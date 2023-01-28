«Отсрочки студентам, многодетным и бесплатные юристы»: как в РТ помогали мобилизованным

Частичная мобилизация, объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным, изменила уклад жизни не только тех, кого призвали, но и их родных и близких. В сентябре прошлого года в Татарстане все республиканские органы власти объединились, чтобы защитить права мобилизованных. О том, кто и какую помощь оказывает, рассказывает «Татар-информ».

В Военный комиссариат РТ в 2022 году поступило больше 9 тысяч письменных обращений, большинство из них касались частичной мобилизации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Могут ли призвать, если отсутствует боевой опыт?»

В Военный комиссариат РТ в 2022 году поступило больше 9 тысяч письменных обращений, большинство из них касались частичной мобилизации. Помимо писем татарстанцы записывались и на личные приемы. На них побывали больше 2 тысяч жителей республики.

Консультировали татарстанцев и военные комиссары муниципальных образований РТ. Они вместе приняли 518 жителей республики. Заместитель военкома, начальники отделов и отделений Военного комиссариата РТ приняли 478 человек.

Вопросы, которые интересовали многих мобилизованных и их семьи, были одни и те же в разных районах:

могут ли забрать в армию, если человек не подходит по состоянию здоровья;

до какого возраста могут призвать в рамках частичной мобилизации;

могут ли призвать, если отсутствует боевой опыт.

Вопросы касались и работы призывных комиссий на территории Татарстана. Интересовались правилами вручения повесток, призывом граждан, окончивших военную кафедру, и студентов, которые имеют отсрочку по учебе.

Мобилизованные обращались в Военный комиссариат РТ за разъяснениями по поводу того, могут ли они получить отсрочку, имея несовершеннолетних детей или троих детей в возрасте до 16 лет и детей-инвалидов. Интересовались, кто будет осуществлять уход за членами их семей во время их отсутствия.

Попавшие под частичную мобилизацию спрашивали, что им нужно докупить, а что выдадут в Военном комиссариате. Также их интересовал порядок проведения боевого слаживания и прохождение военной службы в дальнейшем.

Для того чтобы люди как можно быстрее получали ответы на свои вопросы, была создана межведомственная группа информационного сопровождения под руководством первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Всю необходимую информацию Военный комиссариат РТ освещает через средства массовой информации. Помимо этого, в комиссариате работает круглосуточная горячая линия. Ежедневно на нее поступает около 50 обращений.

Мобилизованные обращались за разъяснениями по поводу того, могут ли они получить отсрочку, имея несовершеннолетних детей или троих детей в возрасте до 16 лет и детей-инвалидов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аппарат Президента РТ рассмотрел порядка 2 тысяч обращений

К 1 января этого года Управление Президента РТ по работе с обращениями граждан рассмотрело больше 2 тысяч обращений мобилизованных и их семей:

больше тысячи человек обратились по вопросу правомерности мобилизации и предоставления отсрочки мобилизованному;

около 250 человек спрашивали о демобилизации многодетных отцов;

больше двухсот - об условиях пребывания мобилизованных, оказании мер поддержки мобилизованным гражданам;

около 200 спрашивали о выплатах денежного содержания гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, а также иным военнослужащим – участникам СВО;

120 человек узнавали о социальной поддержке семей мобилизованных;

оставшиеся выясняли о порядке мобилизации, укомплектовании мобилизованных и о погибших в ходе СВО.

Чтобы предоставить обратившимся людям достоверную информацию, Управление Президента РТ по работе с обращениями граждан обеспечивало их связь с компетентными в отдельно взятом вопросе органами. Большую часть состыковывали с Военным комиссариатом РТ. По отдельным вопросам – с Военной прокуратурой Казанского гарнизона, Министерством труда и другими ведомствами.

В управлении провели анализ выполненных поручений. Из 652 обращений мобилизованных и членов их семей по 624 даны разъяснения, по 28 обращениям приняты меры.

В адрес Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской с начала мобилизации поступило больше 4 тысяч обращений и сообщений от граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для 99% обращений граждан решения нашли

Тема мобилизации стала очень острой и обсуждаемой как в стране, так и в республике. В адрес Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской с начала мобилизации поступило больше 4 тысяч обращений и сообщений от граждан. Из 2360 обращений через портал Госуслуг и систему «Народный контроль» для более чем 99% нашли решение.

Самым часто задаваемым стал вопрос о получении отсрочки от частичной мобилизации. Вопрос этот задавали те, у кого на иждивении находятся недееспособные супруги или престарелые родители. Вторым по популярности стал вопрос о том, как быть, если по частичной мобилизации призвали человека, не прошедшего медкомиссию.

Многих интересовали условия содержания на сборных военных пунктах и оказание социальной помощи мобилизованным и их семьям. Помимо этого, поступали обращения от татарстанцев, чьих родственников мобилизовали, несмотря на то что они работают на предприятиях, предоставляющих бронь.

Некоторые мобилизованные сообщали о том, что не получили денежные выплаты за время пребывания в пункте временного размещения. Также они указывали на неполучение боевых, суточных, дополнительных выплат за каждые сутки участия в активных наступательных действиях и единовременной денежной выплаты.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская совместно с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой провели масштабную работу по обеспечению предоставления в РТ отсрочки от частичной мобилизации многодетным отцам, имеющим троих детей в возрасте до 16 лет:

многократно выезжали в центры размещения мобилизованных;

собирали и систематизировали рапорты и документы мобилизованных многодетных отцов, подтверждающие их статус;

подготовили и направили в Призывную комиссию Республики Татарстан списки многодетных отцов. Впоследствии им была предоставлена отсрочка.

