Отставка из «Рубина», конфликт с боссами и не те игроки. О чем рассказал Рахимов

Первое интервью Рашида Рахимова после увольнения из «Рубина» долго себя ждать не заставило, но и принципиально новых поводов для размышлений не дало. Он остался верен себе и своим тезисам: недостаток доверия от руководства и конфликт, сложности с трансферами и необъективная оценка его достижений. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Я не понимал, как уходить с седьмого места». Рахимов не стал спускать всех собак на «Рубин», но сыграл хитрее

Придя на интервью на «Коммент.шоу» к своему «старому доброму знакомому» и экс-коллеге по работе на телеканале «Матч ТВ» Константину Геничу, теперь уже бывший тренер «Рубина», казалось, сработал на опережение. Однако, стоит признать, что вопросы от ведущего «Коммент.шоу» были объективными, а порой Генич не тушевался парировать тезисы Рашида Рахимова справедливыми контраргументами.

Экс-наставник «Рубина» начал с того, что надел «белое пальто» в ситуации со своей отставкой из казанского клуба. Как искусный оратор, он сначала подчеркнул, как достойно поступил сразу после договора о прекращении сотрудничества:

«За это время, после окончания последнего матча, я не давал ни одного интервью, потому что для меня очень важно было в этой ситуации сохранять имидж клуба. Это очень важно — чтобы не выходило какой-то негативной информации, которая может повлиять на клуб. К сожалению, в течение месяца все это происходило, но с моей стороны я такое решение принял, что я не буду давать никаких интервью».

После чего Рашид Маматкулович не забыл добавить, что игроки были крайне озабочены слухами, звонили ему, чтобы узнать подробности, однако он их успокаивал и просил оставаться профессионалами.

Однако уже в своем следующем ответе он перешел в атаку, подчеркивая контраст — мол, а теперь посмотрите, как неправильно вели себя в «Рубине»:

«Рубин» находится на седьмом месте. Надо сказать, что это впервые в истории клуба, что тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, совет так называемый, где мне предложили по собственному желанию уйти. Но я не понимал, как это делать в той ситуации, когда у тебя рядом седьмое место, когда рядом команда, которая имеет отличную внутреннюю атмосферу, которая бьется в каждом матче», – начал Рахимов.

«Какую причину озвучили? Что все недовольны… Но я слышу, что все довольны. Большинство. Потому что и вы (обратился к Геничу Рашид Рахимов — прим. «ТИ-Спорт») комментируете, говорите, что очень организованная игра. Ты спроси любого соперника, как тяжело с ними играть. Все это есть. Если я хочу играть в позиционную атаку, а нам говорят — играйте во владение мячом, то вот пример: "Ноттингем Форест" прошлогодний. Тоже был внизу (по показателю владения мячом), но был наверху», — продолжил тренер.

Фото: скрин YouTube-канала Коммент.Шоу»

Естественно, ожидать от специалиста, что он будет «подсвечивать» и другую сторону медали в «имиджевом интервью», было бы крайне наивно. Однако Рашид Маматкулович технично умолчал, что помимо седьмого места и якобы хорошей атмосферы в команде, «Рубин» образца 2025/26 окончательно утратил даже малые намеки на привлекательность футбола. Буквально каждая игра была поставлена по шаблону — перетерпеть, а также забросить мяч на Даку в расчете на его умение продавить и побороться.

В конечном итоге игроки буквально забыли, как забивать: что с Мирлиндом Даку в составе, что без него. За семь игр, прошедших после октябрьской паузы на матчи сборных, «Рубин» забил 1 (!) мяч, что с огромным отрывом стало худшим результатом в РПЛ. А единственный гол Мирлинда в матче с «Ахматом» случился через два месяца после его предыдущего гола в сентябре. В итоге «Рубин» в максимально безвольной манере не сумел пройти команду-середняка Первой лиги, тульский «Арсенал», уступив в серии пенальти.

