Мобильное приложение, спасающее жизни: как казанцы могут получить первую помощь при ЧП

Инструкторы центра FirstAid начали проводить спецкурс «Спасатель рядом» в прошлом году. Главная цель – подготовить добровольцев для профессионального оказания первой помощи. Инструкторы подробно рассказывают и показывают, как делать перевязку, останавливать кровотечение, реанимировать и транспортировать пострадавшего. По окончании занятий курсанты сдают экзамен.

«Практики в этом курсе куда больше, чем в базовом, – мы тренируемся до того момента, пока курсанты не будут делать все на автомате. Возможно, курсанту придется применять навыки уже на следующий день. На базовом курсе люди приходят учиться, но не факт, что им когда-то понадобится это. Из тех, кто реально может оказать помощь, остается процентов десять», – рассказывает руководитель казанского отделения FirstAid Олег Иванов.

Проект «Спасатель рядом» появился в России три года назад. Идея принадлежала петербуржскому поисково-спасательному отряду «Экстремум». Суть в том, что пострадавшие или очевидцы ЧП, воспользовавшись мобильным приложением, могут сообщить, где они находятся, и волонтер, который умеет оказывать первую помощь и находится поблизости, доберется до них раньше экстренных служб и начнет помогать.

Добровольцы-спасатели, прошедшие спецподготовку, регистрируются в этом мобильном приложении и, оказавшись рядом с местом трагедии, прибудут на помощь.

Сейчас в России подготовкой спасателей занимаются несколько учебных центров, среди которых и FirstAid. Пока в Татарстане команда провела четыре таких курса – три в Казани и один в Иннополисе.

На обучение в центр приходят сотрудники различных предприятий, молодые мамы и офисные работники. Среди пришедших на курс «Спасатель рядом» – Юля и Олеся, обе девушки работают мастерами по пирсингу. Они поделились, что давно хотели попасть на курсы первой помощи. Нередко во время сеанса у клиента может начаться кровотечение, а человек из-за стресса может потерять сознание.

«В такие моменты я понимаю, что у меня недостаточно навыков, чтобы оказать человеку первую помощь. Сейчас у меня есть большой опыт работы, но недостаток знаний и навыков я все равно ощущаю», – рассказала Юля.

Девушки признаются: помочь незнакомому человеку на улице до курсов они бы вряд ли смогли. На курсах инструкторы готовят именно к таким ситуациям. Пройдя обучение, все курсанты получают доступ к мобильному приложению «Спасатель рядом». Через него они получают оповещения от очевидцев о том, что кому-то нужна помощь.

«Если бы я обладала необходимыми навыками, я бы установила это приложение еще раньше и всегда была бы готова оказать первую помощь. Но недостаток знаний – это барьер, который мне мешал», – добавила Олеся.

«Заступить» на дежурство курсанты могут только после прохождения обучения. Для этого достаточно скачать приложение и активировать режим спасателя. Если кому-то понадобится помощь, человек получит сигнал об этом.

«Спасатель сам выбирает время для дежурства. Например, он может находиться в торговом центре и активировать режим спасателя. Если ему придет оповещение, он бежит на помощь еще до приезда медиков. Если человек занят, то на дежурство он просто не выходит. Все это добровольно», – объясняет Олег.

Спасатель получает оповещение только в том случае, если о нем сообщает очевидец или сам пострадавший. Сделать это человек может через приложение «Первая помощь. Вы – очевидец». Однако, по словам Олега, о программе знает не так много людей, что усложняет работу приложения.

«Проблема сейчас в том, что в Казани есть аттестованные спасатели, но нет очевидцев. Изредка мы получаем сообщение от службы “112”», – рассказал руководитель казанского FirstAid.

Для отправки сигнала о помощи человеку достаточно просто скачать приложение. Проходить регистрацию или закреплять свой номер телефона не требуется. Очевидцу достаточно выбрать вид травмы и отправить оповещение. Сигнал сразу же поступит на телефоны спасателей – находящиеся поблизости прибудут на место происшествия.

По признанию самого Олега, он «дежурит» уже семь месяцев – все это время приложение в его телефоне активно. Несколько раз ему уже приходили тестовые оповещения, одно из них поступило накануне Нового года.

«Ситуацию смоделировали региональные представители проекта «Спасателя рядом». Сообщение пришло 31 декабря, прямо перед Новым годом. Мы уже сидели за столом. Я посмотрел по карте, где произошло ДТП, и выдвинулся туда. Приехал, оказал помощь и закрыл заявку», – вспоминает Олег.

Курсанты рассказали, что им уже приходилось оказываться на месте ЧП, где людям требовалась первая помощь. Зульфия Ахметзянова живет недалеко от гимназии №175 – той самой, в которой преступник расстрелял учеников и учителей. Услышав звуки сирен и узнав о трагедии, женщина схватила аптечку и выбежала к школе. От ее предложения помощи медики не отказались.

«Пыталась действовать как на тренировке – не забывать о своей безопасности, но и не оставлять пострадавших. Около школы было много родителей, которые ждали плохих вестей, некоторые получали их. Тренировки и занятия подготовили меня не только технически, но и психологически», – поделилась Зульфия.

Руководитель FirstAid уверен: чем больше людей узнает о приложении, тем выше шанс вовремя оказать первую помощь и спасти жизни человека. Сейчас инструкторы центра готовятся провести курсы «Спасатель рядом» еще в нескольких городах России. Пока они провели занятия в Татарстане и Нижегородской области.

Записаться на курсы первой помощи в центре FirstAid можно в их группе «ВКонтакте» или по номеру телефона 8-917-292-48-07.

Фото: Гузель Хусаинова