«Отставка из «Рубина»? Извините, что не проиграл»: откровенное интервью Юрия Уткульбаева

Юрий Уткульбаев: «Просто вызвали и сказали, что с завтрашнего... со вчерашнего дня в «Рубине» новый главный тренер»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«После отставки разговоров с «Рубином» не было. Клуб работает, отвлекать кого-то не хочется»

Юрий Анварович, мы обсуждали с вами вероятное интервью еще летом, но согласились вы только сейчас. Почему?

Должно было пройти какое-то время. К тому же не хотелось никого обидеть или помешать в тот момент, когда в клубе шла смена тренерского штаба. Поэтому решил сделать такую паузу.

Знаю, что почти все это время вы были в Казани. Чем вы занимаетесь сейчас?

Я в творческом отпуске (смеется). Смотрю футбол, занимаюсь здоровьем, готовлюсь к следующей работе.

Как проходит ваш среднестатистический день?

Занимаюсь домашними делами, потому что их накопилось много. Обычный день, как в отпуске. Внутренне ощущаю себя очень хорошо. От отдыха точно не устал. Нельзя же сказать, что я совсем оторван от футбола. Каждую неделю смотрю игры, анализирую их, что-то прикидываю на будущее. Это наша профессия.

Какие команды или лиги смотрите?

В основном российский футбол: РПЛ, ФНЛ. Иногда смотрю чемпионат Италии.

Будучи в Казани, уже посещали матчи «Рубина»? Есть ли у вас Fan ID?

На матчи не ходил, мне как-то комфортнее смотреть футбол по телевизору, с повторами. Fan ID у меня есть.

Были ли предложения от других клубов в этот перерыв?

Конкретных предложений не было. Были звонки о намерениях работать и прощупывание ситуации.

Можете раскрыть?

Когда нет официальных предложений, и раскрывать, на самом деле, нечего.

А с «Рубином» после отставки с поста главного тренера разговоры были? Возможно, вернуться на другую должность.

Со мной никаких разговоров не было.

Поддерживаете ли какой-то контакт с клубом?

Контакт? Я многих в «Рубине» знаю. Но клуб сейчас работает, и кого-то отвлекать не хочется. Тренерский штаб? Нет, мы с ними не общаемся.

«Тренер всегда готов к отставке. Понятно, что результаты могли быть и лучше» Фото: rubin-kazan.ru

«Триггером к отставке стала ничья с «Велесом». После этого у нас состоялось собрание с руководителями»

На посту главного тренера «Рубина» вы не проиграли ни одной игры.

Да, было такое. Извините, что так получилось (смеется).

Вы сами поняли, что именно не устроило руководство клуба?

Скажу так: каждый руководитель имеет свое видение ситуации, свои планы. Может быть, они нашли тренера, который мог бы руководить командой в РПЛ, и захотели сразу же предоставить возможность, чтобы он познакомился с командой. Мне же всего лишь объявили: «У нас будет новый главный тренер. Спасибо за работу».

Но наверняка вам хотя бы объяснили причину увольнения.

Нет, просто вызвали и сказали, что с завтрашнего... со вчерашнего дня в «Рубине» новый главный тренер.

Как вы отреагировали на это?

Спокойно. Сказал: «Хорошо, это ваше решение». Как я еще должен реагировать, когда президент клуба говорит тебе, что ты отстранен?

Но это стало для вас новостью или внутренне вы понимали, что дело к этому идет? Шумиха в СМИ к тому моменту уже была.

Тренер всегда готов к отставке. Понятно, что результаты могли быть и лучше. И, наверное, неким триггером к шумихе стало то, что мы не смогли обыграть «Велес» (1:1). В наши ворота залетел удар из-за пределов штрафной. Возможно, это и стало толчком к дальнейшим действиям.

«В матче с «Волгарем» мы не смогли реализовать все свои моменты и победить» Фото: rubin-kazan.ru

Но ваш последний матч все-таки был в Астрахани с «Волгарем» (0:0).

Да, но этот матч был на выезде с командой, которая шла на пятом месте. Мы там не смогли реализовать все свои моменты и победить. ФНЛ такая лига, где на выезде играть очень тяжело. Что в принципе подтвердили игры и до, и после меня.

