Отправили за решетку казанца, который рассылал в соцсетях порнографию несовершеннолетним
Суд вынес приговор 35-летнему казанцу, которого признали виновным в распространении порнографии и развратных действиях.
Установлено, что с апреля по август 2020 года он с фейковой страницы в одной из соцсетях рассылал порнографию другим пользовательницам, в том числе несовершеннолетним.
Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.