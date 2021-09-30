«Ваши товары доставят в любую точку мира»: Минниханов запустил создание нового логоцентра

В Зеленодольском районе республики началось строительство второй очереди логоцентра для одного из крупнейших маркетплейсов России. Помимо создания новых рабочих мест, онлайн-площадки становятся «окном» выхода на российский рынок для местных производителей, считает Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии начала строительства второй очереди фулфилмент-центра маркетплейса OZON

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«За 9 месяцев оборот электронной торговли в РТ вырос в пять раз»

Руководитель республики принял участие в торжественной церемонии начала строительства второй очереди фулфилмент-центра маркетплейса OZON на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Проект логистического комплекса с инвестициями в 1,8 млрд рублей создаст еще тысячу новых рабочих мест.

Рустам Минниханов отметил масштабность и высокую значимость проекта как для самой республики, так и для соседних регионов Поволжья.

«Это удивительный объект, который несет в себе большое содержание: 400 тысяч наименований изделий, которые здесь продаются» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Это удивительный объект, который несет в себе большое содержание: 400 тысяч наименований изделий, которые здесь продаются. Для нас самое важное в том, что этот проект позволяет нашим производителям выйти на рынок. И мы уже видим результаты – оборот электронной торговли в республике вырос в пять раз за 9 месяцев», - подчеркнул Президент РТ.

«В Татарстане работают сервисы, которые доставят товар в любую точку мира»

По словам Минниханова, в республике разработана программа для дальнейшего обучения эффективной работе в онлайне для предпринимателей, а также для наемных сотрудников, работающих в логистических центрах.

«У нас есть еще ряд планов по дальнейшему развитию этого и других объектов в данном направлении. Мы активно отвечаем на вызовы электронной торговли. Для этого мы должны быть и потребителями, и участниками процесса», - отметил Президент Татарстана.

По словам Президента, в республике разработана программа для дальнейшего обучения эффективной работе в онлайне для предпринимателей Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что раньше местные татарстанские производители часто сталкивались с проблемой вывода своих товаров на федеральный рынок, где сосредоточен значительный платежеспособный спрос потребителей со всей страны.

«Жаловались, что не можем попасть в федеральные торговые сети. Сегодня с этим нет никаких вопросов. В Татарстане действуют крупнейшие игроки, которые могут довести ваш товар в любую точку мира», - резюмировал Рустам Минниханов.

«Городам нашей страны есть чему поучиться у Зеленодольска»

Минниханова дополнила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она отметила, что Татарстан вкладывает большие усилия и ресурсы в развитие инфраструктуры, в том числе – для онлайн-торговли.

«Много лет назад мы проезжали дорогой из Зеленодольска, и здесь ничего не было – деревья, поля. Конечно, очень хотелось, чтобы эта территория зажила своей особенной жизнью», - отметила Ирина Макиева.

Она напомнила, что на протяжении не одного года управленцы из республики и страны посещали Сингапур в качестве успешного примера экономического развития территории. Теперь Татарстан сам является примером такого успеха.

Ирина Макиева: «Теперь сингапурцам – добро пожаловать сюда, в Зеленодольский район. Пусть смотрят и завидуют» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Теперь сингапурцам – добро пожаловать сюда, в Зеленодольский район. Пусть смотрят и завидуют», - подчеркнула Ирина Макиева.

По ее словам, во многом толчок развития зеленодольской площадки обусловлен значительной финансовой поддержкой, которую несколько лет назад оказал Фонд развития моногородов.

«Сюда было направлено более 900 млн рублей, и еще 350 млн рублей вложила республика. Такая поддержка друг друга позволила создать инженерную инфраструктуру, которой сейчас питаются расположенные здесь предприятия», - пояснила Ирина Макиева.

По ее словам, сейчас в России расположены свыше 320 моногородов, в которых живут около 10% населения страны.

«Городам нашей большой страны есть, чему поучиться здесь, на площадке Зеленодольска», - заключила Макиева.

«Запуск второй очереди логоцентра OZON создаст тысячу новых рабочих мест»

Вторая очередь логистического центра OZON расположится на территории в 4 гектара, а площадь самого здания составит свыше 35,1 тыс. квадратных метров. В структуру войдут пятиуровневый полочный мезонин, зона паллетного хранения, а также зоны сортировки, упаковки и отгрузки.

Вторая очередь логистического центра OZON расположится на территории в 4 гектара, а площадь самого здания составит свыше 35,1 тыс. квадратных метров Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Мы благодарны руководству Татарстана за всестороннюю поддержку при создании этого объекта, и в развитии нас, как компании, на территории республики. На первой очереди логоцентра сейчас работает тысяча человек, с запуском второй очереди это число возрастет до двух тысяч сотрудников. Но самое важное, что количество компаний и предпринимателей, которые работают с нами из Татарстана, за последний год выросло в 4 раза. И я уверен, что это далеко не предел», - обратился к участникам события гендиректор маркетплейса OZON Александр Шульгин.

По словам представителей фирмы-застройщика, создаваемый технологичный складской комплекс относится к классу «А» и может быть модифицирован под разные потребности. При выборе локации строители оценили удачное расположение Зеленодольского района, который имеет прямой выезд на федеральную трассу М7.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru