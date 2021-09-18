Отсутствие видеонаблюдения и школьник-провокатор: юрист назвал фейки на выборах в РТ

Во время выборов в Государственную Думу России в Татарстане в социальных сетях начинают появляться фейки. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» некоторые из них назвал председатель исполнительного комитета Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Фейки — информация, которая не соответствует действительности. Мы мониторим социальные сети, группы, электронные площадки. Если поступает информация о том, что на каком-то из участков произошла та или иная ситуация, мы связываемся с наблюдателями, которые присутствуют на каждом УИК. Они нам предоставляют всю информацию — фото- и видеоматериалы, на основании которых делаем заключения. Все наши заключения публикуются на портале Независимого общественного мониторинга», — заявил он.

Собеседника агентства, в частности, объяснил, как Общественный штаб РТ проанализировал опубликованное сообщение о предполагаемом нарушении на УИК №155. Автор сообщения утверждал, что на избирательном участке заведующая учебной частью угрожала школьнику, якобы сорвавшему предвыборную агитацию.

«Общественный штаб связался с наблюдателями на участке. По словам наблюдателя, никаких инцидентов зафиксировано не было. Кроме того, было выявлено несоответствие события указанному месту происшествия. Независимый наблюдатель ознакомился с видео и указал, что оно было снято не на его избирательном участке. На УИК школьников в это время не было, поскольку образовательный процесс не осуществлялся», — сообщил Какохо.

Кроме того, вчера вечером поступило сообщение о том, что на одном из УИК в Татарстане выключили свет. Якобы подписи избирателей решили хранить в темноте, без видеонаблюдения. На данном участке также в это время присутствовал общественный наблюдатель.

«По словам наблюдателя, на данном участке был момент перед закрытием, когда выключили свет, чтобы протестировать режим ночной видеосъемки. Об этом все наблюдатели были извещены заранее. Когда свет выключили, некоторые наблюдатели стали снимать отсутствие света на УИК. Информация об отсутствии видеонаблюдения на избирательном участке является недостоверной. Проверка показала, что ночная видеозапись работала в штатном режиме», — добавил юрист.

Всего на избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.