Появлялись слухи, что после «Волгаря» у вас был серьезный разговор с Маратом Сафиуллиным и Дмитрием Самаренкиным.

Нет, после Астрахани не было.

А вообще до отставки такое было?

У нас было собрание после «Велеса». Пришли руководители и узнали у команды, почему такое происходит. Но, мне кажется, какого-то глобального кризиса не было, чтобы все это устраивать и создавать лишнюю нервотрепку.

При вас «Рубин» поднялся с 5-го на 2-е место. Была ли внутренняя уверенность, что ваша команда выйдет в РПЛ?

Если бы не было уверенности, я бы даже не работал главным тренером. В первую очередь о чем меня спросили при назначении – есть ли у меня уверенность. Я ответил: «Да, она есть». Я знал, что делать.

Вот представьте: вы мастер по строительству домов с лицензией, со всеми делами. Вас вызвали и сказали, что нужно построить дом, до зимы надо успеть. Вы договорились. Начинаете строить дом. Но тут по ходу тебе говорят: «Вот тут мне кирпич не нравится», «А что-то вы какие-то грустные». Потом вдруг выясняется, что по ходу строительства вам нужно еще и танцевать. И вот ты успеваешь, тебе осталось только крышу покрыть. И идет момент, как в 90-х коттеджи строили. «Все, иди отсюда, нам не нравится, как ты работаешь. Мы сейчас найдем другого и деньги тебе платить не будем». Вот как-то так.

«Пришли руководители и узнали у команды, почему такое происходит» Фото: rubin-kazan.ru

Вы хотите сказать, что задачи менялись на ходу?

Изначально задача поставлена была одна – вывести «Рубин» в Премьер-лигу. Занять одно из двух мест, достаточных для того, чтобы выйти напрямую. Мы эту задачу пытались выполнять. Все остальное: количество болельщиков на трибунах, нравится ли кому-то игра или не нравится, какие специалисты, что о команде говорят – не обговаривалось. Повторюсь, мы свою задачу выполняли, и когда я уходил, «Рубин» находился на том месте, которое позволяло выйти напрямую.

«Что не получилось? Возможно, не удалось убедить игроков, что эти идеи дадут результат»

Появлялись слухи, что одной из причин для отставки были тяжелые отношения с опытными футболистами – лидерами. Это правда?

Я этого не заметил.

С Аланом Дзагоевым, Олегом Ивановым?

Ну и где сейчас эти лидеры? Один закончил, второй давно должен был закончить. Но я не думаю, что здесь были какие-то подводные камни и стоит винить футболистов.

«Попытались убедить футболистов, что все мы работаем для общей цели. И играть будут те, кто лучше проявит себя на тренировках, без всяких регалий» Фото: rubin-kazan.ru

Не было ли для вас проблемой то, что в вашем составе имелось очень много игроков? Кажется, больше тридцати. И ведь каждый из них считает, что он обязан играть на уровне Первой лиги.

Знаете, как бывает? Футболистов мало – тяжело. Много – опять тяжело. Да, была такая ситуация. Мы ее восприняли как данность и попытались убедить футболистов, что все мы работаем для общей цели. И играть будут те, кто лучше проявит себя на тренировках, без всяких регалий. Возможно, кому-то не понравилось это. Но не думаю, что кто-то желал чего-то плохого. Была здоровая конкуренция.

Есть понимание, что не получилось в «Рубине» или что вы могли бы сделать лучше?

Да, конечно. Но были приоритетные задачи, над чем работать в первую очередь. Мы решили, что нужно наладить оборону, перестроиться на три центральных защитника и организовать болеее активный прессинг. Была надежда, что атакующая квалифицированная группа свои моменты найдет. И над этим мы, возможно, не так много работали. Потому что на сборах все получалось и по результатам, и по игре.

А с точки зрения психологии?

Возможно, не удалось убедить игроков, чтобы они поверили тренерскому штабу, что эти идеи дадут результат. Потому что опытные футболисты привыкли играть так, как они могут. И если защитники это приняли, стало получаться, то с атакующей группой такого не получилось.

На тот момент на сборах у вас в распоряжении были Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе?

Лисакович, Фамейе, Мераби Уридия и Димитар Митков. Но Уридия и Митков появились поздновато. К тому моменту прошло уже два сбора.

