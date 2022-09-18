«Мы помогаем им подняться со дна»: истории воспитанников Дома трудолюбия в Казани

«Мы обычные люди, такие как все, только в какой-то момент потеряли веру в завтра», – так говорят о себе воспитанники Дома трудолюбия в Казани. О том, где помогут, когда, казалось бы, весь мир против, и что такое «12 шагов к трезвости» – в репортаже «Татар-информа».

Уединенное место вдали от городской суеты и соблазнов необходимо воспитанникам «Дома трудолюбия», чтобы вернуть веру в себя и вернуть себя в жизнь Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Трехэтажный добротный кирпичный дом затерялся где-то на узких тенистых улочках Авиастроительного района Казани, вдали от городской суеты и соблазнов. Именно такое уединенное место необходимо воспитанникам Дома трудолюбия, чтобы вернуть веру в себя и вернуть себя в жизнь. В жизнь, где нет места алкоголю.

У высокого забора корреспондента «Татар-информа» встречает руководитель «обители» – психолог Максим Курлыков. Мы проходим в уютный теплый дом. Где-то чуть слышно играет приятная мелодия и будто в детстве пахнет выпечкой и молоком. Атмосфера говорит сама за себя – разговор обещает быть долгим и, безусловно, интересным.

Максим Курлыков: «Сейчас в основе правил Дома трудолюбия лежат 12 советов Иоанна Кронштадтского. Вся программа реабилитации и дальнейшего выздоровления основана на них» Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Хотим возродить идеи Иоанна Кронштадтского

«Идея создания этого дома принадлежит не мне. В 19-м веке жил такой священник – Иоанн Кронштадтский. Известен он, в первую очередь, своей благотворительной деятельностью, а также как один из подвижников трезвеннического движения в Российской империи» – начал свой рассказ Максим. «Иоанн обратил внимание на то, что в Кронштадт в надежде на большой заработок стекается огромное количество народа. В городе за два сезона можно было заработать себе на жилье, корову, да в целом на безбедную жизнь. Однако не все справлялись – кто проигрывал деньги, кого обворовывали, многие свои честно заработанные просто пропивали. Город превратился в пристанище нищих и выпивох. Посмотрел на все это безобразие Иоанн и решил открыть в городе Дом трудолюбия. В доме были мастерские, школы, ночлежка, столовая и даже лечебница. Популярность кронштадтского Дома трудолюбия была настолько большой, что уже к концу 19-го века в России подобных учреждений было около сотни. Наша цель – возродить это движение. Ведь у каждого должен быть еще одни шанс на здоровую жизнь», – рассказывает Максим.

По словам руководителя, сейчас в основе правил Дома трудолюбия лежат 12 советов Иоанна Кронштадтского. Конечно, учения адаптированы к 21 веку, переведены на современный язык. Однако вся программа реабилитации и дальнейшего выздоровления основана именно на них.

«В нынешних реалиях такие дома просто необходимы. Люди теряют веру – в себя, в Бога. Посмотрите на улицу – алкоголики, наркоманы, бездомные. И, к сожалению, их становится только больше. А подобных организаций практически нет», – подчеркнул Максим.

Иеромонах Вячеслав (Шапоров) был одним из вдохновителей и организаторов открытия первого реабилитационного центра «Благовещение» для больных алкоголизмом и наркоманией Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

С Божьей и человеческой помощью

Огромную помощь в становлении еще совсем «юной» организации оказывает руководитель отдела Казанской епархии по противодействию наркомании и алкоголизму иеромонах Вячеслав (Шапоров). Именно он был одним из вдохновителей и организаторов открытия первого реабилитационного центра «Благовещение» для больных алкоголизмом и наркоманией, который более 14 лет работает в селе Русские Казыли. Здесь люди с тяжелыми формами заболевания могут получить консультации медиков, соцработников и психологов, а также поддержку и духовную помощь священников.

«В проекте ‘’Благовещение’’ проходят реабилитацию люди с тяжелыми формами зависимости. Им нужно отстранение от города, лечение, духовное наставничество. Их нужно максимально уберечь от соблазнов. В первую очередь необходимо сменить среду. У людей мир был закольцован – вышел, нашел денег, выпил и потом снова по кругу. Поэтому первое, что делает и проект «Благовещение», и наш Дом трудолюбие – это забирает из пагубной среды и помещает в другую, здоровую. Я так скажу – окружение лечит», – поделился с агентством Максим.

В Дом трудолюбия не берут людей с «тяжелыми» формами заболевания. Чтобы стать воспитанниками дома необходимо вначале пройти лечение в наркодиспансере, после – реабилитацию. «Обитель» становится третьим, финальным этапом для старта в нормальную трезвую жизнь.

Сейчас дом рассчитан максимум на 20 человек. Сегодня в нем живут семеро мужчин. Всем воспитанникам выдают средства личной гигиены, одежды – рабочую и сменную, кормят три раза в день. Помимо этого, с ними на постоянной основе работают соцработники, психологи, проходят как индивидуальные, так и групповые занятия. Кроме того, есть духовные часы – минимум дважды в неделю в дом приезжает отец Вячеслав и проводит с воспитанниками беседы.

