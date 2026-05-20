Происшествия 20 мая 2026 19:30

Отправили в колонию и отобрали авто: в Челнах мужчину наказали за пьяную езду

В Челнах автомобилисту, неоднократно уличенному в пьяной езде, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба горсуда Набережных Челнов.

В декабре 2020-го мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, тогда суд дал ему 4 месяца колонии-поселения. Затем в июне 2024 года за аналогичный проступок он получил 8 месяцев лишения свободы. Выводов мужчина не сделал, и 7 января 2026 года он вновь попался на пьяной езде.

Приговором суда злостному нарушителю назначено 10 месяцев колонии общего режима. Его автомобиль «ВАЗ 211440» конфискован в доход государства.

#пьяная езда #приговор суда #суд Набережных Челнов