Была проведена масштабная работа по обеспечению предоставления в РТ отсрочки от частичной мобилизации многодетным отцам, имеющим троих детей в возрасте до 16 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря этой работе в семьи вернулись порядка 200 многодетных отцов из Татарстана.

Во всех трех пунктах размещения мобилизованных в Казани ежедневно оказывали юридическую помощь. Министерство юстиции РТ создало мобильную информационно-консультационную группу, в которую вошли и Уполномоченный по правам человека в РТ, и сотрудники Аппарата. За правовой помощью к участникам группы обратились более 4 тысяч граждан.

Всего на контроле у Уполномоченного по правам человека в РТ порядка двух тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации. Пятнадцать из них поступили из Аппарата Кабинета Министров РТ, 797 – из Администрации Президента РТ, 2 – из Государственного Совета РТ. Конкретно в адрес Уполномоченного поступило 415 обращений.

Также в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан поступило 157 обращений граждан по вопросам невыплат денежного содержания гражданам, призванным по частичной мобилизации, а также военнослужащим – участникам специальной военной операции.

Обращения, связанные с невыплатами денежного содержания призванным на СВО, взяты на особый контроль. Они отрабатываются совместно с Военным комиссариатом РТ, Казанским высшим танковым училищем и отделом финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Пермскому краю, Республикам Башкортостан и Татарстан.

Уполномоченного по правам человека обеспокоили обращения студентов, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юридическая помощь для добровольцев, мобилизованных и их близких

Сарию Сабурскую как Уполномоченного по правам человека в РТ обеспокоили обращения студентов государственных и негосударственных образовательных организаций, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации.

Например, обратилась мама студента 1 курса, обучавшегося на очной основе, которого призвали на военную службу по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В адрес Военного комиссара РТ были направлены рекомендации об отмене решения районного военкомата о его призыве. В итоге сыну обратившейся женщины предоставили отсрочку от военной службы по мобилизации.

Уполномоченный по правам человека в РТ обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой рассмотреть вопрос о совместном обращении в Министерство обороны РФ с предложением о прохождении теми, кто имеет категорию «В» (ограниченно годен), военной службы в тыловых подразделениях ВС РФ.

За последние месяцы Сария Сабурская неоднократно сталкивалась в своей работе с вопросами от мобилизованных и членов их семей, которые были связаны с отсутствием правовых знаний. Чтобы решить этот вопрос, она предложила законопроект о внесении изменений в часть первую статьи 12 Закона РТ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан».

Эти изменения позволяют закрепить на законодательном уровне право получать бесплатную юридическую помощь гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и добровольцам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей.

Детей мобилизованных освободили от абонентской платы и платы за питание в детских садах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помощь в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин не раз проводил заседания штабов по поддержке семей мобилизованных. Родственникам мобилизованных выдали специальные пластиковые карточки «Батыр», чтобы они могли подтвердить льготу. Уже организованная помощь:

бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года;

бесплатное посещение детских садов для дошкольников с 1 ноября;

с 10 октября бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта для детей мобилизованных;

бесплатное посещение детьми музеев, театров и зоопарков, ребенка может бесплатно сопровождать один взрослый;

бесплатное посещение бассейнов и тренажерных залов для детей.

Акцент делается на том, что работа ведется с каждой семьей мобилизованных казанцев. Сотрудники исполкома встретились с семьями и составили социальные паспорта, отражающие положение дел в семье.

В Татарстане также установлена единовременная выплата в 20 тыс. рублей на каждого ребенка из семьи мобилизованного. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Средства на пособия будут выделены из резервного фонда Правительства Татарстана.

Еще одна мера поддержки семей мобилизованных казанцев – это бесплатные путевки детям в муниципальные лагеря.

С 1 октября в офисе «Доброй Казани» заработал кол-центр для помощи семьям мобилизованных. На данный момент в штате трое сотрудников, двое из них – психологи. По любым вопросам семьи мобилизованных могут обратиться по номеру (843) 558-74-18 или прийти в офис, расположенный в доме №5 по улице Сеченова.

Для детей мобилизованных бесплатное посещение муниципальных спортивных объектов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Районы тоже помогают

Активную помощь мобилизованным и их семьям оказывают во всех районах республики.

Более тонны яблок направили в сборный пункт на «Казань Экспо» сотрудники агрофирмы из Верхнеуслонского района Татарстана. В сборе и отправке урожая участвовали все сотрудники компании.

А в Набережных Челнах для детей мобилизованных отменили абонентскую плату в детских садах, спортивные и творческие кружки сделали бесплатными. Дети резервистов вместе с одним сопровождающим посещают культурно-массовые мероприятия – театральные постановки, концерты, спектакли и так далее. Чтобы получить все полагающиеся льготы, как и в Казани, необходимо, чтобы один из родителей подал заявление.

Кроме того, каждый мобилизованный получил по 20 тыс. рублей от города и специальные рюкзаки с вещами первой необходимости.

Мобилизованных и их семьи поддерживают и в Нижнекамске. Как и в Казани, здесь создан оперативный штаб, который возглавил глава района Рамиль Муллин. В районе разработаны 15 дополнительных мер поддержки.

Пожилых родственников мобилизованных бесплатно обслуживают на дому сотрудники Центра социального обслуживания населения.

Волонтеры помогают пенсионерам убирать квартиры, дома или приусадебные участки. Для жен и взрослых детей призывников организовали профессиональное обучение и дополнительные курсы, им помогают с поиском работы.

В Альметьевске мобилизованным вручали новые рюкзаки, содержимое которых было собрано силами администрации, предприятий и организаций.

В Зеленодольске призывники получили от администрации района наборы первой необходимости: одежду, сухой паек и медикаменты.