Отсутствие пожаров и борьба с нарушителями: Татарстан возглавил «лесной» рейтинг регионов

Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений. Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, республику признали лидером из-за отсутствия в прошлом году лесных пожаров, качественного воспроизводства лесов, выявления и предупреждения нарушений лесного законодательства.

«В 2022 году пожароопасный сезон в лесах был открыт 25 апреля и закрыт 15 октября, его продолжительность составила 174 дня. За данный период было зарегистрировано 507 термических точек, 352 случая возгораний на землях иных категорий на общей площади 15,42 га», – сообщили в ведомстве.

Благодаря контролю, проведенным противопожарным мероприятиям, слаженному взаимодействию специалистов лесной отрасли, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, органов исполнительной власти муниципальных районов в прошлом году удалось не допустить возникновения лесных пожаров, подчеркнули в пресс-службе.

«Выявляемость нарушителей лесного законодательства в 2022 году составила 96%, это очень высокий показатель. В 87% случаев нарушители закона добровольно возместили причиненный ущерб. В основном это нарушения, связанные с загрязнением лесов сточными водами, химическими и другими вредными веществами, отходами производства и потребления», – пояснили в ведомстве.

Кроме Татарстана в топ-10 вошли Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Республика Северная Осетия-Алания. В 2021 году в десятку регионов по эффективности ведения лесного хозяйства вошли Липецкая, Тверская, Нижегородская области, Чувашия и Татарстан, Ленинградская область, Удмуртия, Вологодская, Смоленская, Ярославская и Брянская области.