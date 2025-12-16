Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласно Трудовому кодексу, работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который в большинстве случаев составляет 28 дней. Помимо этого, законодательством допускается брать отпуск за свой счет. Сколько дней неоплачиваемого отпуска могут взять работники в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Максимальная продолжительность неоплачиваемого отпуска законодательством не установлена. Он предоставляется по взаимной договоренности между работником и работодателем, при этом руководитель вправе отказать, если сочтет причины обращения недостаточно вескими.

В то же время для ряда категорий граждан предусмотрено гарантированное право на отпуск за свой счёт определенной продолжительности. К таким работникам относятся:

- сотрудники с инвалидностью — им положено до 60 календарных дней в течение года;

- участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий — не более 35 дней;

- пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, — до 14 дней ежегодно;

- все работники при наступлении значимых семейных событий (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близкого родственника) — до 5 дней на каждый отдельный случай;

- студенты вузов, обучающиеся очно и совмещающие учёбу с работой: до 15 дней на период экзаменационной сессии, до четырех месяцев — для сдачи государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы. Для студентов очно-заочной и заочной форм предусмотрен оплачиваемый учебный отпуск: на первом и втором курсах — по 40 дней, на последующих — по 50 дней, а на время госэкзаменов — до четырёх месяцев;

- работающие учащиеся колледжей и техникумов — от 10 календарных дней до двух месяцев на период сессий и итоговой аттестации. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется для промежуточных экзаменов: студентам первых двух курсов — 30 дней, старших курсов — 40 дней.

Важно учитывать, что указанные дополнительные дни не суммируются с основным отпуском и не переносятся на следующий год. Если ими не воспользоваться вовремя, право на них будет утрачено.

Кроме того, в ряде организаций действуют коллективные договоры, расширяющие социальные гарантии. В соответствии с ними до 14 дней отпуска без оплаты в удобное для сотрудника время могут получить:

- работники, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 14 лет;

- родители ребенка с инвалидностью до достижения им 18 лет;

- одинокие родители, воспитывающие ребёнка младше 14 лет.