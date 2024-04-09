«Отстрелялись, и „ответка“ пошла»: мама рассказала, как сын-герой спас пехотинцев на СВО

Фото: предоставлено Галиной Шишкиной

«Мамочка, я так за тебя переживал, что свою боль не чувствовал»

Сергей Шишкин родился 18 апреля 1990 года в селе Красный Бор Агрызского района. С детства рос добрым, отзывчивым, мужественным.

«Был очень терпеливым. Никогда не слышала от него слов, что ему больно», — рассказывает мама Галина Шишкина.

Женщина вспоминает один случай: как-то она делала заготовки. Сережа тогда учился в пятом классе и крутился возле нее, помогал.

«Нечаянно я уронила банку с кабачковой икрой. Она разбилась, горячая масса попала мне на ноги. Сын перепугался: „Мама, давай я в аптеку сбегаю, куплю что-нибудь от ожогов“. Когда вернулся, я помазала свои ноги мазью, а сняла его носочки и ахнула: у него еще больше ожоги. А он мне говорит: „Мамочка, я так за тебя переживал, что свою боль не чувствовал“», — вспоминает Галина Шишкина.

Таким Сережа и был всю жизнь. Проявлял трогательную заботу о родителях. Работал на КАМАЗе слесарем-ремонтником, а мама — охранником, приезжала в Набережные Челны на сутки.

«Бывало, после работы иду к нему в квартиру, а он приготовит для меня что-нибудь вкусненькое, а сам спрячется, будто его дома нет, или ляжет, будто спит. Я ему кричу с порога: “Не обманешь, сынок. Запах предает, что ты ждешь меня!”» — вспоминает с улыбкой мама.

Сергей старался, чтобы мать с отцом ни в чем не нуждались.

«Когда ему говорили, чтобы съездил куда-нибудь в отпуск и отдохнул, заявлял: „Я лучше домой приеду, папе помогу“. И ремонт, и огород — о чем ни попросишь, одно слово было у него: „Как скажешь!“ Светлый был человек, надежный. Ни в садике, ни в школе, ни в техникуме, ни на заводе не приходилось за него краснеть», — говорит мама.

Фото: предоставлено Галиной Шишкиной

«Шишкин приехал!»

После окончания Красноборской школы Сергей выучился в Асановском совхозе-техникуме на автомеханика. Профессию свою не только любил, но и хорошо знал. Начинал трудовую деятельность в автосервисе.

«Он в отпуске был, когда я поступила сюда на работу. Тогда многие автовладельцы приезжали и спрашивали: „Сергей работает? Когда появится?..“ Я все удивлялась. А когда он вышел из отпуска, поняла, почему все Сергея спрашивают. Толковый был мастер. Он не только работу делал, а объяснял досконально, что к чему, давал рекомендации...» — рассказывает коллега.

И на родном заводе все его уважали. Когда он приехал в отпуск и забежал в свой цех с гостинцами, весть о том, что «Шишкин приехал!», моментально разлетелась по всему заводу.

«Прибежали со всех концов, тут же собрали стол...» — вспоминает мама.

Она очень благодарна руководству завода, коллегам за моральную и материальную поддержку. Благодарна многочисленным родственникам, жителям Сережиного дома в Челнах, друзьям и сослуживцам, односельчанам за то, что и сейчас не оставляют одних в их горе.

Фото: предоставлено Галиной Шишкиной

«Настоящий человек! С ним даже в увольнение надежно ходить!»

Мотострелковый полк 1231, в котором служил мобилизованный Сергей Шишкин, наряду с добровольцами из «Тимера» и «Алги» стал символом боевого Татарстана. Активно участвовал в освобождении Донецкой Народной Республики.

Сергей командовал минометом, являлся заместителем командира взвода — командиром отделения. «Все у меня хорошо!» — писал в сообщениях домой. Хвалил свою команду, своих «пацанов».

А бойцы, в свою очередь, уважали и ценили своего командира. Сослуживцы говорили: «Настоящий человек! С ним даже в увольнение надежно ходить!» Даже в житейских мелочах он заботился о солдатах, не говоря уже о боевых действиях. И погиб — с последней мыслью о товарищах. Это случилось 26 июля 2023 года.

«Сослуживцы рассказывали: “Мы отстрелялись, и „ответка“ от противника пошла. А пехота проходила через нас. Серега сказал, что надо предупредить их, чтобы „не совались“ туда. Побежал за рацией. И тут рядом взрыв... Даже бронежилет пробило осколками”», — рассказала мама.

И в последние минуты он думал о других, а не о себе. За свой подвиг Сергей указом Президента РФ Владимира Путина награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: предоставлено Галиной Шишкиной

Вечная память

Неподалеку от пункта постоянной дислокации полка благоустроили сквер памяти, где посадили березы со всего Татарстана и установили мемориал «В память о воинах 1231-го мотострелкового полка, павших в боях за освобождение Донбасса».

Это две гранитные плиты, на одной из них изображена женщина, сложившая руки в молитве, а на другом — воин, уходящий к свету. Рядом — железный снаряд, испещренный осколками и обвитый металлическими лепестками роз. А по соседству — стенд «Шагнувшие в вечность», на котором увековечены имена 82 погибших героев полка. Среди них — портрет отважного земляка Сергея Шишкина.

Фото: предоставлено Галиной Шишкиной

Мемориал герою открыт и в родной Красноборской школе. А еще дома мама обустроила уголок памяти. Здесь хранятся его личные вещи, которые привезли сослуживцы: каска, очки, нашивка с позывным Желтый, пробитая осколком.

— Простите, меня с вами не будет.

— Будешь, Сергей, будешь! Как и другие герои, ты будешь жить в наших сердцах вечно! — говорят все, кто знал бойца.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.