«Мы помогает нашим воспитанникам обрести веру в себя, в Бога. В рамках нашего проекта участники восстанавливают потерянные документы, могут пройти программы переподготовки, налаживают отношения с семьями. Обязательным условием пребывания в доме является труд и абсолютная трезвость. Дом живет на полном самообеспечении. Здесь филонить и бездельничать не получится. Пять дней в неделю наши воспитанники работают – у нас заключен договор с компанией Ремкомфорт. Суббота, воскресенье – обязательные выходные. Мы топим баню, завариваем чаи с травами, беседуем. Все по правилам: время – работе, время – отдыху», – с улыбкой продолжил рассказ Максим.

Дом трудолюбия – проект не на слуху. Чаще всего о нем узнают отчаявшиеся, которые приходят в церковь Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«К нам едут из разных уголков страны»

Дом трудолюбия – проект не на слуху. Чаще всего о нем узнают отчаявшиеся, которые приходят в церковь. Там видят брошюру, звонят, просят о помощи. Бывает и так, что зависимых привозят родные.

«Я работаю психологом уже очень давно. У нашего дома есть требование – чтобы у человека было желание. Желание изменить жизнь, начать все заново, начать жить полноценной жизнью. У людей с зависимостью есть так называемый период отчаяния – и умирать страшно, и жить так больше невозможно. Они приходят в храм, видят наше объявление. Звонят, приезжают. Едут из разных городов – не только Татарстана, но и страны. Сейчас, к примеру, один из воспитанников – из Новосибирска», – отметил Максим.

Случается так, что в дом обращаются родители зависимых. Несколько месяцев назад в дом позвонила жительница Набережных Челнов. Ее сын «болен». Женщина отчаялась, искала варианты и увидела объявление о Доме трудолюбия.

«Слышу по ее голосу – есть некое недоверие, страх. Мы всегда предлагаем – приезжайте, поговорим, посмотрите. Такая реакция – не редкость. Многие не верят, что так бывает. Да и воспитанники многие жизнью побитые. Кто попадал уже к сомнительным помощникам, где отбирали деньги, документы, издевались, заставляя работать на ’’хозяина’’ 24/7. Нам приходится отрабатывать этот негатив. Но оно того стоит», – продолжил руководитель организации.

Взять всех желающих в дом не получится. Есть определенный фильтр. Дом живет на полном самообеспечении – воспитанники сами ведут быт, убираются, готовят еду, во дворе организовали небольшой огород, разбили теплицу

«Мы не можем взять людей с определенными проблемами со здоровьем, калек. У нас нет возможности квалифицированной медицинской помощи таким людям. Поэтому наши воспитанники – люди физически здоровые. К тому же, повторюсь, одно из условий пребывания – это трудоустройство. Они работают, еженедельно получают зарплату. И так радостно на них смотреть, когда они, наконец, начинают чем-то радовать себя – кто куртку себе новую купит, телефон, кто-то родным деньги пересылает. Они заново учатся любить себя», – с легкой улыбкой продолжил Максим.

«У нас нет временных рамок – мы никого не гоним. Когда воспитанник готов уйти, он переступает этот порог с профессией и, главное, трезвым. Он духовно возрожден» Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Делу – время, но и потехе – час

Дом трудолюбия рассчитан на пребывание исключительно мужчин. Женщины в организации – табу. Но никакого сексизма – все исключительно для блага и скорейшего выздоровления воспитанников.

«В том измененном психоэмоциональном состоянии, в котором находятся наши воспитанники, заводить близкие отношения не рекомендуется. Романтические чувства, новые привязанности – это всегда стресс. И непонятно, как они смогут выйти из него. Чаще всего, не справляясь с эмоциональной нагрузкой, человек выбирает путь алкоголя. А нам необходимо этого избежать. Поэтому вначале выздоровление, и уже после – романтика», – рассмеялся Максим Курлыков.

По словам Максима, сейчас обсуждается перспектива открытия подобного дома для женщин. Предварительно, располагаться он будет в селе Русская Серда.

Помимо трудовых будней, у воспитанников Дома трудолюбия выдаются весьма насыщенные выходные.

«К нам ведь кто приходит – те, кто ’’отстрелялся до последнего патрона’’. Все потратил, радости и счастья не видит. Мы стараемся создать для них такие условия, которые они начнут ценить. Чтобы человеку хотелось возвращаться обратно и относиться к этому дому, как к своему. Наша цель – показать мир шире. У нас есть договор с Качаловским театром, ходим на выставки, в музеи, выезжаем на рыбалку, за грибами, просто на шашлыки на природу, устраиваем паломнические выезды. Мы стараемся показать им, что мир не строится вокруг маршрута ’’дом-лавочка-выпил-дом’’. Что он гораздо ярче, интереснее», - подчеркнул руководитель Дома трудолюбия.

В конце разговора Максим еще раз отметил – главное, что человек уходит из Дома с багажом – знаний, навыков и уверенности в себе.

«У нас нет временных рамок – мы никого не гоним. Когда воспитанник готов уйти, он переступает этот порог с профессией и, главное, трезвым. Он духовно возрожден. И значит, мы делаем все правильно», – прощаясь, сказал Максим Курлыков.

