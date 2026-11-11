Ответственность за слово в эпоху ИИ: в Казани обсудили будущее национальных СМИ

Какую роль в редакциях выполняет искусственный интеллект, как бороться с попытками разжигания розни, зачем нужны национальные СМИ и почему сегодня они могут конкурировать с федеральными изданиями, обсудили на пленарной сессии XI Форума национальных СМИ в Казани.





XI Форум национальных СМИ в Казани собрал руководителей и работников медиа из более, чем 30 регионов России, а также приехали гости из Абхазии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов: Главным в журналистике остается ответственность за каждое слово

XI Форум национальных СМИ в Казани собрал руководителей и работников медиа из более, чем 30 регионов России, а также приехали гости из Абхазии. Главными темами для обсуждения на протяжении всего мероприятия стали новые технологии и роль национальных средств массовой информации сегодня.

«Сегодня журналистика стремительно меняется, активно внедряются новые технологии и форматы работы. Но неизменным остается главное – ответственность за каждое слово, уважение к аудитории и верность своей стране. Национальные СМИ вносят большой вклад в укрепление мира и согласия, сохранение культурного наследия и исторической памяти, содействуют патриотическому воспитанию молодежи», – написал в приветственном письме участникам форума Раис Татарстана Рустам Минниханов.

На протяжении дня прошел ряд интенсивов для участников форума. Были изучены передовые ИИ-агенты в помощь редакциям, новые форматы в медиа, а также влияние мессенджера «МАКС» на инфополе.

Рифат Сабитов: «Я рад быть среди коллег и с удовольствием выступаю перед вами – ведь я сам татарин по национальности, а каждый человек должен знать свой родной язык» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Замгендиректора ВГТРК: Каждый человек должен знать свой родной язык

Пленарная сессия собрала не только руководителей национальных медиа со всей страны, но и представителей федеральных СМИ. И неслучайно заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член президиума совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов поприветствовал участников на татарском языке.

«Я рад быть среди коллег и с удовольствием выступаю перед вами – ведь я сам татарин по национальности, а каждый человек должен знать свой родной язык», – подчеркнул он.

В тяжелые для страны времена особенно важно отмечать единство народов России во всем его многообразии. И объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год единства народов России побудил вновь задуматься о том, как важно сохранять свои культуру и традиции. В этом смысле национальные СМИ играют не последнюю роль.

«Каждый из вас, коллеги-журналисты, вносит свою лепту в укрепление нашей страны. Ведь вы работаете на родных языках. А это сохранение культуры, традиций, духовно-нравственных ценностей и истории каждого народа. Если исчезает тот или иной язык, народ исчезает. Очень много таких примеров было в мировой истории», – заявил Сабитов.

Айдар Салимгараев: «Наша задача – рассказывать о патриотизме так, чтобы он был близок каждому: школьнику, рабочему, ветерану» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Салимгараев: Технологии меняют подачу информации, но идейная составляющая остается прежней

За последние годы искусственный интеллект серьезно изменил работу СМИ.

«Технологии меняют подачу информации, но идейная составляющая остается неизменной. Журналист должен уметь находить интересные истории, анализировать события, помогать аудитории разбираться в сложных вопросах и разоблачать фейки. Это особенно актуально в условиях информационной войны против нашей страны: недружественные силы пытаются посеять недоверие между народами РФ и разрушить то, что выстраивалось веками. Поэтому на журналистов национальных редакций ложится особая ответственность», – подчеркнул руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Журналист национальной редакции должен владеть двумя языками, русским и родным, быть в курсе текущих событий, уметь адаптироваться к переменам и постоянно учиться выявлять и поощрять положительный опыт, продолжил он.

«Национальные СМИ работают не только с языком и культурой – в их материалах звучат патриотизм, любовь к Родине, уважение к старшим, забота о близких, память о тех, кто защищает нашу страну. Наша задача – рассказывать о патриотизме так, чтобы он был близок каждому: школьнику, рабочему, ветерану», – заключил Салимгараев.

