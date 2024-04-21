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Происшествия 21 апреля 2024 19:29

Отряд МЧС из Татарстана помогает откачивать воду в затопленных помещениях Оренбурга

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Мобильный отряд Республики Татарстан продолжает оказывать помощь в затопленных районах Оренбуржья. Накануне отряд из 52 человек был передислоцирован из села Илек в Оренбург.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 10 групп спасателей с мотопомпами оказывают адресную помощь по откачке воды из подземных помещений частных жилых домов в поселке имени Куйбышева города Оренбурга. Уточняется, что только за вчерашний день на восьми участках откачано 467 кубических метров воды.

#Оренбургская область #МЧС РТ
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