Отсутствие доверия и взаимопонимания: как Гатиятулин теряет кадры в «Ак Барсе»

После ухода из «Ак Барса» Михаил Бердин может стать первым номером в «Сибири» и выдает лучшую статистику за карьеру. Артемий Князев и Брэндон Биро получают игровую практику в «Спартаке», а последний отметился четырьмя очками в трех матчах. В чем кроются причина расцвета хоккеистов, покинувших татарстанский клуб - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: hcsibir.ru

Период Бердина в «Ак Барсе» – наихудший в карьере

Голкипер «Сибири» Михаил Бердин, покинувший «Ак Барс» в середине декабря, провел уже восемь матчей в составе новосибирцев. В новой команде он не является запасным вратарем и попадает в состав чаще чем за три 3,5 месяца в Казани. За это время в татарстанском клубе он провел 13 матчей при проценте отраженных бросков в 89.6% и коэффициенте надежности – 2,56.

И если в «Ак Барсе» Бердин с натяжкой тянул на роль запасного вратаря и проиграл конкуренцию 22-летнему Максиму Арефьеву, то в «Сибири» это совершенно другой голкипер. Для сравнения, нынешняя статистика Михаила Бердина в Новосибирске выглядит интереснее (ОБ - 93,4%, КН – 2,13 ), чем показатели Тимура Билялова (ОБ - 92,2%, КН – 2,25) в Казани. Игроки, казалось, одни и те же, а команды - разные.

В «Ак Барсе» локти, возможно, и не кусают, но всю ироничность ситуации – понимают. После второго поражения от «Сибири» в гостях татарстанский клуб в своем телеграм-канале выложил юмористический пост, сравнив статистику Бердина в «Ак Барсе» и в «Сибири».

Сейчас с уверенностью можно сказать, что период в «Ак Барсе» для Бердина стал наихудшим в карьере. Ниже статистики, чем в Казани, он не показывал ни в одном предыдущем клубе: ни в СКА, ни в «Сочи», ни в «Авангарде». Пожалуй, решение расстаться – было лучшим для «Ак Барса» и, в первую очередь, для самого Бердина.

Фото: телеграм-канал ХК «АК Барс»

Бердин – подколол, Гатиятулин – ответил

Кроме того, он провел два матча фактически по аналогичному сценарию против своей бывшей команды. В обеих встречах «Сибирь» одержала победы над «Ак Барсом», а Бердин пропустил по две шайбы. В Казани лишь разводят руками – как? В первом матче против татарстанцев он отразил 39 бросков из 41, а во втором – 33 из 35. Больше снарядов в ворота Бердина летело только в матче «Металлургом», где он отразил 43 залпа из 44.

«Так сказать, хәерле кич!», - процитировал Михаил Бердин в победной раздевалке, после первого поединка в Казани, известную фразу на татарском языке главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. И это был прямой отсыл к бывшей команде. Вероятно, таким образом, голкипер хотел выразить весь спектр эмоций и переживаний, которые он испытывал во время пребывания в Казани. Наставник казанцев после матча, в ответ на замечание Бердина в зале для пресс-конференций лишь лаконично связал «подкол» Бердина с личными вызовами и амбициями.

«Подкол? Он молодой парень у каждого спортсмена есть амбиции и личные вызовы. Каждый игрок имеет право радоваться, если он с этим справляется. Никаких проблем. Если есть дополнительная интрига, то это вызывает больший интерес», - сказал Гатиятулин во время общения с журналистами.

Фото: hcsibir.ru

У Бердина есть шанс стать первым номером «Сибири»

Изменился и настрой Бердина в матчах за сибирскую команду: он получает удовольствие от игр и многие действия совершает на кураже. Безусловно, это связано и с тем, что он, наконец, получил реальный шанс побороться за место в составе и почувствовал доверие со стороны тренерского штаба «Сибири», которого ему не хватало в «Ак Барсе». Он совершает всевозможные спасения, сводит вратарскую работу к минимуму ошибок, борется до конца.

Основная причина, по которой у Бердина в «Ак Барсе» не получилось, – это отсутствие доверия штаба. Нестабильность и эмоциональная дестабилизация, что еще нужно вратарю, чтобы это отражалось на игре даже в тех редких случаях, когда ему доверяли «раму»? Хотя в «Ак Барсе» считают, что шансов у Бердина было предостаточно.

В последнем матче «Сибири» против «Нефтехимика» вместо Антона Красоткина на замену выпустили Михаила Бердина. Последний оставил свои ворота в неприкосновенности до конца матча. На фоне некоторого спада у его коллеги и при нынешнем эмоциональном подъеме у Бердина - есть все шансы стать первым номером «Сибири».

Фото: spartak.ru

Отъезд Биро из «Ак Барса» был вопросом времени

Приезд Брэндона Биро в Казань в межсезонье изначально вызывал много скепсиса. В первую очередь, потому что изначально 27-летнего форварда планировал подписать подмосковный «Витязь», исполняющий роль середняка в КХЛ. Впрочем, уровень легионеров тоже соответствовал команде.

