Отправляющиеся в США должны будут предоставить справку о прививке от Covid-19

Иностранцы, которые планируют отправиться в США по неиммиграционным визам, с 8 ноября должны будут предоставлять справку о вакцинации от коронавируса. Документ будет требоваться при посадке на рейс, сообщает госдеп Штатов.

При этом человек должен быть привит одной из вакцин, одобренных в стране либо ВОЗ.

«С 8 ноября 2021 года все неиммигранты, неграждане, путешествующие воздухом в США, должны быть полностью вакцинированы и предоставить доказательство этого статуса перед посадкой на борт самолета в США», — приводит заявление РИА Новости.

По информации ведомства, изменения не затронут несовершеннолетних, людей с медицинскими противопоказаниями, а также ограниченный круг гуманитарных исключений.

В госдепе подчеркнули, что полностью привитыми считаются те, кто получил вторую прививку как минимум за 14 дней до полета, если это двухкомпонентный одобренный препарат.