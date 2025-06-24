Ответ Тегерана и Ормузский пролив: а разрубил ли Трамп гордиев узел на Ближнем Востоке?

Агрессия Израиля и США против Ирана могла привести к долгосрочному конфликту на Ближнем Востоке. Ситуация разрешилась менее чем за сутки, но уже сегодня Трамп выразил недовольство нарушением перемирия Тегераном и Тель-Авивом. Возможна ли эскалация конфликта? Об этом читайте в материале «Татар-информа».





13 июня Израиль нанес первые ракетные удары по ядерным объектам Ирана

Фото: © Mehr News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Трамп разрубил гордиев узел? Или уже нет?

13 июня Израиль нанес первые ракетные удары по ядерным объектам Ирана. В первой же атаке участвовало около 200 самолетов, которые нанесли удары более чем в 330 боеприпасов. С тех пор стороны обменивались ударами различной интенсивности, о чем мы сообщали практически в режиме онлайн ежедневно.

Мировые лидеры, включая первых лиц России, Китая, США и далее по планетарному ранжиру, оценивали шансы серьезной эскалации конфликта до уровня регионального, а то и мирового.

Тем удивительнее, что гордиев узел разрубили в итоге менее чем за сутки. Об этом объявил сегодня президент США Дональд Трамп. Впрочем, уже к 14:00 он же заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня и что он недоволен обеими сторонами. Пока непонятно, добился ли Трамп очередной сделки. Но что этому предшествовало?

Накануне Иран ответил на агрессию США, запустив по американским авиабазам в Катаре и Ираке 10 ракет. По данным гостелерадиокомпании исламской республики IRIB, шесть иранских ракет попали по базе США в Катаре.

По информации Совета нацбезопасности Ирана, вооруженные силы страны использовали в этой атаке то же число ракет, сколько бомб использовали США в своей атаке на Тегеран, сообщает IRNA.

Напомним, что в ночь на 22 июня ВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

ВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Израиль начал, Иран закончил

Сегодня утром президент США Дональд Трамп поспешил объявить о достижении договоренности о полном прекращении огня между Тель-Авивом и Тегераном.

«Поздравляю всех! Израиль и Иран в полной мере договорились о том, что будет объявлено полное и тотальное прекращение огня», – объявил американский лидер в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что прекращение огня начнется через шесть часов. К этому времени Иран и Израиль должны были завершить свои миссии. Вероятно, речь шла о последовавших вслед за этим ракетных ударах со стороны Ирана. Армия Израиля сообщила о шести волнах ракетных атак сегодня со стороны Тегерана.

Это логично, ведь все началось с агрессии Израиля и последнее слово должно было остаться за Тегераном для сохранения лица. Таким образом, 12-дневная война завершилась без больших последствий для региона. Здесь речь о том, что конфликт мог перерасти в долгосрочное противостояние и уничтожить Ближний Восток в том виде, в котором мы его знаем.

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп NBC News.

Дональд Трамп поспешил объявить о достижении договоренности о полном прекращении огня между Тель-Авивом и Тегераном Фото: © The White House

Трамп – Тегерану: выпустили пар?

Сама развязка ближневосточного конфликта и ее скорость создают впечатление некого договорняка или сделки, которые так любит Трамп. Показательно, что американский лидер даже публично поблагодарил Тегеран за своевременное уведомление о готовящейся атаке на американскую авиабазу в Катаре.

Более того, он охарактеризовал атаку Ирана следующим образом: что Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

«Я благодарю Иран за то, что они заранее предупредили нас, что позволило избежать жертв и ранений», – написал Трамп. Он пояснил, что ни один американец в результате удара не пострадал, а ущерб базе оказался минимальным.

«Судя по той помпе, с которой это все было объявлено, и потому, что американцы убрали из нескольких мест на Ближнем Востоке все ценное, это будет, как и в прошлые разы, показухой для иранского населения. Чтобы потом Тегеран объявил о своей очередной победе в войне с Израилем и США. А по факту классический договорняк», – написал в своем телеграм-канале известный военный журналист Юрий Подоляка.

Тегеран публично пригрозил перекрыть Ормузский пролив, что могло привести к росту цен за порог в 150 долларов за баррель нефти марки Brent Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Фактор Ормузского пролива

Договорняк или нет, но США очевидно так же не выполнили и малой части своих угроз и осадили своего близкого партнера – Израиль. Возникает вопрос – почему. Одна из причин на поверхности. Со старта конфликта взлетели цены на нефть. Также Тегеран публично пригрозил перекрыть Ормузский пролив, что могло, по различным оценкам, привести к росту цен за порог в 150 долларов за баррель нефти марки Brent.

Напомним, что парламент Ирана опубликовал заявление о необходимости закрыть пролив после атаки США по ядерным объектам страны в ночь на 22 июня. Для оформления окончательного решения оставалось только получить одобрение Совета национальной безопасности Ирана.

Очевидно, в США посчитали это неприемлемыми рисками и решили завершить конфликт с сохранением лица для всех его участников. Интересно, что нефтяные котировки сразу после «ударов» по объектам США отскочили до уровня до старта эскалации. На момент публикации этого материала стоимость одного барреля нефти зафиксирована на отметке в 76,62 доллара.

Да и в целом основные фондовые индексы США закрылись ростом накануне, уже после атаки Ирана по базам США. Все это косвенно подтверждает договорной характер последнего дня конфликта.

«Не удивлюсь, если общие параметры урегулирования конфликта уже согласованы, а крайние несколько дней стороны просто готовили информационный фон для сохранения лиц всем его участникам», – резюмировал Подоляка.

Конфликт мог перерасти в долгосрочное противостояние и уничтожить Ближний Восток в том виде, в котором мы его знаем Фото: © Yoav Keren, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Итоги 12-дневной войны

Если горячая фаза все-таки будет завершена, то можно сделать вывод, что стороны остались при своем. Иран последовательно отрицает обвинения Запада в разработке ядерного оружия, отстаивая свое право на ядерные программы в мирных целях.

Израиль и США нанесли некий урон ядерной программе Тегерана, но называть его летальным для Ирана не приходится. А значит, далее последует уже дипломатический торг, чтобы закрепить на бумаге результаты «на земле».

При этом нельзя исключать и новой эскалации конфликта. Если одна из сторон нарушит «перемирие», то конфликт разгорится с новой силой. Почему мы используем кавычки на слово перемирие? Дело в том, что официальный Тегеран лишь ближе к обеду сегодняшнего дня публично подтвердил «сделку» имени Трампа. А израильская сторона уже успела объявить о нарушении перемирия до этого момента со стороны Тегерана.

«Иран и Израиль уже объявили о согласии на перемирие. Переговоры о ядерной программе Ирана и по другим требованиям к Ирану начнутся скоро. Но возможно, что не договорятся. И тогда война начнется опять», – таким мнением в своем телеграм-канале поделился известный политолог Сергей Марков.