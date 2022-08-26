Дни культуры Татарстана в Москве: Ибн Фадлан, «Туган тел» и этно-триллер

Показы татарского кино, мастер-классы c деятелями культуры и гала-концерт со звездами татарской эстрады прошли в Москве во время Дней культуры Республики Татарстан. Главным участником торжеств стал руководитель республики Рустам Минниханов. О том, как в столице вспоминали бессмертные творения Тукая и Джалиля, – в репортаже «Татар-информа».

Президент Татарстана посетил Дни татарской культуры в Москве Фото: president.tatarstan.ru

Путешествие Ибн Фадлана и беседы с Сергеем Киатровым

Открытие Дней культуры РТ в столице прошло 21 августа в Центральном Доме кинематографистов. Здесь москвичам впервые показали документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», снятый по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В этот же вечер состоялась творческая встреча с создателями первого в истории Республики Татарстан психологического этно-триллера «Микулай». Режиссер Ильшат Рахимбай рассказал о работе над кинолентой.

Но на этом знакомство с татарским кинематографом в Доме кино не закончилось. 22 августа студия «Татармультфильм» на большом экране показала юным зрителям анимационные фильмы «Ревизские сказки» и «Кындыкан», созданные совместно с якутскими мультипликаторами. Затем зрителей старше 12 лет пригласили задержаться и посмотреть фильм «Инсаф», снятый по пьесе Рабита Батуллы «Прости меня, мама». Татарский киномарафон завершился 23 августа в кинотеатре «Поклонка» сразу тремя яркими кинолентами: «Халима», «Мулла» и «Исәнмесез».

Дни татарской детской литературы проходили в Государственной детской библиотеке РФ Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На открытии Дней татарской детской литературы 24 августа заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин отметил, что представители татарского народа чтят свои традиции. Ежегодные концерты, выставки, круглые столы в Москве подтверждают, что где бы ни проживал татарин, он не забывает свои корни, свое наследие.

«Татарстан – республика, которая, как зеркало России, отражает многообразие народов и дружбу. Именно это мы всегда демонстрируем в рамках Дней культуры РТ в Москве», – сказал он.

Эмиль Файзуллин: «Татарстан – республика, которая, как зеркало России, отражает многообразие народов и дружбу» Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Дни татарской детской литературы проходили в Государственной детской библиотеке РФ. Здесь для гостей провели мастер-классы по графике, показ русско-татарских мультфильмов. На площадке библиотеки состоялась беседа о мультипликации с режиссером Сергеем Киатровым, встреча с детскими татарскими писателями, круглый стол на тему развития юношеского чтения и множество других сюрпризов.

Оценить книги и журналы на русском и татарском языках гости библиотеки могли здесь же – на первом этаже была организована выставка татарстанских издательств. На втором и третьем этажах же разместилась экспозиция с изделиями татарских народных художественных промыслов, а также с картинками, детскими рисунками и куклами в национальных костюмах.

Традиционно в столице прошло возложение цветов к памятнику Габдулле Тукаю – знаковому месту для татар Москвы Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Москвичи любят и ценят самобытное творчество татарских деятелей искусств»

Традиционно в Дни татарской культуры прошло возложение цветов к памятнику великому поэту Габдулле Тукаю, который установлен в самом центре Москвы. Для татар столицы это место давно стало знаковым.

После церемонии в Татарском культурном центре Москвы открылась выставка, посвященная другому культовому татарскому творцу – Мусе Джалилю. Гостям представили редкие фотографии из жизни поэта и вырезки из журналов и газет, для которых он писал.

25 августа исполнилось 78 лет со дня гибели поэта и его соратников. Память погибших почтили у памятника Герою Советского Союза Мусе Джалилю, расположенному на одноименной улице в Москве.

В Татарском культурном центре Москвы открылась выставка, посвященная Мусе Джалилю Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Дни татарской культуры в Москве завершились гала-концертом в Международном доме музыки. В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, представители татарской столичной общественности, депутаты Госдумы, народные артисты РТ и РФ и другие почетные гости.

Руководитель республики вместе с замглавы администрации Москвы Александром Горбенко вручили награды общественным и культурным деятелям. В частности, благодарственным письмом мэра Москвы Сергея Собянина наградили олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву.

Среди награжденных общественных и культурных деятелей была и Камила Валиева Фото: president.tatarstan.ru

«В Москве любят и ценят самобытное творчество татарских мастеров искусств», – напомнил Горбенко. Он передал Президенту Татарстана и другим гостям поздравление от мэра столицы.

Во время концерта цены прозвучали песни из золотой коллекции Татарстана в исполнении народных артистов РТ Филюса Кагирова, Айдара Сулейманова, Алины Шарипжановой, Ильнара Миранова, Чулпан Юсуповой, Ильгиза Шайхразиева и многих других. Творческие коллективы Татарстана порадовали гостей танцевальными номерами. После завершения концертной программы гости и участники традиционно вместе исполнили неофициальный гимн татарского народа «Туган тел».