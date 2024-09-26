Отрезвить Запад: зачем Россия изменила правила использования ядерного оружия

Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию сделал ряд важных заявлений

Фото: kremlin.ru

Недопустимость критической угрозы суверенитету РФ

Владимир Путин накануне сделал ряд важных заявлений. Главное:

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.

Достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.

Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан. А также инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

Критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.

Современная военно-политическая обстановка в мире динамично меняется, и Россия обязана это учитывать. Происходящее требует реакции на доктринальном уровне.

РФ в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить «расползания ядерных вооружений и их компонентов».

Россия дополнила перечень военных угроз, для нейтрализации которых будет применяться ядерное сдерживание.

Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься Верховным главнокомандующим Фото: kremlin.ru

Понижение ядерного порога

Самый важный смысл заявления – понижение порога для применения ядерного оружия со стороны Российской Федерации.

Факт атаки против России обычным вооружением, как и в предыдущей версии доктрины, по-прежнему считается основанием для применения ядерного оружия, но само основание поменялось – если раньше речь шла об угрозе суверенитету и территориальной целостности, то теперь просто об угрозе суверенитету. Это означает, что ядерный ответ возможен и в том случае, если противник, не заявляя целью захват российских территорий, пытается подорвать власть и управление в целом.

Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

По словам Верховного главнокомандующего, руководство страны может поразмышлять о применении ядерного оружия после получения достоверных данных о начале массированного старта средств воздушно–космического нападения.

«Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – подчеркнул Владимир Путин.

Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься Верховным главнокомандующим.

Как видим, порог для применения ядерного оружия, закладываемый в ядерную доктрину России, понижен.

«Будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться» Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

Почему ядерная доктрина России изменилась?

Уточнение ядерной доктрины России, о которой в совещании говорил Владимир Путин, произошло из-за целого ряда причин.

Во-первых, в рамках стратегии сдерживания это серьезное ядерное предупреждение Западу из-за Украины. И дальнейшее ужесточение и так уже жесткой риторики в адрес США и стран НАТО.

Во-вторых, изменение российской ядерной доктрины – это, по сути, официальное документирование недавнего предупреждения Владимира Путина в адрес США и союзников по НАТО. Он заявил, что разрешение Украине использовать против России дальнобойное оружие будет означать, что НАТО и Россия находятся в состоянии войны.

Нужно обратить внимание и на заявление, которое Владимир Путин сделал для СМИ во время визита в Санкт-Петербург 12 сентября.

По его словам, происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так их наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами, но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства – это совершенно другая история.

«Дело в том, что – я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, – наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза или Соединенных Штатов – в общем, с натовских спутников», – сказал Президент РФ.

А ключевое, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО.

«Украинские военнослужащие делать этого не могут, и поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военных конфликтах или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – предупредил российский президент.

Алексей Дюмин: «Следует понимать, что Владимир Путин имел в виду именно «критическую угрозу суверенитету России» Фото: kremlin.ru

Пока угрозы суверенитету нет

Заявление Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков – сейчас угрозы суверенитету России нет.

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», — приводит РИА Новости ответ представителя Кремля на вопрос, близка ли Россия сегодня к этой критической точке, а значит, угрозе суверенитету.

А секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что агрессия Украины в Курской области теоретически повышает шансы, что Россия в соответствии с новой доктриной теперь может применить ядерное оружие против Украины.

«Но здесь следует понимать, что Владимир Путин имел в виду именно критическую угрозу суверенитету России. Так что все зависит от того, как будет разворачиваться непростая ситуация в Курской области. Пока там все складывается так, что российская территория в ближайшее время будет освобождена от украинских военных», – полагает он.

Ядерный щит России будет защищать и союзную нам Белоруссию Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

Холодный душ для Запада

Безусловно, такие превентивные заявления со стороны России с официальным документированием в ее ядерной доктрине действуют на Запад отрезвляющим образом.

Идеи Зеленского ударить дальнобойным оружием в глубь России воспринимаются довольно прохладно. На Западе прекрасно понимают, что такие удары не создадут решающего военного присутствия, однако значительно повысят градус эскалации и создадут опасность для Запада ответных действий России. И если раньше Россия могла предупреждать, что может отвечать асимметричными мерами (вроде передачи йеменским хуситам противокорабельных ракет), то теперь Россия выступила с ясным и недвусмысленным заявлением об ответных воздействиях.

Кроме того, Запад и Украина оказались предупреждены о недопустимости авантюр в сторону Белоруссии. Вероятно, речь может идти о превентивном ударе Украины или Польши в случае «провокационных действий Лукашенко» либо заходе на территорию Белоруссии любых прокси-сил (чего сильно опасается Лукашенко). Отдельно подчеркнуто, что ядерный щит России будет защищать и союзную нам Белоруссию.

Так или иначе, действия со стороны Российской Федерации по понижению ядерного порога могут заставить Запад отказаться от разрешения Украине бить западным оружием по территории РФ.