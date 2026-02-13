news_header_top
Общество 13 февраля 2026

Отсылка к крепостям Тебриза: в Казани обновляют сквер-символ дружбы с Ираном

В Московском районе Казани в 2026 году стартует комплексное благоустройство сквера «Тебриз», расположенного на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Работы начнутся с создания современной игровой зоны для детей. Об этом сообщает официальный портал города Казани.

Общественное пространство стало одним из победителей Всероссийского голосования за объекты комфортной городской среды на 2025 год. В перспективе здесь планируется установить новое освещение, обновить пешеходные дорожки и обустроить зоны отдыха.

Согласно проекту, в сквере появятся три тематические зоны: центральное игровое пространство для детей от 7 лет, предназначенное для активных игр, зона для малышей 3–5 лет с развивающими элементами и общая площадка с качелями.

Дизайн площадки вдохновлен культурой Ирана: покрытие выполнят в теплых «песчаных» тонах, а архитектурной доминантой станет круглая башня — отсылка к крепостным сооружениям города Тебриз.

Решение начать благоустройство именно с детской площадки продиктовано запросами жителей. Сквер расположен рядом с городской детской больницей № 1, а на портале «Народный контроль» и в картографических сервисах регулярно поступали жалобы на износ старых игровых элементов.

Сквер «Тебриз» был заложен в 1970-е годы как символ дружбы Казани с иранским городом-побратимом. Долгое время его главной достопримечательностью был фонтан, который в настоящее время не работает.

