходе работы уделялось большое внимание мусорным площадкам. При разработке отдельных спорных проектов учитывались мнения экологов. Также народный избранник рассказал о «мусорной реформе» на примере работы строительного ООО «СМУ-88».

В республике запущена и успешно работает масштабная программа «Наш двор». Когда ее организаторы ходили по дворам и обсуждали проекты благоустройства с местными жителями, были затронуты вопросы озеленения / Фото: Владимир Васильев

«На новых объектах стали внедрять систему подземного сбора мусора. На таких контейнерных площадках отсутствуют бродячие животные, нет неприятных запахов и они просты в эксплуатации. Думаю, что такой пример может быть внедрен и на социальных объектах. Еще один плюс таких площадок заключается в том, что туда люди не могут выбросить старый телевизор или кровать. Контейнеры принимают лишь небольшие емкости», – сказал он.

По данным спикера, сейчас в каждом жилом комплексе есть отдельный контейнер для сбора батареек и люди активно ими пользуются. Если у людей будет стимул собирать сортированный мусор, то они будут это делать, считает Вольфсон. Возможно, таким стимулом могут стать льготные тарифы для раздельного сбора. Одновременно должна проводиться большая работа с самими производителями товаров.

Заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев сообщил, что вопросы гражданского самосознания и общественного контроля очень важны. В Татарстане в этом плане система налажена, работает «Народный контроль», проходят прямые эфиры руководителей, но важна и обратная связь.

«Важно, чтобы все жители могли сфотографировать нарушение и отправить в чат. Невозможно по всей республике расставить инспекторов, поэтому нужно повысить самосознание людей», – отметил Гаджиев.

Важно, чтобы все жители могли сфотографировать нарушение и отправить в чат / Фото: Владимир Васильев

Оказывается, такой специальный телеграм-бот по сбору всех инцидентов в области нарушения природоохранного законодательства запустят в скором времени в Минэкологии РТ.

«Чтобы наладить диалог между властью, бизнесом и обществом, мы планируем запустить новый чат-бот, где будут фиксироваться любые экологические нарушения. По разным каналам связи в прошлом году к нам поступило более 8,7 тыс. обращений. В предыдущие годы таких обращений было более 13 тыс. 97% заявок, поступивших в «Народный контроль», решены. Еще решены 99% заявок, поступивших в «Школьный экопатруль». Новый чат-бот будет нам помогать сортировать все поступившие обращения», – проинформировал Александр Шадриков.

«Важно в людей вложить понимание, что нужно вносить посильный вклад в экологию»

В своем выступлении руководитель татарстанской молодежной общественной организации «Будет чисто» Дилара Сатикова отметила, что за шесть лет работы данной организации активистов и экосознательных людей в республике стало больше.

Дилара Сатикова отметила, что за шесть лет работы данной организации активистов и экосознательных людей в республике стало больше / Фото: пресс-служба «Татмедиа»

«В наших рядах есть и старшее поколение, есть молодежь и дети, ведь эта тема касается каждого. Важно воспитывать осознанное отношение, и этим мы занимаемся. Самая большая проблема – незнание причинно-следственных отношений. Мы должны понимать нашу ответственность за состояние окружающей среды. Важно воспитывать экологическую культуру у людей», – подчеркнула она.

Министр экологии и природных ресурсов РТ продолжил тему экопросвещения. Он отметил, что в Татарстане по поручению Президента РТ создан учебник по экологии. В первый год по нему занимались учащиеся первых и пятых классов, а сейчас учебник разработан и для учеников вторых и шестых классов. Сейчас в 108 школах республики созданы экоклассы. Кроме того, в республике активно развиваются разные экологические движения.

«“Будет чисто” – одно из самых больших экологических молодежных движений в России, которое объединяет около 9 тысяч учащихся. Наши юннаты занимаются под крылом “Будет чисто”. С детского сада школьники активно вовлечены в сохранение экологии. Этой работе нужно уделять больше внимания. В каждой школе и детсаду республики есть контейнеры по сбору батареек», – добавил Шадриков.

Блогер Алина Сафина считает, что жители республики уже готовы к раздельному сбору мусора, но для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру. Она заострила внимание на оказании помощи государства экоактивистам, которые устраивают этот самый раздельный сбор. Также экоактивист говорила о жизни без отходов.

Жители республики уже готовы к раздельному сбору мусора, но для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру / Фото: Владимир Васильев

«Многие люди считают, что экоактивизм – это про «Гринпис», это привязать себя к дереву, чтобы его не срубили. На самом деле сколько у тебя дома есть места, столько ты сортируешь мусор. Сколько у тебя есть свободного времени, чтобы помочь на субботнике, столько ты помогаешь. Кто-то собирает макулатуру, а кто-то стекло. Важно в людей вложить понимание, что в своем ежедневном быту нужно вносить посильный вклад в экологию. Тогда с нас соберется не много-много тонн мусора, а вторсырье, которое будет переработано», – сказала блогер.

Спикер пояснила, что экоактивисты – это не только те люди, которые ходят с транспортами. Они просто вносят свой посильный вклад в сохранение окружающей среды. Подводя итоги встречи, глава Минэкологии РТ еще раз подчеркнул, что бережное отношение к природе каждый должен начинать с себя. «Экология – это то, что мы оставим для будущего поколения», – сказал он. Депутат Ольга Павлова добавила, что сейчас в обществе развивается правильная система приоритетов и ценностей. А блогер Алина Сафина призвала потребителей перед покупкой каких-либо товаров задумываться об их экологичности.