Отрицание проблем и «политик» Знарок: почему на дворе новая серия поражений «Ак Барса»

Проиграв «Авангарду» в Казани, команда Олега Знарка потерпела третье поражение подряд, а впереди встреча с явным лидером сезона — питерским СКА. Почему «Ак Барс» выдает одну антисерию за другой и при чем тут «вратарский вопрос» — в материале «ТИ-Спорт».

Неизменным у Знарка остается лишь место Вадима Шипачева в первом звене Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бессменный Шипачев как символ эпохи Олега Знарка в Казани

Нельзя сказать, что тренерский штаб «Ак Барса» ничего не предпринимает. Напротив, Олег Знарок, возможно, даже излишне активен с ротацией состава своей команды. Вчера специалист сделал аж пять изменений в составе. Неизменным у него остается лишь место Вадима Шипачева в первом звене. Наверное, это уже можно считать неким символом эпохи Олега Знарка в Казани.

Больше всего вчера удивило отсутствие в составе Станислава Галиева. Признанный снайпер в последних матчах поправил прицел. На его счету три гола во встречах в Нижнекамске и Нижнем Новгороде. И вдруг мимо заявки. Мы задали соответствующий вопрос Олегу Знарку после вчерашнего матча. В данном случае обошлось без подводных камней.

Травмирован, на прессу не буду говорить, что с ним, – зачем соперникам давать такую информацию. У него микротравма, нормально всё будет, – объяснил тренер.

Изменения в составе мало что изменили в происходящем на льду. «Ак Барс» традиционно провалил старт матча Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Знарок развил бурную деятельность, но выздоровления «Ак Барса» нет

Но хватало и других изменений. Впервые в сезоне в заявку попали молодые игроки из системы клуба — Семен Терехов и Артур Бровкин. Добавим к ним недавнего дублера Максима Быкова в первое звено к Александру Радулову и Шипачеву. А также не забудем про Кирилла Панюкова, который редко попадает в состав. Этого достаточно, чтобы оценить масштаб экспериментов Олега Знарка.

И ладно бы, если бы «Ак Барс» играл накануне с аутсайдером. Тогда бы массовый «вброс» молодежи и дублеров в состав был бы оправданным. Но речь ведь об игре с «Авангардом». Тем самым, который выбил Казань в первом раунде плей-офф прошлого сезона.

Возможно, по счету и не скажешь, но тасовка состава мало что изменила в происходящем на льду. «Ак Барс» традиционно провалил старт матча, пропустил две шайбы. А позже сократив отрыв за счет мастерства Вячеслава Войнова. Защитник потихонечку начинает отрабатывать свой хлеб в атаке — 1:2.

Во втором периоде «Ак Барс», казалось, переломил ход игры и вышел вперед. Но здесь не стоит забывать, что казанцы 5 минут подряд играли в большинстве. А обе шайбы получились из разряда курьезных — 3:2. Особенно это касается гола Кирилла Семенова, который замкнул футбольный навес то ли головой, то ли плечом.

«Авангард» спокойно и на классе забил две шайбы и вырвал победу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раскрываем призрачность «доминирования» «Ак Барса»

По итогам предыдущих поражений Олег Знарок частенько говорит о доминировании «Ак Барса» в третьих периодах. Но здесь надо понимать, что команда к заключительным отрезкам матчей, как правило, уже проигрывает и соперники сознательно отдают инициативу.

Что бывает, если к третьему периоду выигрывает «Ак Барс», мы увидели накануне. «Авангард» спокойно и на классе забил две шайбы и вырвал победу (3:4). Команды Знарка в третьем периоде практически видно не было. Покопавшись в статистике матчей, можно заметить, что такая картина у казанцев не впервые в сезоне.

На последних минутах «Ак Барс» упустил победу в Нижнекамске (3:4), отдал победу ЦСКА в Казани (2:3), «Магнитке» на выезде (1:2) — список можно продолжать. Получается, что на деле «барсы» могут доминировать только в тех случаях, когда уже уступают в счете. Корреспондент «ТИ-Спорт» постарался вывести Олега Знарка на тему системных сбоев команды на финише матчей, но разговор так и не вышел за пределы «индивидуальных ошибок».

Олег Знарок: «У нас осталось всего семь защитников, поэтому заменить кого-то очень сложно» Скриншот видео

Почему «Ак Барс» так часто пропускает решающие шайбы в концовках третьих периодов? – спросил журналист нашего издания.

Это индивидуальная ошибка.

Но это случается не в первый раз. Носит не индивидуальный характер?

Спросите у того, кто эту ошибку совершает.

Но ошибка то системная. Поэтому вопрос к тренерскому штабу?

У нас осталось всего семь защитников, поэтому заменить кого-то очень сложно, – пояснил главный тренер «Ак Барса».

Как видите, погрешностей в настройках игры Олег Знарок не видит. Он отмечает лишь индивидуальные погрешности в работе своих подопечных. И это очень тревожно. Если специалист искренен в своих ответах, то и ждать какого-либо глобального изменения в игре «Ак Барса» не приходится.

Еще летом ставка на пару Билялов — Мифтахов вызывала вопросы

Между тем по персоналиям вопросы также есть. Еще летом мы писали, что заходить в сезон вратарями своими воспитанниками команде, претендующей на Кубок Гагарина, довольно рискованно. Прежде всего, речь шла о перспективах в плей-офф. Однако «сбоит» уже к ноябрю, а сам выход в розыгрыш Кубка Гагарина под вопросом.

Олег Знарок уже приучил, что в «Ак Барсе» стало нормальной практикой заменять вратаря по ходу матча, даже если он не виноват в пропущенных шайбах. Вчера таким образом досталось Амиру Мифтахову, которого убрали со льда после голов с пятачка у его ворот.

Тимур Билялов свою команду не выручил в обеих пропущенных шайбах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вратарский вопрос и к чему приведет Знарка политика отрицания проблем

А вот его сменщик Тимур Билялов свою команду не выручил в обеих пропущенных шайбах. Но противопоставлять мы их не будем. По сезону оба наошибались и спасали плюс-минус поровну. Настолько поровну, что первого номера сейчас в «Ак Барсе» попросту и нет. Об этом мы тоже поговорили со Знарком на пресс-конференции.

– Вы постоянно говорите о тренере вратарей, но мы же понимаем, что за все отвечает главный тренер. С прицелом на плей-офф вам не кажется, что выходить с Мифтаховым и Биляловым – риск?

– У нас и защитники ошибаются, и нападающие. Когда вратарь ошибается, это уже заключительный момент.

– В плей-офф же важность вратарей очень высока.

– У нас хорошие вратари, – ответил Знарок.

Казалось бы, назревающая проблема во вратарской линии «Ак Барса» воспринимается большинством заинтересованных лиц, как данность. Но главный тренер казанской команды предпочитает политику отрицания проблем.

Данный подход, наверное, идеален, собственно, для политиков. В хоккее же мы видим, что «Ак Барс» выдает одну серию поражений за другой. И просвета пока не видно.

Фото на анонсе: ak-bars.ru