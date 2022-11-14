Отправили за решетку казанца, который рассылал в соцсетях порнографию несовершеннолетним

Суд вынес приговор 35-летнему казанцу, которого признали виновным в распространении порнографии и развратных действиях.

Установлено, что с апреля по август 2020 года он с фейковой страницы в одной из соцсетях рассылал порнографию другим пользовательницам, в том числе несовершеннолетним.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.