Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатора.

Отмечается, что вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием прорабатывался на протяжении нескольких месяцев.

«Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие. Бойцам теробороны вручили автоматы, ружья против дронов и машины марки УАЗ. Кроме того, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.

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