«При очень хороших качествах Митков не смог влиться» Фото: rubin-kazan.ru

Что не получилось у Миткова?

Поскольку мы собирались играть в двух форвардов, попросили еще хотя бы одного. При очень хороших качествах он не смог влиться. И этот вариант с большим нападающим мы так и не смогли наиграть должным образом.

А Уридия, насколько помню, получил травму еще в Турции.

Да, на последней тренировке на сборах он получил травму на двусторонней тренировке. Кто-то коленом попал ему в поясницу, и у него сломался отросток. Глобально на жизнь это не влияет, но оно мешает и напрягает мышцу. В Краснодаре он вышел, мы думали, что просто ушиб. Приехали в Казань, оказалось – перелом.

В это же время из Нижнекамска приехал Максим Ширяев. Это были ваши кандидатуры?

На тот момент Ширяев по всем статистическим данным был одним из лучших центральных защитников ФНЛ. Я думаю, что он нам бы помог. Так как среди лимитчиков сильнее всех выглядел Егор Тесленко, мы посчитали, что он должен играть на позиции правого центрального защитника.

Вас удивило, что ни Уридия, ни Ширяев так и не заиграли в «Рубине»?

По качествам по крайней мере в ФНЛ они должны были играть. Думаю, они помогли бы «Рубину» и в Премьер-лиге.

«Ширяев по всем статистическим данным был одним из лучших центральных защитников ФНЛ. Я думаю, что он нам бы помог» Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» совсем недавно расстался с ними обоими. Общались после этого?

Да, конечно. Насколько понимаю, оба сейчас тренируются с «Химками». Думаю, они найдут себе команды. Но видите, их уволили так, посреди сезона. И теперь до зимы они не могут играть. Я бы так с футболистами не поступил никогда.

При вас в «Рубин» также вернулся Эльмир Набиуллин.

Это тот случай, когда клуб решил помочь вернуться в футбол своему воспитаннику. Это не было так, что мы его искали. Появился момент, и за небольшие деньги мы решили усилить края обороны. Другой момент, что сразу на сборах у Эльмира не задалось – он вывихнул голеностоп. Да, у него не получилось. Но претензий к нему не было. А где он сейчас, кстати?

Насколько знаю, он сейчас в Казани и также находится без клуба.

Тяжело у него после «Зенита» карьера пошла. Хотя парень вроде молодой.

Еще один человек, покинувший «Рубин», Эдуард Сафонов. Знаю, что вы знакомы и у вас с ним хорошие отношения. Вас удивило, что его тоже уволили?

Нет, абсолютно не удивило. Потому что главный тренер сам набирает нужных для него футболистов. Есть разные тренеры – одни просто тренируют, а другие еще и набирают.

То есть Рашид Рахимов из таких?

Видимо, да. Раз ему не понравился спортивный директор. Мне тяжело сказать. Но если такое происходит, значит, отпала необходимость в Эдуарде Сафонове. К этому приходишь чисто логически.

Еще один человек, покинувший «Рубин», – Эдуард Сафонов Фото: pfckuban.ru

«Самое хорошее время было на сборах в Турции. Когда никто к нам не приезжал, собраний не устраивал»

«Рубин» вам задолжал больше 6 млн рублей.

Клуб уже выплатил всё, что присудила Палата по разрешению споров (ПРС).

А как это вообще произошло?

Руководители решили, что меня нужно уволить. Уволили. А я решил, что это неправильно, и подал апелляцию в Палату по разрешению споров. ПРС вынес свой вердикт.

Почему только сейчас, а не раньше?

Во-первых, я не хотел мешать «Рубину» во время заявочного окна. Чтобы у них не было проблем с заявкой. Я просто подождал. Понимал, какой вердикт вынесет ПРС.

Почти половина из этой суммы – премиальные за выход в РПЛ?

Была зарплата за два месяца, которую они не хотели платить, и премиальные, которые были прописаны за выход в Премьер-лигу. Причем я этот пункт не прописывал, сам клуб мне это предложил. Потом вдруг решили не платить.

Как они это обосновывали?

Говорили, что Уткульбаев не ходил на работу, увольняем по статье. В трудовую книжку записали, что увольняем за прогулы.

Расскажите об этом подробнее.