Последующее утверждение Рашида Рахимова о том, что вот на этот раз он уже точно хотел переводить команду на более атакующую схему 4-3-3, оставим на суд читателей, отметив лишь: такие заявления постфактум, спустя три года работы с командой, не выглядят убедительно.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает». Рахимов объяснил плохие трансферы давлением в «Рубине»

Еще одним уже давно хорошо известным тезисом, который Рашид Рахимов пронес через все три года своей казанской карьеры, стало недостаточное доверие в вопросах трансферной политики. Пожалуй, не было ни одного сезона, когда специалист не подчеркивал бы на пресс-конференциях необходимость качественного усиления. Вот и на этот раз Рашид Маматкулович как ловкий оратор и манипулятор позволил себе сначала напустить эффекта объективности, отметив плотную работу со спортивным директором «Рубина» Константином Дзюбой, а также профессионализм спортивного блока, который работал 24/7.

«У нас был ограниченный бюджет, мы не могли позволить себе ошибаться, как это делают богатые клубы. Мы искали "алмазы" там, где другие не смотрят. И когда мы нашли того же Даку или Иву — это был результат сотен часов работы именно в связке "тренер — спортивный отдел". Я видел, как ребята из спортивного блока горят делом, они могли позвонить в два часа ночи и сказать: "Рашид Маткулович, посмотрите, мы нашли интересного парня в чемпионате Словении или Хорватии". Мы тут же открывали ноутбуки и начинали смотреть», — отметил Рахимов.

Фото: скрин YouTube-канала Коммент.Шоу»

Однако затем Рашид Маматкулович не преминул подчеркнуть, что в итоге любая попытка усилиться упиралась в организационные сложности с потерей времени.

«Когда мы находим игрока, который нам подходит по всем качествам, начинается процесс переговоров. И вот тут возникает проблема: пока мы обсуждаем трансфер внутри клуба, пока согласовываем бюджет и детали, цена на игрока уже меняется. Рынок сейчас очень динамичный. Стоит только проявить интерес, как тут же появляются другие претенденты, или агенты начинают задирать планку. Я говорил руководству: "Если мы видим, что это наш игрок, нужно принимать решение быстро". Потому что через неделю он может стоить на триста-четыреста тысяч дороже, или его просто перехватят. В "Рубине" мы старались действовать оперативно, но не всегда это получалось, потому что финансовый контроль очень строгий. Мы не могли просто швыряться деньгами. И бывало так, что мы вели игрока два месяца, договорились о цене, а в момент подписания нам говорят: "Извините, у него есть предложение из Турции или из другого клуба РПЛ на более выгодных условиях". Это постоянная борьба. Ты должен быть на шаг впереди. Именно поэтому я и ценил работу нашего спортивного блока — они старались закрывать сделки до того, как цена взлетит до небес из-за искусственного ажиотажа», — отметил Рахимов.

Сложно сказать, что этот тезис казанские журналисты не слышали ранее. Буквально все два года выступления «Рубина» в РПЛ сопровождались разговорами о том, что специалист не получал необходимых ему футболистов из-за слишком долгого процесса принятия решений. При этом, как правило, решающее слово в трансферах всегда имел экс-наставник «Рубина», который ориентировался на балканский рынок.

Фото: скрин YouTube-канала Коммент.Шоу»

На справедливое указание Константина Генича, что за эти годы у селекционного отдела «Рубина» с подачи того же Рахимова случилось немало промахов, тот парировал простым тезисом: «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Сам Рахимов назвал Дрезгича и Чуни, однако на дополнение от Генича о Валентине Ваде, Богдане Йочиче и Мальдонадо он свел все к простым истинам: «За те деньги, за которые он пришел… (смеется). Мальдонадо? А кто застрахован от травм? Швец приходит бесплатно и рвет кресты, причем у него не было травм колена».

