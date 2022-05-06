«Отпуск отменяется?»: за какие долги татарстанцев могут не выпустить за границу

Представьте, что вы несколько месяцев планировали свой идеальный отпуск и вот, наконец, подвернулся лучший вариант. Вы купили путевку, собрали домашних и готовы лететь. Но в аэропорту вас разворачивают пограничники. Выясняется, что вам запрещен выезд за границу. Как это стало возможным и что делать в такой ситуации – в репортаже «Татар-информа».

Елена Варфоломеева: «Законодательство не определяет конкретных видов долгов, за которые можно запретить выезд, а за которые нельзя. Ключевое тут – сумма задолженности» Фото: © «Татар-информ»

Запретить человеку покидать страну можно по множеству причин. Поводом может стать, например, уклонение от призыва в армию или непогашенная судимость. Но куда чаще причина в ограничении на выезд за долги. Причем зачастую речь идет далеко не о самых крупных суммах.

Даже относительно небольшая задолженность может стать поводом для того, чтобы завернуть вас на паспортном контроле и не выпустить из страны. По словам заместителя руководителя УФССП России по Республике Татарстан Елены Варфоломеевой, такой сюрприз ждет более чем 108 тысяч татарстанцев.

«Принципиальной разницы, за что именно долг, нет. Законодательство не определяет конкретных видов долгов, за которые можно запретить выезд, а за которые нельзя. Ключевое тут – сумма задолженности. Более 30 тысяч рублей – это тот порог, начиная от которого возможно применение подобной меры. Конечно, это не значит, что любому гражданину с таким долгом будет ограничен выезд. Каждый случай рассматривается индивидуально», – отметила Елена Варфоломеева.

Что важно: считается совокупная задолженность по сводному производству, а не долги по отдельному исполнительному документу. Например, если вы должны трем людям по 10 тысяч рублей и все они обратились к приставам, формальные основания для наложения запрета выполнены, он будет законным.

Сам запрет представляет собой постановление, которое выносит судебный пристав-исполнитель. Как правило, он накладывается на полгода, хотя в случае необходимости сроки его действия могут быть продлены.

Как узнать о своих долгах?

Лучший способ избежать запрета на выезд – вовремя узнать о долгах и их оплатить, не доводя до суда и исполнительного производства. Проверять наличие долгов нужно самому, особенно если вы живете не там, где прописаны.

Узнать о долгах можно на главной странице сайта УФСС по РТ и в мобильном приложении ФССП России Скриншот

Узнать о долгах можно на главной странице сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан и в мобильном приложении ФССП России. Подписку на получение уведомлений от ФССП можно оформить на Госуслугах.

Очень просто пользоваться интернет-ресурсом «Банк данных исполнительных производств». Этот сервис функционирует на официальном интернет-сайте службы судебных приставов.

Чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности, гражданину достаточно ввести в соответствующие поля фамилию, имя, отчество и дату рождения. При наличии долга на экране будут отражены: дата исполнительного документа, его вид, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата и номер исполнительного производства, отделение, в котором возбуждено производство, а также фамилия судебного пристава и контактный номер телефона.

Используя «Банк данных исполнительных производств», можно скачать квитанцию для оплаты задолженности и оплатить ее любым удобным способом, в том числе на сайте.

550 тысяч за возможность улететь в отпуск

Ограничение на выезд – одна из самых эффективных мер борьбы с должниками, признается Варфоломеева. Зачастую ради поездки за границу люди погашают долги, которые накапливались годами. Совсем недавно такой случай произошел в Болгарах.

«Мужчина полностью расплатился с долгом по возмещению вреда, причиненного в результате ДТП. По решению суда он должен был выплатить пострадавшему в аварии более 300 тысяч рублей. Однако погашать сразу весь долг он не спешил, переводил взыскателю незначительные суммы», – рассказала заместитель главного пристава Татарстана.

Зачастую ради поездки за границу люди погашают долги, которые накапливались годами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы добиться полного погашения задолженности, ему ограничили выезд за пределы России. Узнал он об этом, собравшись в отпуск за границу. Недолго думая, мужчина оплатил всю сумму и оповестил об этом судебного пристава-исполнителя. Как только деньги поступили на счет, постановление о запрете на выезд было отменено, и мужчина без проблем смог улететь в долгожданный отпуск.

«Подобных случаев очень много, зачастую оплачивают крупные суммы, которые накапливались длительное время. Например, должник из Сабинского района погасил задолженность по алиментам в размере 550 тысяч рублей, которые накопились не за один год. И все только ради того, чтобы отдохнуть за границей», – поделилась спикер.

И хотя задолженности можно погасить прямо в аэропорту, приставы все же советуют проверять свои данные заблаговременно.

«Несмотря на то что система электронного документооборота налажена и успешно функционирует у судебных приставов, все-таки за секунду это постановление не придет. Для этого нужен определенный временной промежуток. Хотя бы за 10 дней до поездки нужно побеспокоиться о том, чтобы оплатить все задолженности, предоставить соответствующие сведения и получить информацию о том, что исполнительное производство завершено, задолженность погашена. И можно спокойно отдыхать», – предупредила Елена Варфоломеева.

