Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане
Согласно Трудовому кодексу, работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который в большинстве случаев составляет 28 дней. Помимо этого, законодательством допускается брать отпуск за свой счет. Сколько дней неоплачиваемого отпуска могут взять работники в Татарстане – в материале «Татар-информа».
Максимальная продолжительность неоплачиваемого отпуска законодательством не установлена. Он предоставляется по взаимной договоренности между работником и работодателем, при этом руководитель вправе отказать, если сочтет причины обращения недостаточно вескими.
В то же время для ряда категорий граждан предусмотрено гарантированное право на отпуск за свой счёт определенной продолжительности. К таким работникам относятся:
- сотрудники с инвалидностью — им положено до 60 календарных дней в течение года;
- участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий — не более 35 дней;
- пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, — до 14 дней ежегодно;
- все работники при наступлении значимых семейных событий (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близкого родственника) — до 5 дней на каждый отдельный случай;
- студенты вузов, обучающиеся очно и совмещающие учёбу с работой: до 15 дней на период экзаменационной сессии, до четырех месяцев — для сдачи государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы. Для студентов очно-заочной и заочной форм предусмотрен оплачиваемый учебный отпуск: на первом и втором курсах — по 40 дней, на последующих — по 50 дней, а на время госэкзаменов — до четырёх месяцев;
- работающие учащиеся колледжей и техникумов — от 10 календарных дней до двух месяцев на период сессий и итоговой аттестации. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется для промежуточных экзаменов: студентам первых двух курсов — 30 дней, старших курсов — 40 дней.
Важно учитывать, что указанные дополнительные дни не суммируются с основным отпуском и не переносятся на следующий год. Если ими не воспользоваться вовремя, право на них будет утрачено.
Кроме того, в ряде организаций действуют коллективные договоры, расширяющие социальные гарантии. В соответствии с ними до 14 дней отпуска без оплаты в удобное для сотрудника время могут получить:
- работники, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до достижения им 18 лет;
- одинокие родители, воспитывающие ребёнка младше 14 лет.