Мне объявили, что я отстранен и у клуба будет новый тренер. После чего поступило унизительное предложение расторгнуть контракт задним числом. Даже не 11-м апреля, а 10-м. Видимо, с новым главным тренером они подписали 10 апреля контракт и решили меня в этот день уволить. При этом они больше не предложили мне ничего: «Всё, ты уволен и свободен». Я посчитал, что это неправильно.

Что касается прогулов, то по словам юриста, который выступал в палате, я должен был приходить каждый день на работу и отмечаться. Я в этом смысла не видел. Поэтому они меня уволили за прогулы.

«Руководители решили, что меня нужно уволить. Уволили. А я решил, что это неправильно, и подал апелляцию в Палату по разрешению споров» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Есть понимание, почему клуб с вами так поступил?

Честно говоря, нет, это нужно спрашивать у них. Может, характерами не сошлись с попечительским советом.

Может?

Ну может, почему нет? Всем ведь не угодишь. Там находится большое количество людей. Все считают, что разбираются в футболе.

Как считаете, такая система правления клубом эффективнее, чем то, что было до? Сайманов – Яровинский – Слуцкий. У каждого было четкое разделение обязанностей.

Я думаю, что решения в предыдущей системе принимались быстрее и каждый занимался своим делом.

А как вам работалось при этой системе?

Я скажу так: самое хорошее время было на сборах в Турции. Когда никто к нам не приезжал, собраний не устраивал. Мы спокойно работали и занимались тем, что мы можем. Никто не вмешивался. Это было самое продуктивное и приятное время.

В Казани было сложнее?

Да.

Это началось сразу?

Конечно. Подготовка ко второму матчу, и у всех уже нервяк. Огромное желание помочь. Психологическая обстановка была накаленная. Видимо, хотели как лучше.

«Всем ведь не угодишь. Там находится большое количество людей. Все считают, что разбираются в футболе» Фото: rubin-kazan.ru

«Не исключаю, что если бы мы на сборах не побеждали, то меня бы главным тренером так и не объявили»

Вспомним, как вы возглавили «Рубин». Клуб очень долго официально не объявлял о вашем назначении.

Это случилось на третьих сборах в феврале. К тому моменту клуб уже оштрафовали за то, что он так долго не назначал главного тренера. И только после этого объявили о моем назначении.

На начальном этапе сборов это не могло вам не мешать.

Определенно. Рычагов было мало. Мы вроде уже работаем, но ничего еще не объявили. И футболисты тоже в первое время ходили, не понимая, что происходит. Были определенные неудобства. Кстати, не исключаю, что если бы мы на сборах не побеждали, то меня бы так и не подписали. А судя по тому, как все произошло, такое вполне могло произойти и зимой.

Ваше назначение осенью сразу после ухода Слуцкого было очень неожиданным.

Ну, во-первых, неожиданно сам Леонид Викторович ушел.

Почему именно вы?

Видимо, кто был рядом, того и назначили. Позвонили, сказали: «Бери команду, надо два тура отыграть».

Вам ставили задачу только на два матча?

Да. Но я считаю, что это нормально. Не было смысла брать на два матча кого-то со стороны. Нужно было результативно отыграть оставшиеся игры и уйти на перерыв.

Повлияло ли как-то на это нахождение в клубе Рустема Сайманова?

Ну конечно. Мы великолепно друг друга знаем, у нас хорошие отношения. По его приглашению я работал в академии.

Общаетесь с ним сейчас?

Конечно.

Ваш сын, Артур Уткульбаев, покинул «Рубин» сразу после вашего ухода?

Да, он ушел из клуба в этот же день. Сейчас он работает тренером-аналитиком в «Нижнем Новгороде» в штабе Сергея Юрана.

Не было ли у него возможности остаться в «Рубине» при новом тренерском штабе?

Нет, его уволили точно так же, как и меня. По статье, за прогулы, все одинаково. Видимо, всех с фамилией Уткульбаев ждала такая участь (смеется). Хотя он еще в палату не подавал.

«Благодарен, что представилась возможность и я внес свою лепту в возвращение «Рубина» в РПЛ»

Когда вы работали в «Рубине», ряд болельщиков упрекали вас в сухом, оборонительном футболе. Как вообще относитесь к таким высказываниям?

