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Отряд МЧС из Татарстана помогает откачивать воду в затопленных помещениях Оренбурга
Мобильный отряд Республики Татарстан продолжает оказывать помощь в затопленных районах Оренбуржья. Накануне отряд из 52 человек был передислоцирован из села Илек в Оренбург.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, 10 групп спасателей с мотопомпами оказывают адресную помощь по откачке воды из подземных помещений частных жилых домов в поселке имени Куйбышева города Оренбурга. Уточняется, что только за вчерашний день на восьми участках откачано 467 кубических метров воды.
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