Отскок «Локомотива» и несправедливое поражение: почему «Рубин» мог брать очки в Черкизово

Незаслуженное поражение «Рубина» в Черкизово

По ходу этого сезона в РПЛ у казанского клуба были разные поражения. Случались проигрыши бескомпромиссные и закономерные – к примеру, «Зениту» (0:4) и «Динамо» (0:4). Были, разумеется, и матчи, когда «Рубин» абсолютно легкомысленно отдавал три очка сопернику, – в этом ключе можно вспомнить странную игру с «Химками» (2:3) или встречу с кризисными «Крыльями Советов» (0:2).

А вот вчера казанцы, пожалуй, впервые в сезоне потерпели незаслуженное поражение в чемпионате. В концовке встречи «Локомотив» сумел дожать «Рубин» (1:0) и вырвать драгоценные для себя три очка. Важность победы красноречиво отражали эмоции «железнодорожников». Кто-то из футболистов «Локо» после гола Артема Тимофеева упал на газон от восторга, кто-то разделял неистовое счастье вместе с автором забитого мяча. Скамейка хозяев так и вовсе по-хорошему сошла с ума. «Локомотив» радовался голу так, словно он был «золотой» и подарил клубу заочное чемпионство.

Подобное бурное празднование, наверное, и есть следствие какого-то осознания элемента полученной удачи. После поражения от «Химок» (0:2) и ничьей с «Зенитом» (1:1) москвичи понимали, что обязаны брать три очка дома с «Рубином». Тем более в головах «паровозов» явно сидела мысль, что петербуржцы никак не проиграют на «Газпром Арене» в параллельной встрече с махачкалинским «Динамо» (2:1). Столичной команде нужна была победа, и они сумели-таки ее добыть, воспользовавшись благоприятным эпизодом на 89-й минуте.

Нельзя не признать, что второй тайм футболисты «Локомотива» провели менее убедительно по сравнению с первым. Да, у Тимура Сулейманова на 69-й минуте был сумасшедший момент с попаданием мяча в штангу после ошибки Евгения Ставера на выходе. Однако по общему впечатлению «Рубин» создал не меньше острых моментов во втором тайме, чем хозяева. Можно вспомнить бисиклету Руслана Безрукова или сейв Ильи Лантратова с близкого расстояния после удара Николы Чумича. При должном везении «Рубин» мог запросто увезти из Москвы не одно, а даже три очка. Но в минувший вечер судьба распорядилась в пользу «Локомотива».

Дакузависимость у «Рубина» все еще продолжается

«Вопросов по игре нет. У меня нет претензий к команде. Все было очень дисциплинированно, организованно. У меня нет вопросов. Единственное, что не устраивает, – результат, но такое в футболе случается, это не первый и не последний раз. Надо быть к этому готовым, думать о следующей игре и готовиться к ней. Игра у нас есть, нужно думать о том, как добиться положительного результата», – сказал Рашид Рахимов на пресс-конференции по окончании матча.

В который раз подряд прослеживается тенденция провальных первых таймов в исполнении «Рубина» и совершенно полярных по качеству вторых. В стартовый академический час казанский клуб не нанес ни одного удара по воротам «Локомотива». «Железнодорожники» тотально контролировали центр поля, были на голову сильнее «Рубина» в розыгрыше позиционных атак. Казанцы часто прибегали к тактике мелкого фола, потому что элементарно не успевали за футболистами «Локомотива», которые были резче и быстрее.

В нападении у казанцев вновь была только одна надежда, и имя ее – Мирлинд Даку. На албанца раз за разом грузились верховые мячи, которые тот принимал практически с постоянным успехом. Зависимость казанцев от своего ключевого нападающего продолжается из матча в матч.

Через Даку «Рубин» подключал фланги, но много брака в передачах было как у Чумича, так и у Ходжи. В перерыве напрашивались замены обоих крайних полузащитников, но Рахимов сумел эффективно провести разъяснительную беседу с футболистами. Во втором тайме оба были продуктивнее, надежнее действовали с мячом и организовали как минимум несколько опасных моментов у ворот Лантратова.

Грицаенко по-прежнему в лазарете. Когда он вернется, не знает даже Рахимов

Главной головной болью Рахимова в последние недели, несомненно, является вопрос обороны. Из-за длительного отсутствия в строю Алексея Грицаенко защита «Рубина» выступает практически без ротации. А впереди не только игра с «Краснодаром» в РПЛ (10 ноября), но и важная встреча в Кубке России с ЦСКА. Из профильных центральных защитников в составе «Рубина» остался лишь один Константин Нижегородов.

Травма Грицаенко, полученная им во время паузы на национальные сборы, кажется, таинственна и необъяснима для главного тренера. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» он признался, что до сих пор не знает точные сроки его восстановления. По словам Рахимова, у защитника очень редкое повреждение одной из мышц ноги.

«Мы ждем, надеемся. К сожалению, у него редкая травма – комок в мышце, который тяжело убрать», – заявил наставник казанцев.

Ближайшая встреча «Рубин» ждет уже 6 ноября. Первый четвертьфинальный матч против ЦСКА в Пути РПЛ Кубка России казанцы проведут на поле родной «Ак Барс Арены».