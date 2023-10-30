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Отсутствие звезд и экономный режим: как «Ак Барс» дважды упустил шанс возглавить «Восток»
Первое татарстанское дерби хоккейного сезона осталось за «Нефтехимиком». «Ак Барс» уступил в Нижнекамске со счетом 1:2. Для команды Зинэтулы Билялетдинова этот гостевой проигрыш стал вторым кряду. Как «волки» добыли победу и чего ждать от «барсов» в ближайших матчах – в материале «ТИ-Спорт».
Отсутствие Шипачева и Радулова сказалось на результате
На игру в Нижнекамске «Ак Барс» вышел без своих главных звезд. Лучшие бомбардиры команды в сезоне Вадим Шипачев и Александр Радулов (оба – по 22 балла) оказались в лазарете. И если 87-й номер казанцев получил повреждение еще в матче с «Авангардом» (2:1 ОТ), то о травме капитана стало известно лишь по окончании встречи с «Нефтехимиком» из уст Зинэтулы Билялетдинова.
Но стоит отметить сразу. Сильно переживать фанатам «Ак Барса» по этому поводу не стоит. Известно, что повреждение того же Радулова незначительное. Поэтому велика вероятность, что уже в ближайшем матче со СКА Александр вернется в строй.
«Конечно, эти игроки [Шипачев и Радулов] имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но кроме них есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня», – заявил после игры Билялетдинов.
Что до игры, то поражения казанцев сначала от «Лады», а теперь от «Нефтехимика» в глобальном смысле не воспринимаются критично. До этого «Ак Барс» выдал большое количество побед в октябре, окончательно забравшись в тройку лидеров. Да и надо признать, что «Лада» с «Нефтехимиком» сейчас на ходу. Нижнекамцы набирают очки на протяжении уже 10 игр, а тольяттинцы и вовсе прямо сейчас лидируют на Востоке.
В Нижнекамске «барсы» провалили по статистике и игре лишь первый период, который закончился со счетом 0:2. Остальные две трети прошли под тотальным контролем казанцев. По завершении 60 минут «Ак Барс» существенно перебросал «Нефтехимик» (34 – 14) и полностью переиграл на вбрасываниях (34 – 13). Кроме того, время в атаке у казанцев было почти в три раза больше, чем у нижнекамцев. Как бы банально это ни звучало, команда Билялетдинова уступила «Нефтехимику» исключительно из-за плохой реализации своих моментов.
Не особо в своей тарелке чувствовал себя Дмитрий Яшкин. В паре с Семеном Тереховым и Кириллом Семеновым у нападающего не получилось раскрыть свои сильные стороны. И даже замена первого на Илью Сафонова во второй половине встречи своих плодов не принесла. Угроза от Яшкина на пятаке была минимальной.
Неудачи Свечникова и дилемма о Жафярове
Очередную слабую игру провел другой летний новичок «Ак Барса», Евгений Свечников. За 16 минут 37 секунд в матче с «Нефтехимиком» форвард статистически вновь не запомнился ничем. Выйдя в третьем звене со Станиславом Галиевым и Артемом Галимовым, нападающий записал в актив лишь двухминутное удаление.
Свечников продолжает набирать форму после длительного отсутствия из-за травмы. Требовать от него выдающейся результативности сейчас откровенно глупо. Однако в период отсутствия звезд Евгений должен быть если не одним из лидеров, то уж точно не теневым хоккеистом. Билялетдинов продолжает видить в форварде потенциально очень полезного игрока. Но ни с «Ладой», ни с «Нефтехимиком» Свечников свой эффективности не продемонстрировал.
В связи с неудачными выступлениями Евгения в последних встречах вновь всплывает на поверхность дилемма о Дамире Жафярове. Да, известно, что он не нужен главному тренеру, поскольку не встраивается в систему. Да, хоккеист уже находится на пороге обмена в другой клуб. Но почему бы не попробовать заиграть его в «Ак Барсе», пока лидерs залечивают свои болячки?
Жафяров, несмотря на свой колоссальный регресс, продолжает оставаться техничным хоккеистом, способным создавать опасность в атаке. В преддверии потенциального обмена матчи с «Ладой» и «Нефтехимиком» пошли бы ему лишь на пользу. Ведь форму игроку поддерживать тоже надо. Иначе в другой клуб он приедет окончательно сырым и оторванным от регулярки.
И если бы Дамир принял участие в матчах, от такого варианта событий выиграл бы как «Ак Барс», так и сам Жафяров. Но тренерский штаб посчитал иначе и не стал привлекать нападающего к последним играм. Даже с учетом травм Радулова и Шипачева.
«Ак Барс» бережет силы перед СКА и «зеленым дерби»?
В случае победы в Нижнекамске «Ак Барс» мог обойти «Металлург» и «Ладу», став единоличным лидером Восточной конференции. Но не сложилось. Однако, повторимся, что ничего страшного в поражениях «барсов» в Тольятти и Нижнекамске нет. При этом ближайшими важными матчами для казанцев с точки зрения аналитики станут встречи против СКА (31 октября) и «Салавата Юлаева» (2 ноября).
Уфимцы проиграли два последних матча и теперь опережают девятую команду «Востока» («Нефтехимик» – 25 баллов) всего на два очка. Подопечные Виктора Козлова выступают в текущей регулярке очень неровно, чередуя качественные игры с крайне провальными. СКА Романа Ротенберга по-прежнему не удается забраться в пятерку сильнейших команд «Запада». У питерцев два поражения в четырех последних матчах и восьмая строчка конференции.
СКА и «Салават Юлаев» прямо сейчас хоть и не находятся в своей оптимальной форме, но все равно продолжают являться для «Ак Барса» принципиальными соперниками. Нет сомнений, что уфимцы и петербуржцы выйдут на встречу с казанцами чрезмерно замотивированными. Вероятно, это осознают и игроки, и тренеры «Ак Барса».
Поэтому вполне можно допустить, что казанцы в матчах против СКА и «Салавата Юлаева» компенсируют череду неудачных выступлений в крайних встречах с «Ладой» и «Нефтехимиком».
Фото на анонсе: ak-bars.ru
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