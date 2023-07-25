Отсидевший в российской тюрьме американец Рид получил ранение на Украине

Противопехотная мина МОН-50

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Бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, обвиненный в РФ в нападении на полицейских, осужденный за это в 2020 году и переданный США в 2022-м в рамках обмена, получил ранение, участвуя в боевых действиях на Украине. Об этом пишет издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам пожелавших сохранить анонимность сотрудников Минобороны США, экс-морпех получил осколочное ранение около двух недель назад, наступив на мину. Он проходил лечение в Киеве, но захотел, чтобы его перевели на американский военный объект в Германии или Польше.

«Нам известно, что Тревор Рид был ранен во время участия в боевых действиях на Украине», — подтвердил сотрудник администрации Президента США Джо Байдена. При этом он заверил, что экс-морпех «не участвовал в какой-либо деятельности от имени правительства США» и что власти Штатов «чрезвычайно четко» предупреждали американцев не ездить на Украину.

Вместе с тем в частном порядке американские официальные лица выразили разочарование в связи с ситуацией вокруг Рида, особенно с учетом того, сколько усилий пришлось приложить руководству США, чтобы освободить его из российской тюрьмы.

По информации портала, еще в прошлом году, то есть вскоре после своего освобождения, Рид присоединился к группе американцев, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева. Получив ранение, он захотел вернуться в Штаты, но ему помешал контракт, заключенный с Вооруженными силами Украины.

Тогда бывший морской пехотинец решил донести свою историю для прессы и публично обратиться за помощью к руководству США. Угроза огласки сработала, так как Белый дом не хотел негативной реакции от украинских СМИ. В итоге к организации эвакуации Рида привлекли не названную неправительственную организацию. Сейчас, уточнил анонимный американский чиновник, экс-морпех едет в Германию, где ему окажут медицинскую помощь.

Тревор Рид был задержан в 2019 году: его обвинили в том, что он напал на сотрудников полиции, которые доставляли его в отделение. В июле 2020-го суд в Москве приговорил американца к девяти годам лишения свободы. Семья Рида называла обвинения ложными, а сам он утверждал, что ничего не помнит. В апреле 2022-го экс-морпеха передали Соединенным Штатам в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Тот был задержан в Либерии в 2010-м, экстрадирован в США и осужден на 20 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Ярошенко вину не признал.