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Ру Тат
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Происшествия
14 ноября 2022  13:03
Павел Климчак

Отправили за решетку казанца, который рассылал в соцсетях порнографию несовершеннолетним

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Суд вынес приговор 35-летнему казанцу, которого признали виновным в распространении порнографии и развратных действиях.

Установлено, что с апреля по август 2020 года он с фейковой страницы в одной из соцсетях рассылал порнографию другим пользовательницам, в том числе несовершеннолетним.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#распространение порнографии #развратные действия #приговор
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