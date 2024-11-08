«Отрабатывается каждое обращение»: в Казани прошла горячая линия по образованию

Члены объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие» вместе с уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской сегодня организовали горячую линию «Женское внимание» по вопросам образования. На вопросы татарстанцев ответили депутаты Госсовета РТ, представители министерств и ведомств.

«Учитывая, что почти в каждой семье есть дети, которые учатся в школе или посещают детские сады, тема образования очень важная. Она касается и помощи детям дошкольного и школьного возраста. Проблемы возникают, и ко мне часто обращаются по разным вопросам. Практически все обращения мы рассматриваем с выездами в образовательные организации, чтобы увидеть, насколько объективны родители», – рассказала журналистам Сабурская.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Она отметила, что на такие выездные мероприятия приглашаются представители Минобрнауки, отделов образования, а также психологи. «Порой просто необходима психологическая помощь, чтобы конфликт, который иногда возникает между родителем и учителем, педагогом и администрацией школы был исчерпан», – уточнила уполномоченный по правам человека.

По ее словам, сегодня поступило не так много обращений, но «они всеобъемлющие». Например, были вопросы по обеспечению детей средствами реабилитации, лекарственному обеспечению.

«Казалось бы, как это связано с образованием? Но для родителей ребенка-инвалида – это проблема. Сейчас мы разбираемся. Здесь присутствуют представители Министерства образования и науки, прокуратуры. Сообща мы пытаемся ответить на все вопросы, с которыми граждане обращаются в наш адрес», – подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, родители звонили на горячую линию по вопросам, связанными с пятидневным обучением. К примеру, было обращение о том, что в одном из районов детей начальной школы перевели на шестидневное обучение. При предыдущем директоре у них была пятидневка, но сменилась администрация, которая приняла решение, что школьники будут учиться шесть дней в неделю.

«Дети ездят на школьных автобусах с учащимися старших классов. У младших классов в субботу три – четыре урока, и они вынуждены ждать, когда закончатся уроки у старшеклассников из их села, а у них пять – шесть занятий. И все это время маленькие дети находятся в школе. Юридически все верно, но ведь надо исходить из отношения к ребенку, его состояния здоровья. Наверное, было бы хорошо, если ребенок начальных классов в субботу и воскресенье был дома с родителями. Лучше, если в эти дни воспитанием ребенка будут заниматься родители. Мы начали переговоры с администрацией школы. Надеюсь, что нас услышат», – заявила Сабурская.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова добавила, что такие горячие линии по различным темам стали уже традиционными.

«Мне больше звонков сегодня поступило по социальной сфере. Звонили родители детей-инвалидов, у которых есть сложности с получением средств реабилитации. Были звонки по оплате детского сада, компенсации за абонентскую плату», – сообщила она.

Депутат заверила, что все вопросы берутся в работу, отрабатывается каждое обращение. «Если есть вопрос по средствам технической реабилитации, то мы берем в работу нашего комитета. Будем отрабатывать, по какой причине такая ситуация возникла, что необходимо сделать, чтобы такие вопросы не поднимались: изменить законодательство или усилить контроль, принять меры реагирования», – заметила она.