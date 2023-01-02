Отвлечься от застолья и провести день с семьей: в Казани прошел лыжный марафон трезвости

Отвлечься от новогоднего застолья, чтобы провести день с семьей на свежем воздухе и с пользой – главная цель лыжного марафона трезвости. Он прошел сегодня в Казани в центральном парке Горького. Здесь собрались десятки человек. Все пришли, чтобы сделать на лыжах несколько кругов.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Марафон был организован при поддержке миссионерского отдела и комиссии по спорту Казанской Епархии, а также духовного управления мусульман республики.

«Мероприятие нужно было для того, чтобы люди в новогодние праздники как можно больше проводили времени на свежем воздухе, занимались спортом и находились вместе со своими близкими. Цели выявить победителя не было. Главной задачей было вытащить людей из новогоднего стола», – рассказал о марафоне отец Кирилл.

Марафон привлек многих посетителей парка, которые пришли на лыжную трассу, пронаблюдать за участниками и поболеть за них. Абсолютным рекордсменом сегодня стал казанский инженер Артем. За 15 минут молодой человек проделал на лыжах пять кругов и первым приехал к финишу. К марафону готовился заранее, признается победитель.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Я люблю кататься на лыжах, занимаюсь спортом. Часто принимаю участие в различных соревнованиях и марафонах. Этот исключением не стал. Заодно провел время с пользой и подышал свежим воздухом. Как говорится в здоровом теле здоровый дух!» – поделился впечатлениями после лыжного забега Артем.

Мероприятие прошло в Казани впервые. Организаторы марафона уверены, что в будущем он привлечет еще больше жителей Казани и станет для них доброй семейной традицией.