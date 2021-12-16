Отрезанных водой от берега рыбаков в РТ нашли в темноте на льду по свету фонарика

Сообщение о том, что на Волге в районе села Ильинское Тетюшского района республики трое рыбаков не могут дойти до берега, поступило накануне вечером.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, во время рыбалки на льду образовалась большая трещина. Она сильно разошлась, и мужчины не могут перейти на берег. К тому же, лед под ногами рыбаков трещит.

На помощь любителям зимней рыбалки выехали на судне на воздушной подушке сотрудники круглосуточного временного спасательного поста. Расстояние до рыбаков было около 35 км.

Спасателям удалось найти мужчин по сигналам фонарика, которым рыбаки светили в темноте. Их эвакуировали на пристань, где передали сотрудникам полиции.

«В Главном управлении МЧС России по РТ отмечают, что процесс формирования льда на водоемах республики продолжается. Озера, пруды, малые и крупные реки затянулись льдом, однако на крупных реках - Волге, Каме, Свияге, Вятке - в русловой части имеются трещины, полыньи и промоины, лёд неоднородный. В МЧС призывают рыбаков соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед», – обратились к рыбакам в МЧС РТ.