Важной помаркой от ведущего подкаста Константина Генича стала его личная классификация тренеров:

«Я для себя давно вывел формулу, что есть три типа тренеров в нашем футболе, да и вообще в мире. Первый тип — это тренеры-строители. Те, кто приходят на руины, выстраивают структуру, фундамент. Им нужно время, они копаются в деталях, подбирают кирпичик к кирпичику. Они могут не давать результат сразу, но они создают актив клуба. Второй тип — это тренеры-кризис-менеджеры. Это те, кого зовут, когда все горит. Нужно за пять матчей спастись от вылета или встряхнуть команду. Они дают эмоциональный всплеск, но на длинной дистанции их методы часто перестают работать. И третий тип — это тренеры-художники. Им нужна идеальная палитра, дорогие краски, лучшие игроки. Они не будут строить фундамент, им нужно сразу творить на готовом».

Генич сначала попытался уточнить у Рашида Маматкуловича, к каким тренерам он себя относит, а после небольшой полемики о неудачных трансферах при специалисте пришел к выводу: «Учитывая, что вы сказали, через команду прошло более тридцати футболистов, вы, скорее, второй тип тренеров, которые на селекции…».

«Проще работать с тренером, который будет покладистым. Но я не могу по-другому»

Не последней, а возможно, и самой главной интригой, так и не получившей своего окончательного развития, остается вопрос: с кем в итоге Рашид Маматкулович так упорно боролся в клубе и под чьим прессом был весь казанский этап его карьеры? По его словам, в «Рубине» таковых было два-три человека, причем палки в колеса они начали вставлять уже во время трансферного окна 2023 года. Якобы они мешали заявить игроков.

При продлении контракта, как признался Рахимов, от него было пожелание отодвинуть их от спортивного блока.

«В таком большом клубе, как "Рубин", всегда есть разные группы влияния, есть люди с разным видением развития команды. Я не хочу называть фамилии, это сейчас уже не имеет значения. Но когда информация о твоей возможной отставке "сливается" в прессу после каждого неудачного матча или даже после ничьей — это же о чем-то говорит? Это значит, что кто-то внутри заинтересован в дестабилизации атмосферы. <…> Есть люди, которые, возможно, хотели видеть на этом месте другого тренера или хотели иметь больше влияния на трансферы, на какие-то внутренние процессы. А я человек прямой, я не позволял вмешиваться в свою работу. Если я отвечаю за результат, то и решения принимаю я. Естественно, такая жесткая позиция многим не нравится. Проще работать с тренером, который будет более покладистым. Но я не могу по-другому. Если ты начинаешь под всех подстраиваться, ты теряешь команду. Игроки сразу чувствуют, когда тренер не авторитетен в клубе. Поэтому я держал удар. Да, это отнимало много энергии — бороться не только на футбольном поле, но и с тем негативом, который создавался искусственно вокруг команды. Но это тоже часть профессии. Я ни на кого не держу зла, это опыт. Главное, что я ухожу с чистой совестью и результатом, за который мне не стыдно», — красиво подвел черту Рахимов.

Фото: rubin-kazan.ru

На наводящий вопрос Генича, является ли президент клуба Марат Сафиуллин одним из тех двух-трех человек, гость подкаста отрицать предположение не стал. А на инсайдерскую информацию, что Рахимов и Сафиуллин поругались еще в октябре, решил дать свою версию событий:

«Я бы не называл это конфликтом. У нас всегда был прямой диалог. Марат Адипович — человек, который очень глубоко переживает за результат и за имидж Татарстана. Он хочет, чтобы "Рубин" всегда был на вершине, и это нормальное желание руководителя. Да, у нас могли быть разные взгляды на определенные ситуации. Президент смотрит на клуб глобально, а я смотрю на команду изнутри как тренер. Естественно, когда нет серии побед, возникают вопросы. И эти вопросы задавались мне напрямую. Я всегда старался аргументированно объяснять: почему мы играем именно так, почему этот игрок в составе, а тот — нет».