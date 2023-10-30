Отсутствие звезд и экономный режим: как «Ак Барс» дважды упустил шанс возглавить «Восток»

Всего 14 бросков хватило «Нефтехимику» для победы над «Ак Барсом» – 2:1

Фото: ak-bars.ru

Отсутствие Шипачева и Радулова сказалось на результате

На игру в Нижнекамске «Ак Барс» вышел без своих главных звезд. Лучшие бомбардиры команды в сезоне Вадим Шипачев и Александр Радулов (оба – по 22 балла) оказались в лазарете. И если 87-й номер казанцев получил повреждение еще в матче с «Авангардом» (2:1 ОТ), то о травме капитана стало известно лишь по окончании встречи с «Нефтехимиком» из уст Зинэтулы Билялетдинова.

Но стоит отметить сразу. Сильно переживать фанатам «Ак Барса» по этому поводу не стоит. Известно, что повреждение того же Радулова незначительное. Поэтому велика вероятность, что уже в ближайшем матче со СКА Александр вернется в строй.

«Конечно, эти игроки [Шипачев и Радулов] имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но кроме них есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня», – заявил после игры Билялетдинов.

«Конечно, Шипачев и Радулов имеют значимость. Но и кроме них есть ребята, которые обязаны забивать» Фото: ak-bars.ru

Что до игры, то поражения казанцев сначала от «Лады», а теперь от «Нефтехимика» в глобальном смысле не воспринимаются критично. До этого «Ак Барс» выдал большое количество побед в октябре, окончательно забравшись в тройку лидеров. Да и надо признать, что «Лада» с «Нефтехимиком» сейчас на ходу. Нижнекамцы набирают очки на протяжении уже 10 игр, а тольяттинцы и вовсе прямо сейчас лидируют на Востоке.

В Нижнекамске «барсы» провалили по статистике и игре лишь первый период, который закончился со счетом 0:2. Остальные две трети прошли под тотальным контролем казанцев. По завершении 60 минут «Ак Барс» существенно перебросал «Нефтехимик» (34 – 14) и полностью переиграл на вбрасываниях (34 – 13). Кроме того, время в атаке у казанцев было почти в три раза больше, чем у нижнекамцев. Как бы банально это ни звучало, команда Билялетдинова уступила «Нефтехимику» исключительно из-за плохой реализации своих моментов.

Не особо в своей тарелке чувствовал себя Дмитрий Яшкин. В паре с Семеном Тереховым и Кириллом Семеновым у нападающего не получилось раскрыть свои сильные стороны. И даже замена первого на Илью Сафонова во второй половине встречи своих плодов не принесла. Угроза от Яшкина на пятаке была минимальной.

В активе Яшкина в Нижнекамске 4 броска. Ни один из них не завершился голом Фото: ak-bars.ru

Неудачи Свечникова и дилемма о Жафярове

Очередную слабую игру провел другой летний новичок «Ак Барса», Евгений Свечников. За 16 минут 37 секунд в матче с «Нефтехимиком» форвард статистически вновь не запомнился ничем. Выйдя в третьем звене со Станиславом Галиевым и Артемом Галимовым, нападающий записал в актив лишь двухминутное удаление.

Свечников продолжает набирать форму после длительного отсутствия из-за травмы. Требовать от него выдающейся результативности сейчас откровенно глупо. Однако в период отсутствия звезд Евгений должен быть если не одним из лидеров, то уж точно не теневым хоккеистом. Билялетдинов продолжает видить в форварде потенциально очень полезного игрока. Но ни с «Ладой», ни с «Нефтехимиком» Свечников свой эффективности не продемонстрировал.

В связи с неудачными выступлениями Евгения в последних встречах вновь всплывает на поверхность дилемма о Дамире Жафярове. Да, известно, что он не нужен главному тренеру, поскольку не встраивается в систему. Да, хоккеист уже находится на пороге обмена в другой клуб. Но почему бы не попробовать заиграть его в «Ак Барсе», пока лидерs залечивают свои болячки?

Выйдя в Нижнекамске в третьем звене Свечников записал в свой актив лишь двухминутное удаление Фото: ak-bars.ru

Жафяров, несмотря на свой колоссальный регресс, продолжает оставаться техничным хоккеистом, способным создавать опасность в атаке. В преддверии потенциального обмена матчи с «Ладой» и «Нефтехимиком» пошли бы ему лишь на пользу. Ведь форму игроку поддерживать тоже надо. Иначе в другой клуб он приедет окончательно сырым и оторванным от регулярки.

И если бы Дамир принял участие в матчах, от такого варианта событий выиграл бы как «Ак Барс», так и сам Жафяров. Но тренерский штаб посчитал иначе и не стал привлекать нападающего к последним играм. Даже с учетом травм Радулова и Шипачева.

«Ак Барс» бережет силы перед СКА и «зеленым дерби»?

В случае победы в Нижнекамске «Ак Барс» мог обойти «Металлург» и «Ладу», став единоличным лидером Восточной конференции. Но не сложилось. Однако, повторимся, что ничего страшного в поражениях «барсов» в Тольятти и Нижнекамске нет. При этом ближайшими важными матчами для казанцев с точки зрения аналитики станут встречи против СКА (31 октября) и «Салавата Юлаева» (2 ноября).

Ближайшие две встречи «Ак Барс» проведет в Санкт-Петербурге (31 октября) и Уфе (2 ноября) Фото: ak-bars.ru

Уфимцы проиграли два последних матча и теперь опережают девятую команду «Востока» («Нефтехимик» – 25 баллов) всего на два очка. Подопечные Виктора Козлова выступают в текущей регулярке очень неровно, чередуя качественные игры с крайне провальными. СКА Романа Ротенберга по-прежнему не удается забраться в пятерку сильнейших команд «Запада». У питерцев два поражения в четырех последних матчах и восьмая строчка конференции.

СКА и «Салават Юлаев» прямо сейчас хоть и не находятся в своей оптимальной форме, но все равно продолжают являться для «Ак Барса» принципиальными соперниками. Нет сомнений, что уфимцы и петербуржцы выйдут на встречу с казанцами чрезмерно замотивированными. Вероятно, это осознают и игроки, и тренеры «Ак Барса».

Поэтому вполне можно допустить, что казанцы в матчах против СКА и «Салавата Юлаева» компенсируют череду неудачных выступлений в крайних встречах с «Ладой» и «Нефтехимиком».

Фото на анонсе: ak-bars.ru