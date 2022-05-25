Отправили за решетку жителя Башкирии, которого поймали с гашишем и амфетамином в РТ

В марте прошлого года на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана автоинспекторы задержали пассажира автомобиля – 31-летнего жителя Башкирии. Мужчина перевозил с собой амфетамин массой больше грамма и гашиш более 191 грамма. Также у него нашли 10 поддельных купюр.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Приобретение и хранение наркотиков» и «Хранение и перевозка в целях сбыта поддельных денег». Свою вину мужчина полностью признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на 3,5 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.