Да, иногда говорят: «Болельщик недоволен игрой». Но когда ставишь на весы игру и результат, то где будут болельщики? Далеко ходить не надо. К чему «Рубин» пришел сейчас? Каждая игра – 1:0, 0:0. Никакая красивая игра не оправдает тебя за последнее место. Поэтому все, в том числе и я, рады, что нынешний «Рубин» сейчас находится в верхней части турнирной таблицы.

Что думаете о нынешнем «Рубине»?

Влились иностранцы. Немного беспокоит, что наших футболистов совсем не остается, всего трое-четверо в основном составе. Еще бы Рыбусь был здоров, так и левый был бы иностранцем. Но раз такие реалии, то значит, так нужно. Команда в последнее время играет дисциплинированно, надежно в обороне. Выиграли ключевые матчи против конкурентов. Прежде всего, за счет надежной обороны.

Кого из игроков считаете лидерами этой команды?

Дмитрий Кабутов, его бы я сейчас назвал главным лидером команды. На нем завязано очень многое.

Кого бы выделили еще?

Могу еще выделить Юрия Дюпина. Неплохо руководит защитниками Игор Вуячич. Но все-таки в первой части чемпионата у всех центральных защитников было много тактических и технических ошибок. Сейчас вроде с обороной все устаканилось.

«То, что Даку за 16 игр забил 3 гола, а 1 из них с пенальти, наверное, это не совсем то, чего от него ждали» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Того же Даку?

Даку выделяется, конечно. Совершает большой объем единоборств, растягивает оборону соперника, ведет борьбу. Хотя, думаю, в первую очередь его брали для того, чтобы забивать голы. И то, что он за 16 игр забил 3 гола, а 1 из них с пенальти, наверное, это не совсем то, чего от него ждали. Но определенно он очень полезный игрок.

Что у него не получается? Почему хромает реализация?

Во-первых, хочу сказать, что в России действительно тяжело забивать. И то, что он забивал много, тут ничего не значит. Во-вторых, Даку такой нападающий, на которого должна играть вся команда. Надо, чтобы все партнеры его искали и использовали его сильные качества. Мне кажется, в таком случае он забивал бы больше. Но и поскольку «Рубин» перешел в защите на 5-4-1, ему стало тяжелее, не хватает партнера – второго нападающего.

В последней игре вместо него на острие играл Джоэль Фамейе. Ганца очень многие упрекают и даже называют игроком с низким уровнем интеллекта, хоть и талантливым. Можете ли вы сказать что-то подобное?

Давайте сравним КПД нападающих. У обоих 3+1 в сезоне, но я думаю, Даку сыграл раза в 1,5 раза больше минут в сезоне, чем Фамейе. Да, у Джоэля порой бывают комичные моменты. Может быть, от большого желания себя проявить (смеется). В любом случае он игрок совсем другого функционала, нежели Даку.

«Да, у Джоэля порой бывают комичные моменты. Может быть, от большого желания себя проявить» Фото: rubin-kazan.ru

Еще один нападающий «Рубина», который сейчас сидит в глубоком запасе и, скорее всего, покинет клуб этой зимой, – Виталий Лисакович. Вы тоже успели с ним поработать, при вас он забил три гола. Что не так с его характером?

Глобально все футболисты самодостаточные и ко всем нужен подход. Я никаких сложностей с Лисаковичем не имел. Если что-то надо было, я его вызывал и объяснял. Например, почему он выходит во втором тайме, а не в первом. Он индивидуально сильный футболист, с ударом с обеих ног. Возможно, у него проблемы с самим собой – лишний раз сам себя накручивает.

Вы местный воспитанник, родились и выросли в Казани. Чувствовалась ли в этой связи поддержка в «Рубине»?

Нет, я думаю, это даже минус. Сколько лет до меня казанского не ставили? Всегда ведь считается, что в другом месте умнее. Особой поддержки я, честно говоря, не заметил.

Вы рассказывали, что возглавить «Рубин» было вашей мечтой.

Нельзя сказать, что это было мечта. Я же не жил все годы своей работы и мечтал. Я что, работал в Казахстане и мечтал возглавить «Рубин»? Нет, конечно. Наверное, думал, что было бы неплохо потренировать в Казани. Только и всего. Но все равно я очень благодарен, что такая возможность мне предоставилась и я внес свою лепту в возвращение «Рубина» в Премьер-лигу.