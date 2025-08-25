«Отпустите из СИЗО на свадьбу»: Казанца, скрывавшегося два года, судят за разбой

Сегодня в Советском суде Казани огласили обвинение одному из участников разбойного нападения. Казанец Никита Беляков находился в розыске более двух лет, пока не был задержан в мае текущего года. Двое других фигурантов уголовного дела уже отбывают назначенное судом наказание.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Разбойное нападение произошло 26 апреля 2022 года. По версии следствия, Беляков выяснил, что некий Шайхутдинов разыскивает помощника для перевода крупной суммы денег через систему «Золотая корона». Эта информация подтолкнула его разработать план ограбления, который позже он подробно изложил своим знакомым Будочкину и Насыбуллину в компьютерном клубе.

По информации следствия, парни выследили Шайхутдинова в казанском торговом центре «Мега» и напали на него на парковке. Они облили мужчину из перцового баллончика, жестоко избили и вырвали у него фирменный рюкзак Gucci стоимостью 60 тысяч рублей. Внутри оказались наличные деньги в размере 2 млн 86 тысяч рублей.

Никиту Белякова судят за разбой, а также за привлечение к совершению преступления несовершеннолетнего на тот момент Насыбуллина.

Свою вину казанец признал частично. Он отверг обвинения в разработке плана преступления и вовлечении несовершеннолетнего. Сегодня Беляков также попросил отпустить его из-под стражи.

«Я не скрывался и не намерен скрываться от следствия. Я посещал множество мероприятий в городе, передвигался на общественном транспорте – не знал даже, что я в розыске. Вместе с девушкой копил на свадьбу. В марте я сделал ей предложение, планировали летом расписаться, сыграть скромную свадьбу, а после зачать ребенка. Кроме того, мой отец болеет, недавно он вышел из стационара с инвалидностью. Я всегда ему помогал, а сейчас ему особенно нужен уход, не хотелось бы потерять последнего родителя. Прошу дать мне меру пресечения мягче, чем нахождение под стражей. Ранее следствию я не препятствовал, никогда не занимался подобной деятельностью и не собираюсь в дальнейшем совершать еще подобные преступления. Я жил и живу по законам Российской Федерации. Позвольте мне, пожалуйста, с невестой стать полноценной семьей», – рассказал в суде Никита Беляков.

Суд отклонил просьбу обвиняемого и продлил срок содержания под стражей еще на шесть месяцев.