Мухаметшин об отправке груза в ЛНР: «Помогать – это наша обязанность и наш долг»

Из столицы Татарстана в Лисичанск и Рубежное сегодня отправили очередную партию гуманитарного груза. Колонну из четырех фур, с грузом общим весом в 75 тонн, собрали в Татарстане под эгидой «Единой России».

Помимо еды, воды, строительных материалов и бытовых принадлежностей, в составе груза оснащение для двух палаточных комплексов, закупленных правительством РТ. Брендированные палаточные комплексы от властей республики установят в Лисичанске и Рубежном в рамках гуманитарного проекта, который совместно реализуют «Единая Россия» и медиахолдинг «Readovka».

В этих палатках жители городов будут получать гуманитарную помощь. В них также будут проходить мероприятия, организованные волонтерами с приглашением гостей из других российских регионов.

Это шестая отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой регионального отделения «Единой России» в этом году. За весь период СВО активисты партии в Татарстане направили в ЛНР 1327 тонн гуманитарной помощи – это 93 грузовые машины.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что волонтеры делают доброе и богоугодное дело.

«Все то, что делается по гуманитарной поддержке населения и участников СВО от Татарстана и России важно. Сегодня, суммарно, уже 14 отправка груза из Татарстана. Партийный актив нашей республики с самого начала подключился к таким гуманитарным акциям. Мы всегда согласуем содержимое груза с лисичанцами и жителями Рубежного, поэтому доставляем все самое необходимое на данный момент. Сегодня здесь и продукты питания, и электроприборы, и медикаменты», – сказал он.

По его словам, в прошлом году из республики в ЛНР отправляли учебные принадлежности, чтобы дети могли посещать школы.

«Раисом Татарстана одним из первых в стране была введена должность – заместитель председателя правительства. Назначенный на эту должность человек находится непосредственно в ЛНР. Мы доставляем туда груз и с его помощью он попадает в нужные руки. Мы периодически получаем слова признательности жителям республики за помощь. Я благодарю всех за неравнодушие», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин отметил, что этот груз необходим людям, страдающим от войны и бомбежек.

«Груз поможет взрослым и детям, страдающим от войны, которую затеяли украинские недруги при поддержке недружественных западных стран. Помогать – это наша обязанность и наш долг», – подытожил он.