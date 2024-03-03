«Отпугивает комаров, дураков и плохие мысли»: под Казанью живет музыкант, делающий пимаки

«С башкирским кураем другая история»

39-летний Артур Губайдуллин называет себя «мастером флейт», и отзывы на его работы на сервисах размещения объявлений говорят о том, что окружающие в этом мастерстве не сомневаются. Сами флейты при этом не совсем обычны для наших широт — Артур делает индейские пимаки и кены, окарины, австралийские диджериду и другие этнические инструменты.

Этим он нас и заинтересовал. Тем более что пимак, изготовлением которого Артур в основном занимается, звучит пентатонически, так что сразу напрашивается сравнение с татарским кураем.

«Сравнить можно. Правда, пимак может звучать в разных строях, не только в пентатонике, - уточняет он. - У него есть варианты настройки мажорного, эолийского и других ладов. Но так сложилось, что современный пимак был адаптирован для европейцев в минорной пентатонике. В чем сходство? Пимак — это двухкамерная свистковая флейта. Татарский курай тоже имеет закрытый свисток. Это означает, что для извлечения звука достаточно просто дунуть. С башкирским кураем другая история, там открытый свисток, и звукоизвлечение создается при помощи губ, языка и зубов. Там поток воздуха направляется на срез, то есть на край трубки».

Флейты не совсем обычные для наших широт

Поэтому наибольший диапазон, по словам мастера, именно у башкирского курая, профессионалы могут играть на нем в четырех октавах. У татарского курая две с половиной октавы, а у традиционного пимака — октава с небольшим.

То есть если оценивать эти инструменты как чисто музыкальные, то на пимаке можно сыграть меньше нот. Но, подчеркивает Артур, индейская флейта — это не про музыку с технической точки зрения, а про красоту звучания и про «пребывание в моменте». Но к медитативным возможностям инструмента мы еще вернемся.

Когда зовут, Артур участвует в фестивалях и как артист, и как специалист по флейтам

С утра учился на гитариста, после обеда — на теплотехника

Артур родился в Альметьевске. В старших классах открыл для себя рок, стал учиться играть на гитаре. И так этим увлекся, что одновременно с Альметьевским нефтяным институтом поступил еще и в музыкальное училище, хотя начального музыкального образования у него не было. Поэтому взяли Артура на специальность «социально-культурная деятельность», что позволяло, помимо занятий на любимой гитаре, подтягивать музыкальную теорию и сольфеджио.

Так и учился — с утра на гитариста, после обеда на теплотехника. Получалось неплохо, но длилось это только год — на втором курсе обучение в институте перенесли на первую половину дня. Училище пришлось бросить, но Артур продолжал обучение самостоятельно, играя в альметьевских рок-группах и сочиняя свою музыку.

«А в 2011 году я познакомился с интересными людьми, съездил на фестиваль родовых поместий, увлекся этнической музыкой. Так меня потянуло к «земле», - рассказывает он. - В соцсети транслировал по утрам свое радио, хотел показать красоту мира через музыку. Собирал разные треки народов мира и ставил в эфир с пожеланиями. Так открыл для себя инструмент австралийских аборигенов диджериду, захотелось научиться на нем играть. Обожаю получать новые ощущения в теле от инструментов».

«Чем привлек пимак? Двухкамерной конструкцией – я же наполовину инженер»

Но в Альметьевске, как можно догадаться, торговля диджериду была не самой бойкой, поэтому будущий мастер решил сделать его сам. Там, где он тогда работал, разбирали кафе, и Артур взял из развороченной отделки немного декоративного бамбука, из него и сделал диджериду. А потом увидел в соцсети пимак.

«Чем он меня привлек? Двухкамерной конструкцией. Я же наполовину инженер, который обожает музыку. Так что такая находка не могла пройти мимо, - смеется Артур. - Кроме того, на пимаке очень просто играть, а значит, это по-настоящему народная тема. Можно было попробовать его продавать».

«Каждый человек через инструмент играет сам себя»

С тех пор прошло больше 10 лет. Сейчас Артур живет в селе Конь Пестречинского района. Все это время он занимается изготовлением флейт, дошел до сложных многоканальных инструментов с разными строями. Материал использует разный — как ветку, для природных форм флейты, так и доску, для более прямых. Ветки собирает прямо в лесу, находя засохшие деревья и спиливая нужные диаметры. «Очень нравятся клен и ясень. Могут быть и ольха, можжевельник, лиственница. А из досок нравится работать с канадским кедром», - поясняет он.

Когда зовут, Артур участвует в фестивалях как артист и как специалист по флейтам, дает мастер-классы. В 2020 году записал альбом «Путь» из 12 композиций. А еще, возвращаясь к трансовым возможностям пимака, проводит «медитации погружения».

Один из его покупателей, заказывавший окарину, написал в отзыве: «Полезная в хозяйстве вещь! Отпугивает комаров, дураков и плохие мысли». Насчет комаров, скорее всего, шутка, хотя, по словам Артура, комары ориентируются на запах, а тот зависит от состояния человека. «Собаки ведь тоже бросаются не на всех, а на тех, кто источает запах страха. Если у играющего есть запрос на восстановление баланса психики, то флейта его восстанавливает. Баланс - это когда тебе не грустно, нет уныния и ты находишься в живом состоянии. И у тебя возникают желания, а это главный показатель живого человека. А если человеку еще и в кайф играть, то комарам он становится менее интересен», - с улыбкой комментирует он.

«Пимак — это не про музыку в нашем понимании. Выдыхая со звуком, человек учится быть в моменте»

Мастер полагает, что, благодаря непосредственной связи флейты с дыханием, игра на ней превращается в способ исследования самого себя. Не случайно индейцы настраивали пимак под себя, со своими вариациями строя. «По сути, человек через инструмент играет сам себя. Я уже говорил, что пимак — это не про музыку в нашем понимании. Да, музыка может развлекать и веселить. Но может иметь и более прикладное применение. Если у человека есть психологические проблемы, зажимы, то дыхание это сразу покажет. Выдыхая со звуком, человек учится быть в моменте. Нет прошлого и будущего, есть только сейчас, и это и есть жизнь», - уверен он.

Поэтому и «в моменте», и на любом другом жизненном этапе Артур хотел бы жить в балансе, чтобы получалось и в творчестве, и в работе, и в отношениях, и в деньгах. И делать новые инструменты, конечно. Потому что, если верить мастеру флейт, первое извлечение звука из обычной ветки дерева — ни с чем не сравнимое ощущение.

Фотографии предоставлены Артуром Губайдуллиным