Поездки по России на собственном авто не выход

Даже при условии запрета на выезд за пределы страны многие неплательщики отказываться от путешествий не намерены. Раз уж не получается выбраться на заграничный курорт, то прокатиться по России на собственном авто им никто не запретит, считают должники. Однако даже такие поездки для человека с долгами могут обернуться неприятностями, предупреждают приставы.

«При наличии непогашенной задолженности путешествие на своем личном автомобиле для должника не будет менее безопасным. Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводят рейды на дорогах республики, которые подразумевают выявление должников на дороге. Если задолженность составляет более 3 тысяч рублей, автомобиль может быть арестован и отправлен на спецстоянку. Лучший вариант – оплатить все долги и спокойно путешествовать любым видом транспорта», – отметила Елена Варфоломеева.

Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводят рейды на дорогах республики, которые подразумевают выявление должников на дороге Фото: © «Татар-информ»

Денег нет – ехать надо, что делать?

Случается, что у человека нет денег на оплату долга, а в планах какая-то срочная командировка или надо ехать на лечение. В таких случаях по закону можно попросить отсрочку или рассрочку, отмечает заместитель главного пристава Татарстана.

Рассрочка – это возможность выплатить долг по частям в течение какого-то периода. Отсрочка – это перенос срока исполнения требований исполнительного документа с одной даты на другую.

«Нужно помнить, что при предоставлении что рассрочки, что отсрочки, при несоблюдении условий этих процедур, у приставов автоматически появляются основания для применения принудительных мер. Но если гражданин добросовестно придерживается всех сроков, то, конечно, он может чувствовать себя спокойно», – объясняет Варфоломеева.

Заявление о предоставлении рассрочки или отсрочки должно содержать в себе обстоятельства, которые не позволяют должнику погасить задолженность на данный момент. Конкретного перечня причин нет, можно сослаться на плохое материальное положение, существенные проблемы со здоровьем или трудности, связанные с семейным положением.

«При рассмотрении такого заявления учитывается мнение не только должника, но и взыскателя, чтобы был соблюден баланс интересов сторон исполнительного производства», – добавила спикер.

Послабления по долгам для военных

Отдельно стоит отметить, что приостановлению подлежат исполнительные производства в отношении военнослужащих. В их числе и граждане, участвующие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Приостановлению подлежат исполнительные производства в отношении военнослужащих Фото: © «Татар-информ»

«Согласно закону "Об исполнительном производстве" в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством России, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично», – рассказала заместитель главного судебного пристава РТ.

Для того чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо написать заявление и предоставить приставу соответствующие документы. При этом судебный пристав вправе самостоятельно приостановить производство, если ему стали известны обстоятельства, позволяющие это сделать.

За четыре месяца татарстанцы выплатили 4 млрд долгов

Ограничение на выезд далеко не единственная мера взыскания, которая применяется к должникам. Способов заставить должника заплатить очень много. Это и меры, направленные непосредственно на имущество или деньги должника: обращение взыскания на счета, списание средств, арест имущества и в дальнейшем его реализация.

Есть также меры запрещающего характера – помимо запрета на выезд это запрет на регистрационные действия или запрет в пользовании специальными правами, например, в праве водить автомобиль.

Кроме того, должника могут привлечь к административной ответственности, а злостным неплательщикам грозит даже уголовная статья.

«Меры, которые применяются к должнику, судебный пристав в рамках каждого исполнительного производства рассматривает отдельно. Невозможно дать четкий алгоритм, по какому производству какую меру применят», – отмечает Варфоломеева.

За прошедшие три месяца в управлении у службы судебных приставов находилось порядка 1,7 миллиона исполнительных производств Фото: © «Татар-информ»

По ее словам, за прошедшие три месяца в управлении у службы судебных приставов находилось порядка 1,7 миллиона исполнительных производств. За этот относительно небольшой промежуток времени было завершено уже почти полмиллиона из них. Татарстанцы выплатили более 4 миллиардов рублей задолженностей по разным категориям.

Прожиточный минимум отобрать не могут?

Напомним также, что с февраля этого года вступил в силу закон о защите минимального дохода должников. Теперь должники могут сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума при обращении взыскания на его доходы.

Для этого должнику необходимо написать соответствующее заявление в отделении судебных приставов и указать в нем реквизиты банковского счета, на котором необходимо ежемесячно сохранять заработную плату или иные доходы в размере прожиточного минимума.

Данное заявление судебный пристав-исполнитель рассмотрит и вынесет соответствующее решение. Важно помнить, что указанный прожиточный минимум может быть сохранен только на одном из счетов должника.

«Но это право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением», – предупредила Варфоломеева.

За три месяца действия нового закона своими правами воспользовались уже более двух тысяч татарстанцев.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»