Перед уходом нам удалось побеседовать с двумя воспитанниками Дома трудолюбия – 46-летним казанцем Юрием и 28-летним жителем Челнов Дмитрием.

Юрий (слева) прошел долгий путь лечения и реабилитации: вначале наркодиспансер, после – центр «Благовещение». И вот, финальная точка – Дом трудолюбия Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Было так, что одной рюмки мало, а 1000 - недостаточно…»

В самом начале беседы Юрий заметно нервничал. Не удивительно, признаться в том, что болен, да еще и чужому человеку – непросто.

«Меня зовут Юрий, мне 46 лет. Я здесь нахожусь третий месяц и я – алкоголик», – чуть слышно начал рассказ мужчина.

Юрий из обычной работящей семьи. В доме никто не пил. Как и все, чуть, по праздникам. В по молодости Юрий вступил в ОПГ. Там со старшими по группировке впервые попробовал алкоголь.

«Мне было 15 лет. Собрались с ребятами. Не хотел ударить лицом в грязь, вот и попробовал. Пытался доказать, что взрослый. Не могу сказать, что мне тогда понравилось», – вспоминает Юрий.

Серьезный «роман» с алкоголем у мужчины начался уже после 30 лет. Тогда совсем еще молодому мужчине казалось, что жизнь дала трещину – одиночество, неудовлетворенность жизнью, одна проблема сменяла другую. Выход Юрий видел лишь на дне стакана.

«Тогда казалось, что выпил, и тревоги, проблемы ушли. Но это была лишь иллюзия, обман. На миг становится легче. Но на утро трезвеешь и все неприятности возвращаются. И не находишь ничего лучше, чем заглушать все алкоголем», – с болью в голосе продолжил мужчина.

13 лет назад Юрий вместе с двоюродным братом впервые обратились за помощью к специалистам. Прошли программу «12 шагов» и, казалось, болезнь отступила. Но ненадолго.

«В первый раз меня хватило лишь на три с половиной года. Тогда я стал трудоголиком, не видел ничего, кроме работы. И…поверил в себя. Подумал, от рюмки ничего не станет, ведь я могу в любой момент остановиться. Но это было не так. Через некоторое время я ушел в запой. Потерял работу, семью. Жена пыталась бороться, но и у нее не хватило сил. Последние два года для меня стали «днями сурка». Проснулся, выпил, пошабашил, чтобы заработать на выпивку. И дальше все по новой. В какой-то момент очнулся и понял – это путь в никуда. Знаете, как было…когда одной рюмки мало, а тысячи уже недостаточно», – поделился с корреспондентом воспитанник дома.

А дальше начался долгий путь лечения и реабилитации – вначале наркодиспансер, после – центр «Благовещение». И вот, финальная точка – Дом трудолюбия.

«Я пришел сюда из-за безысходности. Хочу вернуть веру в Бога, веру в себя, найти смысл жизни. Пока у меня только одна цель – быть чистым и трезвым», – с улыбкой закончил Юрий.

Дмитрий (справа) трудится в доме, развозит на «ГАЗели» хлеб. О будущем старается не говорить, но точно уверен – возврата к нетрезвому прошлому больше не будет Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Спасибо, сынок, за «подарок» на день рождения…»

Один из самых младших воспитанников Дома трудолюбия – 28-летний житель Челнов Дмитрий. За помощью к психологам и…Богу обратилась мама юноши, когда поняла, что сын сам не справится.

«У меня все начиналось банально. В 11 лет за гаражами со старшими ребятами попробовал пиво. Мне понравилось. Лет с 17 стал регулярным потребителем спиртного. Пил все подряд – на что хватало денег», – начал свой рассказ Дмитрий.

Несмотря на пагубную привычку, у юноши была стабильная неплохая работа – он пять лет проработал на стройке стропальщиком. Но кровь молодая, бурлит, захотелось что-то поменять. Решил пойти в такси. После частного извоза ушел на грузовую «ГАЗель» в доставку.

«В один из выездом задел случайно припаркованный автомобиль. Не заметил. Уехал. Меня лишили прав. С того момента я стал пить. Много. Пил в основном один, дома. Если посчитать – я полгода ежедневно напивался. Мама увидела, что я опускаюсь на дно. Решила меня отвезти в центр «Благовещенье» при церкви. Я там пробыл месяца полтора и откровенно сбежал. Подумал, что все, справлюсь. Но это была ошибка. Осознание, что я болен пришло, когда я откровенно ’’пропил’’ день рождение мамы. Мы договаривались пойти куда-то после ее работы. Но к вечеру я был уже пьян. Мама пришла и, увидев меня, расплакалась и промолвила: «Спасибо за подарок, сынок». В тот момент во мне что-то сломалось, и я сам поехал на реабилитацию», – чуть смущаясь, продолжил Дмитрий.

Сейчас Дмитрий вернул себе водительское удостоверение, трудится в доме, развозит на «ГАЗели» хлеб. О будущем старается не говорить, но точно уверен – возврата к нетрезвому прошлому больше не будет.

