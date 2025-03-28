Отставки Ротенберга и Кудашова в случае вылета: почему серия «Динамо» и СКА так важна

Вчера в плей-офф Кубка Гагарина стартовала, пожалуй, самая громкая по вывеске серия первого раунда. На льду «ВТБ-Арены» московское «Динамо» встретилось со СКА. По итогам 60 минут в дебютной встрече победу одержали «бело-голубые» со счетом 3:1. О деталях противостояния, тренерской дуэли и другом - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ska.ru

Ждет ли отставка кого-то из тренеров в случае вылета в первом раунде?

Плей-офф Кубка Гагарина 2025 получается жарким уже с первого раунда. Еще в начале зимы с трудом верилось, что к началу апреля бороться за трофей перестанет СКА или московское «Динамо». Однако сейчас это реальность. Буквально через неделю, а то и меньше, сетка плей-офф точно лишится, как минимум, одного гранда Западной конференции.

Интриг вокруг серии «Динамо» – СКА предостаточно. Тут и встреча бывших, расставшихся не полюбовно, в лице Никиты Гусева и тренерского штаба петербуржцев. Тут и столкновение двух чрезвычайно звездных по составу команд КХЛ. Но самая вкусная перчинка в серии «Динамо» – СКА, разумеется, тренерская дуэль. И для Романа Ротенберга, и для Алексея Кудашова этот плей-офф чрезвычайно важен с точки зрения будущего положения в клубе.

В прошлом сезоне «Динамо» хоть и дошло до второго раунда, но слишком легко и безапелляционно вылетело от челябинского «Трактора» в серии со счетом 0:4. После этого в течение всей весны ходили разговоры в СМИ о шатком положении Кудашова в команде и том, как он был близок к отставке. Несмотря на противоречивый результат в плей-офф, руководство «Динамо» решило обеспечить специалиста кредитом доверия еще на сезон.

Роман Ротенберг прошлогодний розыгрыш Кубка Гагарина так же, вероятно, вспоминает в холодном поту. СКА сенсационно уступил «Автомобилисту» (1-4) за короткий отрезок матчей, не выйдя победителем ни в одной встрече в Петербурге.

По сути, для обоих тренеров сейчас наступил «момент икс» в карьере. Если Кудашов провалит плей-офф снова, в «Динамо» он с большой долей вероятности на следующий год не останется. Сложно представить картину, чтобы суровое руководство «бело-голубых» опять простило наставнику неудовлетворительный результат.

В ситуации с Романом Ротенбергом все, конечно, сложнее, учитывая специфику быта СКА, но и он явно не застрахован от отставки. Действующий наставник петербуржцев занимает пост главного тренера вот уже третий полноценный сезон. За это время «армейцы» с Невы доходили максимум до полуфинала. Принимая во внимание бюджет и возможности СКА, показатели успешности работы Ротенберга предстают в очень скромном виде.

Моторыгин готов биться с Подъяпольским за звание «первого номера» «Динамо» в плей-офф

«Динамовцы» начали серию против СКА с более чем убедительной победы. Подопечные Кудашова выглядели цельнее в течение всех трех периодов и умело контролировали ход встречи. Прекрасный матч выдал голкипер Максим Моторыгин, отразивший 32 из 33 бросков по воротам.

С приходом из «Лады» Владислава Подъяпольского номинально второй вратарь «Динамо» оказался в тени более именитого голкипера. Но заключительная часть регулярного чемпионата наглядно показала, что на Моторыгина Алексей Кудашов может положиться и в плей-офф. Восстановление Подъяпольского от травмы немного затянулось, так что Максим вполне возможно сыграет и в следующих матчах против СКА.

Несмотря на уже длительное отсутствие в «Динамо» привычного «первого номера», Алексей Кудашов вряд ли беспокоится. Моторыгин на сегодняшний день смотрится здорово, а когда вернется Подъяпольский, у «бело-голубых» будет один из сильнейших тандемов вратарей в лиге.

Плоды большинства и чудо-Сикьюра

Если рассматривать ключевые детали стартового матча серии «Динамо» – СКА, то, на первый план выйдет, бесспорно, фактор большинства хозяев. «Бело-голубые» забросили в неравных составах две шайбы из трех, наказав петербуржцев за чрезмерную недисциплинированность. Гости и вправду наудалялись в одной игре будто бы на целую серию вперед.

Причем, большая часть штрафов хоккеистов СКА была совершенно необязательной. Чего только стоит глупое удаление Кузнецова за задержку клюшкой в зоне соперника или пятиминутный штраф Андрея Педана за грубый толчок Дмитрия Рашевского.

По ходу регулярного чемпионата «Динамо» стабильно шло в шестерке лучших команд КХЛ по реализации большинства. Эффективную игру в неравных составах «бело-голубые» показали и вчера. Голы Кудрявцева и Гусева были забиты в форматах 5 на 4 и 5 на 3 соответственно.

Любопытным героем вчерашней встречи в составе «Динамо» оказался нападающий Дилан Сикьюра. Именно он стал автором первой шайбы хозяев в матче. Канадский нападающий с момента обмена из «Трактора» продолжает феерить за «бело-голубых». В 28 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (8+6) очков. Судя по вчерашнему матче, изрядно пошуметь Сикьюра настроен и в плей-офф.

Подписание североамериканца уже оправдало все затраты «Динамо». Обмен Сикьюры по итогам сезона может запросто войти в тройку лучших в КХЛ, если канадец не сбавит обороты и дальше.

Без Никишина и Плотникова шансы СКА пройти «Динамо» минимальны?

С одной стороны, иронично в отношении состава СКА говорить о том, что отсутствие двух хоккеистов негативно отразилось на игре команды. Глубине скамейки петербуржцев позавидует любой клуб КХЛ. С другой стороны, потери Плотникова и Никишина из-за травм действительно невосполнимы для тренерского штаба «армейцев».

Первый – лучший снайпер команды в регулярном чемпионате, а второй – капитан, душа и сердце раздевалки, к тому же еще и главная опора обороны. Без двух своих неоспоримых лидеров СКА, безусловно, пострадал в классе.

Другое дело, что если петербуржцы хотят рассчитывать на успех в серии с «Динамо», им придется учиться побеждать без Плотникова и Никишина. Из лазарета оба хоккеиста точно не выйдут на второй, а то и третий матч противостояния с командой Кудашова.

Фото на анонсе: ska.ru