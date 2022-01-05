«Ребенок никому не нужен, кроме своих родителей»: прокурор об ответственности за детей

В праздники семьи собираются и проводят много времени вместе. Но случается, родители забывают, что дети рядом – малыши и подростки в каникулы предоставлены сами себе. Нередко такая самостоятельность приводит к трагедиям. Старший помощник прокурора РТ Ирина Петрова напомнила: пока детям не исполнилось 18, ответ за них перед законом несут родители.

Кто в ответе за безопасность детей?

Семейный кодекс России дает довольно четкий ответ на этот вопрос: ответственность за воспитание и развитие своих детей несут родители. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

Ирина Петрова: «Нередко приходится сталкиваться с безответственными родителями. В некоторых случаях их халатность и даже жестокость доводят до уголовной статьи» Фото: © ИА «Татар-информ»

К сожалению, порой эта, казалось бы, безоговорочная истина остается таковой только на бумаге. Старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова рассказала, что сотрудникам ведомства нередко приходится сталкиваться с безответственными родителями. В некоторых случаях их халатность и даже жестокость доводят до уголовной статьи.

Жертвами преступлений далеко не всегда становятся дети из неблагополучных семей. Понятие «благополучная семья» в целом весьма относительное. Речь не обязательно о полной семье с достатком, образованными родителями, которые делают все, чтобы ребенок был сыт, одет, устроен в различные кружки. Самый главный критерий благополучия семьи – ребенок должен чувствовать себя с родителями в безопасности, дома ему должно быть комфортно и спокойно.

В противном же случае ребенок начинает отдаляться от семьи, замыкается в себе, перестает говорить о своих проблемах, боится делиться своими переживаниями и неудачами. Если вовремя не заметить эти изменения в поведении своего ребенка, ситуация может обернуться катастрофой.

Как родитель может стать причиной гибели ребенка

Подобная трагедия произошла в Татарстане. Двое несовершеннолетних детей столкнулись с сильнейшим психологическим давлением и проявлением физического насилия со стороны собственных родителей.

Их постоянно ругали за плохие оценки в школе, любые, даже малейшие неудачи детей вызывали резкое недовольство со стороны родителей. Зачастую дело доходило до рукоприкладства: родители неоднократно избивали детей якобы «в воспитательных целях».

Подростков плохо кормили, обделяли вниманием, они видели в семье только жестокость и насилие. В конечном итоге психика детей не выдержала, и оба они покончили жизнь самоубийством.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства». Часть вторая данной статьи предусматривает ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетнего и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет», – рассказала Ирина Петрова.

Бывает, что к трагедии приводит не откровенная жестокость родителей, а их элементарная безответственность и непредусмотрительность. Минувшим летом жительница Татарстана посадила свою знакомую и ее 11-летнюю дочь на квадроцикл, а сама села за руль. Как выяснилось позже, женщина была пьяна. Она не справилась с управлением и влетела в сарай. Девочка от полученных травм скончалась.

«Как выяснилось позже, женщина была пьяна. Она не справилась с управлением и влетела в сарай. Девочка от полученных травм скончалась» Фото: МВД РТ

«Было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения”. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет», – отметила Ирина Петрова.

Оба дела сейчас рассматриваются судами. Родителям погибших малышей грозят серьезные уголовные сроки. Они раскаиваются и просят суд о снисхождении. Однако какое бы решение ни принял суд, важнее, смогут ли они сами простить себя или муки совести будут преследовать их до конца жизни.

«У вашего ангела нет крыльев – он не умеет летать»

«К сожалению, преступления, которые взрослые совершают в отношении своих детей, происходят систематически», – с горечью отметила Ирина Петрова.

Она привела еще один пример: пьяная мама оставила своего трехлетнего сына совершенно незнакомым людям. Женщина объяснила, что ей якобы нужно срочно сходить в магазин за питанием для ребенка, ушла в неизвестном направлении и пропала.

«Сотрудники полиции в отношении данной горе-матери составили административный протокол, в настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав», – поделилась спикер.

Петрова отметила, что в последнее время увеличилось количество трагедий, когда дети выпадают из окон. Такие случаи, уверена Ирина Петрова, результат безответственного отношения родителей. Только за первые шесть месяцев 2021 года в республике произошло более 18 таких трагедий.

«Причина в большинстве случаев одна и та же: маленькие дети остаются без присмотра родителей и по роковой ошибке оказываются у открытого окна» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Причина в большинстве случаев одна и та же: маленькие дети остаются без присмотра родителей и по роковой ошибке оказываются у открытого окна. К примеру, история в Набережных Челнах – из окна квартиры на 16-м этаже выпал маленький ребенок. Малыш разбился насмерть.

«Согласно обстоятельствам дела, мать отлучилась в магазин за продуктами, оставив ребенка без присмотра. И все падения детей из окна с такой же одинаковой фабулой. По каждому инциденту прокуратура и Следственный комитет проводят проверку, и в случае наличия состава преступления возбуждается уголовное дело как в отношении родителей, так и в отношении органов профилактики», – рассказала спикер.

Прокуратура Республики Татарстан активно работает над предотвращением подобных случаев. Чтобы достучаться до родителей, ведомство разместило на светодиодных экранах города социальную рекламу с текстом: «Родители, берегите детей! У вашего ангела нет крыльев – он не умеет летать».

Как родители отвечают за детей перед законом?

Семейный кодекс РФ гласит, что при угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей или опекунов. При этом орган опеки обязан незамедлительно сообщить об этом прокурору, а также обеспечить временное устройство ребенка и обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родителей в правах.

Иск об ограничении родительских прав могут предъявить и близкие родственники ребенка, а также сотрудники органов и учреждений, которых закон обязывает охранять права несовершеннолетних.

Семейный кодекс говорит о том, что родители могут быть лишены своих прав, если они уклоняются от своих прямых обязанностей, злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с детьми.

«Семейный кодекс говорит о том, что родители могут быть лишены своих прав, если они уклоняются от своих прямых обязанностей, злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с детьми» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Лишение родительских прав производится в судебном порядке с участием прокурора и органа опеки и попечительства. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора», – объяснила Ирина Петрова.

Если родители или опекуны не выполняют своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка, их могут привлечь к административной ответственности.

Если же родитель оставил ребенка в опасном для жизни или здоровья состоянии, имея все возможности, чтобы ему помочь, то в этом случае ему будет грозить уголовная ответственность. Наказание, которое предусматривает данная статья, до одного года лишения свободы.

«Каждому родителю или опекуну необходимо знать, что они также могут нести ответственность по статье о причинении вреда несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, если они не докажут, что вред возник не по их вине», – добавила Петрова.

Родители должны понимать, что, кроме них, ребенок по большому счету никому не нужен. Зачастую они успокаивают себя тем, что в школе с их детьми находится хорошая учительница, в поликлинике – хороший врач, вечером с ними сидит хороший дедушка и хорошая бабушка. Все это может быть так, но нельзя забывать, что только родители несут полную ответственность за все, что происходит с их ребенком.