Отходы в топливо: КГЭУ представил новые разработки на «Энергопром-2026»

Систему для преобразования газовых выбросов, газовых отходов нефтехимии, нефтепереработки попутных нефтяных газов в энергетическое топливо презентовали студенты Казанского государственного энергетического университета на международном форуме «Энергопром-2026».

«Мы разработали адсорбенты на разной основе, в том числе и из промышленных отходов. Мы используем твердые отходы очистки воды на тепловых электрических станциях. Там образуются твердые отходы, которые идут в качестве основы для наших адсорбентов», – рассказала заведующая кафедрой автономной распределенной энергетики КГЭУ Антонина Филимонова.

Особенность технологии заключается в двойном использовании реагентов: вещества, которые изначально применяются для водоочистки, затем служат основой для адсорбентов и используются уже при очистке газа. Это позволяет повысить эффективность переработки и снизить количество отходов.

Среди новых разработок – адсорбенты с индикаторами, позволяющими визуально определить степень их загрязнения.

«Здесь представлены два типа индикаторов: белый и желтый. Белый адсорбент свежий, он постепенно начинает при взаимодействии с соединениями серы желтеть, и вот когда он уже полностью весь пожелтеет – значит его необходимо менять», – подчеркнула Филимонова. Второй тип оснащен кислотно-основным индикатором и становится либо розовым, либо голубым.

Технология очистки предполагает пропуск газа через специальный сорбционный блок, заполненный адсорбентом. На выходе получается газ, очищенный от токсичных соединений серы. Уже на этом этапе его можно использовать в качестве топлива. При дополнительной обработке во втором блоке преобразования углеводородов удается получить еще более энергоемкий продукт.

Помимо этого, Энергоунивеситет презентовал достижения передовой инженерной школы «ТурбоПИШ», созданной на базе кафедры энергетического машиностроения института атомной и тепловой энергетики КГЭУ.

Основным направлением работы нового подразделения стали: проектирование и создание компонентов газовых турбин, разработка систем подготовки топлива, математическое моделирование и инновационные исследования.

В ПИШ ведется подготовка специалистов для внедрения современных энергетических технологий и повышения эффективности российских энергетических установок.

Школа активно сотрудничает с АО «Завод газотурбинного оборудования» ГК «Амкор». Здесь создали базовую кафедру, где проводят занятия для студентов и курсы повышения квалификации сотрудников завода. Такой симбиоз позволяет объединить образование и производственные задачи, и усилить научные исследования в области газотурбинных технологий.

В рамках Форума «Энергопром» прошла первая научная конференция ПИШ «Передовые газотурбинные технологии». Ее участниками стали более 70 докладчиков из ведущих специалистов отрасли и представителей академической среды.

На конференции обсудили темы проектирования, моделирования, изготовления и эксплуатации газовых турбин, в том числе с использованием аддитивных технологий.

Отметим, что в рамках форума КГЭУ заключил два соглашения о сотрудничестве: одно с московским АНО ДПО «Интер РАО – Корпоративный университет» и второе – трехстороннее – с Петербугским энергетическим институтом повышения квалификации и компанией Innostage. Также подписаны соглашения о сотрудничестве между КГЭУ и Государственным комитетом по тарифам Республики Татарстан, ООО «Искра-Волга» и ООО «ЭТС-Цифра».