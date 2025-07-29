Отпуск в августе: выгодно ли отдыхать татарстанцам в этом месяце

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Август – традиционно один из месяцев, в который татарстанцы предпочитают уходить в отпуск. Выгодно ли это с финансовой точки зрения – в материале «Татар-информа».

Сумма отпускных выплат, начисляемых сотрудников, рассчитывается опираясь на среднее число дней в месяце (29,3). Однако стоимость рабочего дня зависит от их количества в конкретном месяце. Чем меньше рабочих дней приходится на месяц, тем дороже их стоимость, поскольку зарплата остается неизменной в течение всего календарного года. Значит, происходит снижение суммы денежных потерь при отпуске в месяцы с наибольшим числом рабочих дней.

В августе у жителей Татарстана будет 21 рабочий день, что в сравнении с другими месяцами служит средним показателем, поэтому последний месяц лета вполне можно считать выгодным для ухода в отпуск. Но выгоднее будет отложить отпуск до сентября или октября, поскольку в эти месяцы будет 22 и 23 рабочих дня соответственно.