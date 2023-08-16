«Отвлеклись - и нет ребенка»: Юрий Венедиктов о причинах гибели детей на воде в РТ

Сегодня в «Татар-информе» состоялась пресс-конференция «О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах в период купального сезона и навигации маломерных судов в РТ», где заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов рассказал о том, что чаще всего люди гибнут от падения в воду и купания в необорудованных местах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обстановка на водных объектах сложная, даже сверхсложная – так, десятки тысяч людей отдыхают на берегах рек и озер республики, а сотни маломерных судов находятся на воде. Из-за купания в необорудованных местах с начала лета погибли 39 человек, из них 7 детей. От падения в воду погибли 17 человек», – дополнил он.

Юрий Венедиктов отметил, что с начала купального сезона зарегистрировано 58 происшествий на воде, в которых погибли 49 человек, из них – 5 это дети. В прошлом году за этот же период погибло на 1 человека меньше, но среди них было 9 детей.

«Напомню, что в республике на постоянной основе ведется работа по предупреждению гибели людей на воде. Сейчас в Татарстане задекларированы 56 пляжей, что на 8 больше, чем в прошлом году. В 2018 году пляжей было 37», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Венедиктова, ГУ МЧС России по РТ совместно с Министерством образования и науки РТ и Министерством по делам молодежи РТ проводят для родителей онлайн-собрания «Безопасное лето».

«Всего проведены уже более 500 занятий, при этом охват составил более 20 тысяч детей. Мы также практикуем Дни открытых дверей с посещением детьми подразделений МЧС и ознакомлением с работой спасателей. В общее число проведенных мероприятий входит 133 занятия в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, а также 10 акций "Научись плавать"», – сказал он.

Юрий Венедиктов рассказал, что 8 июля на пляже Нижнее Заречье отделение национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по РТ вместе с инструкторами по плаванию от плавательного бассейна и учащимися пришкольных лагерей провели акцию «Научись плавать».

С 1 июня в районах республики созданы 186 патрульных групп общей численностью более 500 человек. Их цель – патрулирование мест массового отдыха около водных объектов, озер или пляжей, и недопущение купания в опасных местах, около запрещающих знаков и в состоянии опьянения.

«С 1 июня мы провели более 11 тысяч патрулирований и 34 тысячи бесед. Нами охвачены более 50 тысяч человек, розданы 43 тысячи информационных памяток и дополнительно выставлены 1116 запрещающих знаков. За нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории РТ были привлечены к административной ответственности 64 человека, а за появление в общественном месте пьяным привлечены 42 человека», – поделился Юрий Венедиктов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также он рассказал, что за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей было вынесено 8 административных протоколов.

«Бывают у нас родители, которые не следят за детьми. У ребенка, например, уплыл надувной матрас или игрушка далеко от берега, он плывет за ним. Потом случается несчастный случай. Родители, следите за детьми и обеспечивайте им безопасность. Обращаюсь ко всем родителям, лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка это научить его плавать», – сказал он.

Юрий Венедиктов напомнил, что категорически запрещено делать на пляже:

Заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;

Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей;

Допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

Купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.

«Наверное, самый опасный вид нарушения – последний. Он связан с самозаблуждением родителей, относительно своих возможностей по безопасности детей. Родители на берегу, дети ныряют, играют – любое мимолетное отвлечение внимания – ребенка нет, найти его в воде с нулевой прозрачностью невозможно», – отметил он.