Ольга Медникова: «Последние два года у нас появляются информационные угрозы и риски по контексту СВО – это чувствительная для нас тема, мы понимаем, что необходимо перепроверять, верифицировать и очень аккуратно к этому подходить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все чаще приходится сталкиваться с фейками, направленными на разжигание межнациональной розни»

Борьба с фейками за последние несколько лет вышла на новый уровень. Видна тенденция атак недругов России на национальный мир и согласие в нашей стране.

«В июле этого года нами было проведено социологическое исследование, и, как вы видите, более 60% наших граждан проявляют интерес к теме межнациональных отношений. При этом 74% из них сталкиваются с негативными новостями на эту тему», – рассказала начальник управления по связям с общественностью АНО «Диалог Регионы» Ольга Медникова.

Здесь важно медиа, в том числе национальным, публиковать больше разъяснительных и экспертных материалов на эту тему.

«Последние два года у нас появляются информационные угрозы и риски по контексту СВО – это чувствительная для нас тема, мы понимаем, что необходимо перепроверять, верифицировать и очень аккуратно к этому подходить», – добавила она.

Согласно статистике, более половины населения страны сталкивались с информационными фейками, связанными с межнациональными отношениями. Причем от года к году количество ложной информации все растет.

В России работают несколько систем, которые выявляют подобные «вбросы» и позволяют оперативно на них реагировать. Особую сложность представляет борьба с недостоверной информацией, созданной с помощью искусственного интеллекта: его использование значительно удешевило производство такого контента.

Марат Ахметов: «Развитие СМИ на национальных языках – одна из наших приоритетных задач» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марат Ахметов: Развитие СМИ на национальных языках – приорететная задача

Татарстан понимает необходимость сохранения национальных СМИ, отметил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Развитие СМИ на национальных языках – одна из наших приоритетных задач. У нас сотни проектов: телевизионные, журнальные, газетные. Мы тесно сотрудничаем с министерствами, ведомствами, общественными организациями и стараемся услышать все обращения от разных национальностей нашей республики», – подчеркнул вице-спикер.

Сохранение и развитие изданий на национальных языках помогают представителям народов всей страны чувствовать связь со своей исторической родиной, культурой и традициями.

Рустем Гареев: «Нейросети позволили нам переложить много рутинной работы на них. Таким образом журналисты концентрируются на своей основной деятельности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опыт «Интертата» по использованию ИИ в медиа

Некоторые СМИ Татарстана уже активно применяют ИИ в своей работе, причем на национальном языке.

«Мы отвечаем не только за содержание контента, но еще и за язык, за культурный контекст, часто даже за воспитание. И кажется, что эту работу очень сложно доверить компьютеру», – рассказал главный редактор электронной газеты «Интертат» Рустем Гареев.

При этом первый опыт работы с нейросетями часто оказывается неудачным, так как подавляющее большинство моделей не ориентированы на родные языки. Здесь редакция нашла выход в обучении ИИ-агентов.

«Нейросети позволили нам переложить много рутинной работы на них. Таким образом журналисты концентрируются на своей основной деятельности. Мы с помощью ИИ генерируем картинки, оформления, и даже написали специальный бот, который позволяет нам публиковать контент в разные соцсети сразу», – добавил Гареев.

Александр Петров: «ИИ-модели обучены преимущественно на английском. Нужно обязательно дообучать модели, создавать новости с помощью ИИ, чтобы боты знали ваш язык» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему важно писать новости на национальных языках с помощью ИИ

Важно сохранять присутствие родных языков в цифровом пространстве, заявил руководитель ИИ-направления Дирекции производства видео МИА «Россия сегодня» Александр Петров.

«ИИ-модели обучены преимущественно на английском. Нужно обязательно дообучать модели, создавать новости с помощью ИИ, чтобы боты знали ваш язык. Иначе вашего языка просто не будет внутри этих моделей – он исчезнет в цифровой среде», – заявил он.

По мнению специалиста, именно с появлением нейросетей роль национальных СМИ может кратно вырасти. Дело в том, что ИИ позволяет охватить гораздо больший масштаб событий, а СМИ в регионах находятся ближе к читателю, соответственно, имеют большое доверие.