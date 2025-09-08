Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать в этом месяце

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябре некоторые жители Татарстана планируют уйти в отпуск. Верно выбрав время отдыха, татарстанцы могут снизить финансовые потери, связанные с выплатой отпускных. Почему брать отпуск во втором месяце осени выгодно – в материале «Татар-информа».

Сумма отпускных, начисляемых перед отдыхом, высчитывается с опорой на среднее количество дней в месяце (29,3). При этом стоимость одного рабочего дня находится в прямой зависимости от их числа в конкретном месяце. Соответственно, чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже их стоимость, а значит, снижается сумма возможных потерь в деньгах, поскольку заработная плата остается одинаковой в течение всего календарного года.

В октябре у жителей Татарстана, работающих на пятидневной рабочей неделе, будет 23 рабочих дня, что больше, чем в другие месяцы года, за исключением июля. Соответственно, брать отпуск в октябре выгоднее, чем в другое время. Например, в ноябре у татарстанцев будет всего 18 рабочих дней, а в декабре – 22.