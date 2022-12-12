«Отстал от своих и остался один»: татарстанец спас залетевшего к гусям лебедя

Сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам спас молодого лебедя, залетевшего к домашним гусям в хозяйство жителя Алькеевского района Татарстана. Подробности «Татар-информу» рассказал участник спасательной операции, начальник районного отдела по охране, федеральному государственному надзору по Алькеевскому району Андрей Ерусланов.

«Скорее всего, молодой лебедь жил на реке Малый Черемшан. Отстал от своих, остался один, держался, пока вода не замерзала. Птица могла взлетать, но не могла преодолевать длительные расстояния. Она еще не обрела способность к самостоятельному полету, поскольку молодая, ее оперение еще не совсем белое», – сказал он.

Нежданного гостя обнаружил житель села Чувашский брод Алькеевского района. Он сообщил о залете взрослого птенца лебедя во двор к домашним гусям.

Сейчас лебедь обитает на незамерзающем пруду вместе со своими оставшимися на зимовку сородичами на территории сельхозпредприятия «Хузангаево».

«Там раненные и ослабленные птицы остаются на зиму. Лебедя мы туда отвезли, другие птицы его приняли. Зимой их подкармливают», – добавил Ерусланов.