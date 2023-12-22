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«Отстаивают будущее нашей страны»: в Камских Полянах встретились с женами бойцов СВО
В поселке Камские Поляны при участии главы Нижнекамского района Рамиля Муллина прошла встреча с родственниками военнослужащих, участвующих в спецоперации. Жители смогли задать все интересующие их вопросы.
Глава района начал встречу с благодарностей. «Я хотел бы вас поблагодарить за терпение, за мужей, сыновей, что они сегодня находятся в зоне СВО и отстаивают будущее нашей страны», — сказал Рамиль Муллин.
С ним за одним столом сидят жены, матери и бабушки участников спецоперации из Камских Полян. Первой к главе обратилась Райхана Хабибуллина. Её сын больше года находится в зоне боевых действий.
«Вот он у меня неженатый, со мной живет. И у меня младший сын есть, ему 14. Он какую льготу будет получать? Все дети едут на праздник президентский, но этого у него нет, а почему?» — задала вопрос женщина.
Ей объяснили, что все родственники военнослужащих могут посетить елку главы. Для детей и их родителей специально организуют автобус из Камских Полян. А тем, кто не сможет приехать на мероприятие, обязательно привезут подарки.
Еще одно обращение было связано с капитальным ремонтом дома. Его жительница пожаловалась на холод в квартире, потому что дом не обшит.
«Герметик применяют только при температуре не ниже −5. Поймите, я не знал эту информацию. Учитывая нашу сегодняшнюю встречу и положение, мы обещаем вам в ближайшее время пригласить альпинистов», — пообещал глава Камских Полян Ринат Салахутдинов.
Также на встрече прозвучали вопросы, касающиеся льгот, скидок и выплат родственникам участников спецоперации. Все обращения взяли в работу. Помимо этого, жителям Камских Полян напомнили о работе фонда «Защитники Отечества», где военнослужащим и их близким могут оказать всестороннюю помощь.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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