«Витязь» перед сезоном расформировали из-за проблем с финансированием. Вместе с Биро в Казань приехал еще один не состоявшийся трансфер подольской команды - Уайатт Калинюк. Правда от последнего в Казани довольно быстро избавились, не успел он провести и двух встреч за «Ак Барс». А на вопрос от журналиста «Татар-информа» главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин дебют форварда прокомментировать не смог. Видимо настолько не понравилось.

Сомнений в том, что от Брэндона Биро в «Ак Барсе» тоже избавятся – не оставалось, вопрос был в том – как скоро. Анвар Гатиятулин использовал Биро в основном в нижних звеньях, где канадец выполнял черновую работу. Хотя изначально он пришел в команду в статусе плеймейкера. При этом на счету Биро в 33 матчах одна шайба и девять передач. Правда передачи в большинстве своем – вторые.

Фото: ak-bars.ru

Биро не смогли найти правильное применение в «Ак Барсе»

Одно время Анвар Гатиятулин пробовал использовать Биро в неравных составах. Сначала в большинстве. Однако надобность в этом потерялась, с приходом Александра Хмелевского. Плюс ко всему был еще и Владимир Алистров. В меньшинстве фигура канадца тоже не стала ключевой из-за стабильного присутствия там Никиты Дыняка, Дмитрия Кателевского и Ильи Сафонова.

Под конец – в новом для канадца амплуа Биро стали использовать не в центре, а с краю - слева. Одной из причин таких перестановок, по всей видимости послужила и крайне низкая статистика выигранных вбрасываний. Выше 50% на точке у Брендона было только в четырёх матчах на старте сезона. При этом по «плюс-минус» у Биро статистика была положительной «+8».

Известно, что вслед за трансфером Калинюка пристроить пытались и Биро, но тогда желающих не нашлось. В конце января его обменяли и не куда-нибудь на Дальний Восток, а в клуб Западной конференции - в «Спартак». В составе красно-белых 27-летний канадец провел три матча и отметился уже четырьмя очками, три из которых – передачи.

Алексей Жамнов очевидно знал, как будет использовать канадского форварда и быстро нашел ему грамотное применение в третьей тройке с Никитой Коростелевым и Лукасом Локхартом. Возможно, в «Ак Барсе» не использовали качества канадца в том ключе, в котором по признанию самого хоккеиста, он мог быть полезен. По всей видимости, это и стало главной проблемой по которой Биро не показал все, на что он способен в Казани. А значит проблема была не в нем, а в работе тренерского штаба Анвара Гатиятулина.

Фото: ak-bars.ru

В отличие от Билялетдинова в штабе Гатиятулина Князев доверием не пользовался

После практически двухлетней неясности еще один глоток свежего воздуха после ухода из «Ак Барса» получил воспитанник системы казанского клуба - Артемий Князев. О судьбе 25-летнего защитника главному тренеру Анвару Гатиятулину задавали вопросы – и не раз. История с отсутствием игрового времени и места в состав тянулась с прошлого года. И если у Зинэтулы Билялетдинова этими компонентами Артемий был не обделен, то с приходом Гатиятулина Князев стабильно сел в запас.

Судя по всему, в новом штабе в этом игроке не нуждались. Это было заметно даже во время предсезонной подготовки. По слухам, Анвар Гатиятулин предпочитал Князеву более опытных игроков, в конкуренции которым последний серьезно проигрывал. При этом не подающим надежды защитника назвать нельзя.

Князев вызывался в молодежную сборную России, несколько сезонов провел в АХЛ и даже один матч провел в НХЛ за «Сан-Хосе». По приезде в КХЛ кандидатурой Князева лично интересовался Игорь Ларионов, на тот момент возглавлявший нижегородское «Торпедо». Однако Артемия оставили в «Ак Барсе».

Фото: spartak.ru

В «Спартаке» Жамнов воспитаннику «Ак Барса» доверяет

Осенью 2025 года Артемий Князев был близок к переезду, но он так и не состоялся. Наверняка самые банальные причины – не было стоящих предложений. Князев провел 21 матч в составе татарстанцев и заработал 4 (1+3) очка при «+5». При этом доверием к Князеву по-прежнему не было. А ближе к плей-офф стало понятно, что от защитника точно избавятся. Так оно и произошло.

Основным претендентом на казанского воспитанника стал московский «Спартак». К слову, Князев в настоящем играет в третьей пятерке с Брендоном Биро. Оба игрока одновременно перешли в стан красно-белых. Пока Артемий Князев в матчах за «Спартак» ничем особым не отличился. В четырех матчах он заработал одно очко, благодаря единственной передаче.

После дебюта Князева журналисты на пресс-конференции попросили оценить игру новичка наставника «Спартака» Алексея Жамнова. Из слов последнего стало понятно, что игроку нужно время. И в тренерском штабе – это понимают. Время, которого Князеву так не хватало в «Ак Барсе», будет – в «Спартаке».

«В новой команде непросто сразу заиграть на каком-то высоком уровне – но, в принципе, они играли в парах, и нас устраивает, как они играли», - процитировал слова Жамнова клубная пресс-служба.